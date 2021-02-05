Купили впрок, почистили аптечку бабушки-гипертоника или перестали худеть: почему белорусы выбрасывают дорогие лекарства и чем это вредно

Фармацевты имеют право продавать не полную упаковку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 2019 года активисты проекта «Природа без фармацевтических отходов» устанавливают в белорусских городах контейнеры для сбора просроченных лекарств. Пока таких контейнеров 20 в 11 городах и одном горпоселке (в Минске - в поликлинике №40). А с 1 апреля к программе по установке контейнеров для лекарств, ставших ненужными и небезопасными, в столице обещали подключиться и госорганы - специальные контейнеры планируют установить в поликлиниках и аптеках.

За год, пока шел экологический проект, активисты собрали 67 кило просроченных лекарственных средств. О том, какие таблетки белорусы выбрасывают чаще всего «Комсомолке» рассказала завкафедрой фармацевтической химии Белорусского государственного медицинского университета, кандидат фармацевтических наук доцент Наталья Яранцева. Вместе со своими студентами она проводит научные статистические исследования собранных экологами лекарств.

- Мы анализировали препараты с истекшим сроком годности, которые в минувшем году были собраны в четырех городах – Минске, Барановичах, Вилейке и Иваново, - рассказала Наталья Яранцева. – Самая большая доля среди них - это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Среди лидеров – препараты от артериальной гипертензии. Часто в контейнеры для ненужных лекарств попадал и известный многим нитроглицерин, который многие носят в сумках, в карманах как своеобразный препарат «скорой помощи» для купирования стенокардии. Носят его до тех пор, пока не заканчивается срок годности или не портится упаковка.

Дальше – популярные обезболивающие препараты. На третьем – антибиотики, особенно безрецептурные, те, что часто рекомендуют медики. Среди лидеров препараты, которые врачи прописывают при укусах клещей. И как раз антибиотики вызывают у нас, специалистов, особое беспокойство. Ведь наличие большого количества блистеров противомикробных лекарственных средств с количеством отсутствующих доз, не соответствующих курсу лечения, свидетельствует о прекращении приема до полного выздоровления. А это может привести к развитию антибиотикорезистентности - привыкания к антибиотику.

В Иваново выбросили успокаивающие средства, а в Барановичах – таблетки, что принимают при 2 типе диабета

- На ваш взгляд, почему же так много лекарств оказываются в спецконтейнерах?

- Причин несколько. Врачи, как правило, выписывают лекарственные средства на курсовой прием, а пациенты, попринимав таблетки несколько дней и почувствовав некоторое облегчение своего состояния, не допивают курс до конца. Как следствие – осталось, пролежало, выбросили. Еще один момент: белорусы – народ запасливый, и покупают впрок не только гречку, но и лекарства. Часто купленные на черный день таблетки лежат годами и не пригождаются. Другой вариант: на курс надо, например, 28 таблеток, а в упаковке их 30. Значит, две отправятся в мусорное ведро.

- А есть ли какая-то специфика по выброшенным лекарствам в каждом из четырех городов?

- Первые три группы лекарственных средств для всех городов примерно одинаковы, а вот дальше – у каждого свое. Так, например, в Иваново мы нашли много выброшенных упаковок с успокаивающими и стимулирующие мозговое кровообращение препаратами. В Барановичах – аж 195 доз рецептурного недешевого препарата с противосудорожным действием, а также немало таблеток, которые принимают больные при 2 типе сахарного диабета. Правда, любят этот препарат и худеющие барышни, которые принимают его не по целевому направлению, а как «препарат перед банкетом». Хотя у него есть побочка - развивается диарея. В Вилейке в 12 кг выброшенных лекарств обнаружили почти 500 таблеток средств, которые снижают давление.

Почему все настолько разное? Предположу, что внуки могли почистить аптечку бабушки-гипертоника. Или умер долго и серьезно болеющий человек, а родные принесли все его запасы.

«Из-за некоторых человеческих препаратов рыбы теряют чувство опасности и становятся бесстрашными»

- Насколько велики риски для природы и человека от просроченных таблеток, которые с мусором попадают в окружающую среду?

- Среди лекарственных веществ есть такие, которые в окружающей среде до определенной концентрации накапливаются, а потом начинают разрушаться. Есть те, которые не разрушаются и сохраняют часть молекулы, что проявляет фармакологическое действие, и, соответственно, накапливаются в природе. Скажем, в Европе есть исследования, что молекулы известного препарата от давления обнаруживаются в питьевой воде из-под крана. Молекула эта маленькая, жесткая, ее никакими очистными сооружениями не словить. Получается, что и в организме человека данный препарат не метаболизирует - он выполняет свою фармакологическую роль и выводится. Фармацевты знают такие препараты и обычно консультируют врачей: при прочих равных условиях лучше выписать другой препарат, если это не идет в ущерб пациенту.

В окружающую среду все чаще попадают антибиотики. Это очень плохо. В природе они подвергаются биотрансформации, но не в полной степени - фармакологическое действие их остается. Получается, что мы с водой можем получить эти антибиотики. И большая опасность, что и у человека, и у животных развивается со временем привыкание. Исчезновение симптомов не всегда означает, что инфекция полностью уничтожена. Просто через некоторое время бактерии становятся устойчивыми к этому лекарству. При следующем, возможно очень серьезном заболевании, требующим антибиотикотерапии, придется использовать другой препарат, а ведь их список не бесконечен.

- Об этом нечасто говорят…

- Считаю, что проблема требует проведения большей разъяснительной работы с пациентами со стороны медицинских и фармработников о важности завершения полного курса лечения.

Выброшенные же обезболивающие препараты плохо влияют на морских и речных обитателей – рыб, моллюсков. Скажем, из-за некоторых человеческих препаратов рыбы теряют чувство опасности и становятся бесстрашными. Опасно попадание в окружающую среду гормональных препаратов. Удивительно, но, скажем, мужские половые гормоны в природе очень быстро подвергаются биоаккумуляции и теряют свою активность, а женские не теряют своих свойств. И эти эстрогены влияют на репродуктивную функцию животных и рыб, и кто знает, может быть попадая в питьевую воду может воздействовать и на человека.

- Если рядом нет контейнера для просроченных лекарств, то куда все же предпочтительнее выбросить ставшие ненужными таблетки?

- По крайней мере, лучше в мусорное ведро, чем в канализацию. Но раз нам, минчанам, по весне обещают уже установить контейнеры повсеместно, то я рекомендовала бы подождать и потом выбросить в специальный контейнер.

- А есть ли такие лекарственные препараты, которые можно выбрасывать без всякого зазрения совести в мусорное ведро?

- Не оказывают негативного влияния на окружающую среду всевозможные биологически-активные добавки, гомеопатия, настойки и сиропы на лекарственном сырье, витамины и активированный уголь.

- Наталья, сейчас в Беларуси просроченные лекарственные средства сжигают, но я знаю, что вы предлагаете альтернативный путь…

- При сжигании выделяется много диоксинов, которые попадают в воздух и оказывают негативное влияние на здоровье человека. Мы с коллегами на кафедре фармацевтической химии ищем альтернативу и занимаемся созданием нового способа обезвреживания фармотходов. В его основу положили не сжигание, а химический метод утилизации. Мы все лекарственные средства разделили по химическому строению пока на 10 групп, но в итоге, после завершения эксперимента, их может будет и меньше. И на каждую группу есть свой реактив, который уничтожит фармакологически активную часть молекулы. В итоге получатся неактивные продукты.

Экспериментальная модель состоит из специального реактора-утилизатора, куда мы помещаем таблетки, туда же раскрываем ампулу с реактивом, можем немного нагреть (если требуется), перемешать. Какое то время идет дезактивация, а потом содержимое становится неопасным для окружающей среды. Тогда мы растворяем его в большом количестве воды и в виде неактивных веществ спускаем в канализацию. Такие утилизаторы можно было бы поставить в каждом городе и сэкономить на перевозке просроченных лекарств к двум пунктам в стране как это делается сейчас (расположены они под Минском и в Витебске – Ред.). Экономическую составляющую мы пока не просчитывали, но думаю, не прогорим, потому что реактивы точно недорогие.

КСТАТИ

Нормативные документы запрещают фармацевтам отрезать от упаковки и продавать по нескольку таблеток, но они имеют право продавать не полную упаковку, а разделить ее на блистеры (в упаковке их может быть от двух до десяти). Фармацевты советуют, если вы не уверены в лекарственном средстве – подойдет оно вам или не подойдет, поможет или не поможет – купите сначала один-два блистера, но не огромную упаковку из 30-60 таблеток. Так вы и денег меньше потратите и не выбросите.

НА ЗАМЕТКУ

Каждый четвертый лекарственный препарат, который был не использован и выброшен в контейнеры для сбора лекарственных средств, установленные экологами в минувшем году, – был куплен по рецепту врача.

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