Можно ли принять просроченную таблетку в экстренном случае: о лекарствах и сроках годности рассказывает известный фармацевт

Можно ли в экстренной ситуации для облегчения состояния выпить просроченную таблетку? Фото: pixabay.com

Банальная ситуация, в которую я сама попала несколько месяцев назад. Заболела коронавирусом, спину выламывало так, что лежала и плакала, а впереди - длинная ночь. Дома никого, кто бы сходил в аптеку. Нашла старую упаковку парацетамола, купленного года четыре назад в Германии, и, понимая, что все сроки годности давно вышли, на свой страх и риск выпила последнюю таблетку. Полегчало, отпустило, ночь прошла спокойно.

Можно ли в экстренной ситуации для облегчения состояния выпить просроченную таблетку? Этот вопрос я задала заведующей кафедрой фармацевтической химии Белорусского государственного медицинского университета, кандидату фармацевтических наук доценту Наталье Яранцевой.

- Конечно, вы сильно рисковали. Мы, фармацевты, настаиваем: если закончился срок годности у лекарственного средства, то оно непригодно для употребления, - говорит Наталья Яранцева. – Разговоры о том, что еще какое-то время после окончания срока годности таблетки ею без проблем можно полечиться идут еще с нищих советских времен. Эта теория периодически появлялась и в других странах с неудовлетворительной системой фармацевтического снабжения при обнаружении неликвидных запасов лекарств с истекшим сроком годности. В такой ситуации выгодно было распространять мнение о том, что срок годности - понятие условное и свойства лекарств не могут резко ухудшиться за короткое время после указанной на этикетке даты».

Советский переконтроль

Наталья Яранцева напомнила, что во времена СССР в некоторых республиках делали так называемый переконтроль. Когда у лекарственного средства заканчивался срок годности, его анализировали и устанавливали, что действующего вещества там, например, 99%. Такие «положительные» результаты переконтроля вселяли в пациентов уверенность, что лекарство пригодное.

- В интернете было громкое обсуждение истории про масштабное исследование срока годности лекарств, которое проводила Американская медицинская ассоциация для Министерства обороны США, - сказала Наталья Яранцева. - Они провели тесты на годность просроченных лекарств, которые производились в середине 80-х и начале 90-х годов, и, действительно, показали, что фактический срок хранения некоторых лекарств может быть больше, чем написан на упаковке. Но если посмотреть внимательно на этот список из 100 наименований – многие из этих препаратов очень редко принимали люди, не имеющие отношения к военной службе. Например, антидоты при отравлении химическими средствами уничтожения или лекарства для лечения малярии».

Принимать просроченные антибиотики – это «русская рулетка»

Так хорошо бывает не со всеми таблетками. Часто случается, что после окончания срока годности действующее вещество уже разложилось и лечебного эффекта оно не принесет. Гарантии тут нет. Особенно опасно это заблуждение по поводу приема просроченных антибиотиков, гормональных препаратов, лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

- Мы тоже иногда в своей работе исследуем лекарства с истекшим сроком годности и определяем количественное содержание действующего вещества. Бывает, что оно на хорошем уровне, - подчеркнула специалист. - Но надо помнить, что в этих лекарствах могут также образоваться неактивные метаболиты, токсичные продукты разложения, поселиться микроорганизмы. Есть вещества, у которых структура сложная, легко разрушаемая. К ним относятся антибиотики, особенно выпускаемые в виде высушенной субстанции, которую растворяют и сразу вводят пациенту инъекционно. Антибиотики с просроченным сроком годности принимать нельзя ни в коем случае. Это игра в «русскую рулетку», да и антибиотики мы принимаем при серьезных заболеваниях, где подобным эксперимента места нет.

Лекарство, просроченное на день или два, не повредит?

Срок годности лекарственных средств – это гарантия производителя, это уверенность человека в том, что лекарство эффективное, безопасное и качественное. А как для лекарств устанавливаются те или иные сроки годности?

- Лекарственное средство производитель закладывает на долгосрочное хранение, - объясняет Наталья Яранцева. - При этом имитируются условия в определенном климате, и постоянно проводится контроль качества. И с момента выпуска серии лекарственного средства до последнего числа месяца, указанного на упаковке (на ней, как правило, указывается месяц и год) производитель гарантирует качество препарата. Конечно, ответственный производитель дает определенный запас времени в расчете на то, что могут быть какие-то погрешности в хранении, например, несколько повышенная температура или влажность. Потому лекарство, просроченное на день или два, скорее всего, вам не повредит. И все же формально после истечения срока годности никто качества не гарантирует.

ЕСТЬ ВОПРОС

Как долго таблетки хранятся в таблетнице и что со сроками годности капель и сиропов?

Если вы раскладываете лекарства в таблетницы, чтобы не забывать принять их вовремя, помните: хранить таблетки в них можно не более десяти дней, потому что целостность упаковки вы уже нарушили.

- Подобные правила действуют и для сиропов, микстур, особенно с сахаром в составе. Этот сахар очень любят бактерии и при вскрытии упаковки они могут им «полакомиться», - объяснила специалист. - Нельзя использовать никакие инъекционные лекарства и глазные капли после истечения срока годности. Я бы отнесла к лекарствам, которые категорически не следует принимать после истечения срока годности антибиотики, рецептурные и сильнодействующие препараты, а также детские лекарства.

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