«Жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить»: юморист Игорь Маменко о пандемии и рецепте борьбы с хандрой

Артист говорит, что соскучился по полным залам, но пандемия внесла свои коррективы

Гастроли российских артистов в Беларуси стали явлением редким - закрытые границы, пандемия. Но ситуация, кажется, начинает выравниваться: в ближайшие недели в белорусских городах запланированы концерты нескольких известных артистов. Среди них - Игорь Маменко. Накануне встречи с белорусским зрителям юморист пообщался с "Комсомолкой".

- Как вы переживаете вынужденный простой в работе из-за пандемии коронавируса? Концертов стало в разы меньше?

- Их не просто стало меньше, их просто нет! За исключением кое-каких съемок, самих гастролей непосредственно – нет. Иногда предлагается выступать, но разрешенная посадка зрителей (в России - Ред.) - всего четверть зала, чтобы соблюдать дистанцию. Дело даже не в финансовой стороне вопроса, а просто работать, когда очень мало народа - очень сложно. Я, чего греха таить, привык к прилично заполненным залам. Уверен, что любому артисту труднее и не совсем комфортно работать в таких условиях. Это чисто эмоциональный момент - речь об отдаче со стороны зрителя, когда занято только каждое четвертое место обмен энергией другой. В плане приема со стороны зрителя - я спокоен, здесь проколов не было.

- А что говорят в России, какие перспективы возобновления концертов, может, есть надежда на какие-то послабления?

- Ой, чтобы не сглазить, но сарафанное радио передает из кулуаров: вроде бы ситуация улучшается. В конце февраля кое-какие гастроли по России могут начаться, и, это радует, разрешат, чтобы зал был заполнен уже не на четверть, а наполовину. Но это пока только слухи.

"Пошел в акробаты, чтобы быть не хуже отца"

- Вы закончили цирковое училище, начинали как акробат, поменяли много цирковых профессий. Каким образом в вашей жизни появилась эстрада? Почему вообще возникла мысль - перейти в разговорный жанр?

- Действительно, в цирковом училище я специализировался на акробатике. Во многом этот изначальный выбор объяснялся примером, который был у меня перед глазами. Мой отец Владимир Геннадьевич был выдающимся цирковым артистом, акробатом, работал в кино в качестве каскадера, например в такой известной ленте, как «Человек-амфибия». Некоторая часть моего детства прошла за кулисами цирка. Знаете, отец - мой кумир по сей день и на всю жизнь. Он пример как в плане человеческих отношений, так и в профессиональном плане. Мне хотелось быть если не как он, то не хуже.

Насколько я понимаю, мне это удалось: отец очень гордился, когда я стал акробатом. Хотя от этой профессии он меня изначально отговаривал, гораздо позже я понял – почему: век акробата недолог. Долго быть хорошим профессионалом в этой сфере быть невозможно, а когда человек выходит в манеж, скажем не в лучшей форме, лысый и дряблый - это не совсем эстетично. Плюс ко всему надо понимать, что акробат в возрасте «за тридцать» те трюки, которые он делал, будучи двадцатилетним, сделать уже не может. Будет не то, зритель это видит и понимает. В общем, или переходи в другой жанр, или занимайся другой профессией. Но еще в училище мне прочили эстраду: я как-то всегда собирал смешные истории, анекдоты, даже записывал их, а потом - транслировал. Довольно неплохо получалось, говорят. Окончательно в разговорный жанр я пришел довольно поздно: практически в сорок лет. Но, как говорил Владимир Натанович Винокур: важно не когда прийти, а как прийти. Видимо, я пришел неплохо – зрителю судить.

- А как появились первые тексты?

- Начинающему артисту с первыми текстами, как правило, очень сложно, потому что на него еще никто не ставит, а авторы с большим удовольствием напишут более именитым артистам. Ну и они, понятное дело, более платежеспособны. В общем, убойные хорошие тексты начинающему автору заполучить трудно, поэтому брал тексты, которые есть, докручивал-перекручивал, вставлял анекдоты. Вообще в этом плане анекдоты помогли очень - по сей день у меня в концерте присутствует около сорока анекдотов, я их меняю, обновляю. Они, скажем так, «делают музыку» всего номера.

Многие тексты в своих номерах Игорь Маменко "докручивает под себя". Фото: скриншот Россия1

"Не каждому артисту автор позволит переделывать свои номера и иногда менять до 50%"

- Большая популярность вас настигла после вашего появления в программе Регины Дубовицкой «Аншлаг» в 2003 году? Проснулись после эфиров знаменитым, а авторы посмотрели на артиста Маменко как на того, кому надо писать и на кого ставить?

- Когда я попал в «Аншлаг», я работал с Колей Лукинским, потом решил сделать сольный номер, он был написан, но вышел в итоге не таким – я его переделал: военный лектор постепенно пьянел, проходил все стадии. Не хочу на себя тянуть одеяло, но в работе над этим номером я не просто постарался - по старой цирковой традиции ставил его совместно с театральным режиссером, репетировали полгода. На выходе очень неплохо получилось. Проснулся ли я знаменитым? Может быть, так оно и было, но дело в том, что знаменитым удобно было просыпаться в советские времена, когда юмористов было пять человек и два канала телевидения. Ты мог быть уверен, что тебя посмотрело полстраны минимум. Тогда действительно знаменитыми с самого утра и просыпались. Но в какой-то степени я стал заметнее, а авторы стали более лояльно ко мне относиться, стали предлагать более серьезные номера и пошло-поехало. Появились какие-то гастроли, гонорары, я мог оплачивать гонорары авторам. Тогда на меня они посмотрели с еще большим интересом. Надеюсь, я их не подводил и не подвожу по сей день, потому что далеко не каждому артисту автор позволит переделывать свои номера и иногда менять до 50%. В этом плане у меня часто есть карт-бланш.

- Вы сказали, такую замечательную вещь - назвали вашего отца вашим кумиром. Я знаю, что в вашей профессии был и еще один человек, которого вы тоже таковым считали – Юрий Никулин...

- Никулин мне помог устроить моего отца в больницу, а когда папа ушел из жизни - помог его похоронить, а через четыре месяца ушел сам. Это был совершенно потрясающий человек. Когда я пришел к Никулину на прием по поводу того, чтоб он помог моему папе лечь в больницу, его не оказалось на месте. Тогда телефонов мобильных не было, я сел в метро, приехал домой. Жена говорит: «Тебе звонил Никулин». То есть он при своей занятости поинтересовался, кто к нему приходил и сам лично перезвонил. Я - ноги в руки, примчался к нему. Он выслушал мою просьбу, помог. Никулин - потрясающий человек, в высшей степени остроумный, при этом всегда помогал, особенно коллегам по цеху. Когда он кого-то устраивал в больницу, мог лично туда приехать договариваться с врачами. «Сам Никулин приехал» - лучшей рекомендации и быть не могло, понимаете. Когда отца не стало, я был, мягко говоря, в подавленном состоянии. Пришел к Юрию Владимировичу, тот – сразу: «На каком кладбище ты хочешь, чтобы отца похоронили?». Я говорю: «Если можно, на Головинском, оно недалеко от моего дома». Там в то время уже не захоранивали. Никулин позвонил куда-то, договорился, пошли навстречу. Мне даже разрешили выбрать конкретный участок для отца. Юрий Владимирович - потрясающий человек, эпохальный. Насколько я знаю, он никому из артистов в помощи, если она была связана со здоровьем, не отказал.

- Есть такое расхожее мнение, что комики в жизни очень грустные, часто и часто мрачные люди. Согласны ли Вы с этим утверждением и как сами боретесь с плохим настроением?

- Это мнение, думаю, не то чтобы ошибочное, но и не совсем верное. Это на контрасте. Зрители привыкли, что на сцене или в эфире артисты искрят, они улыбчивы, позитивны. А в жизни комики не то, чтобы грустные. Они - обычные, со своими проблемами, со своими болячками. На контрасте зрителю может показаться - они очень хмурые. Мой рецепт борьбы с плохим настроением довольно простой. Вот сейчас я на даче, прекрасная погода, пойду прогуляюсь, вечером - баня. Таким образом и борюсь, иногда могу себе позволить рюмочку- другую: за хорошим столом, в компании. Не без этого (улыбается - Авт).

- Кстати о компании. Есть ли среди ваших коллег-артистов, которых вы могли бы назвать друзьями или приятелями?

- Коля Лукинский, безусловно, мой старый друг: благодаря ему я попал в разговорный жанр. Потом мы разошлись, каждый занимается своей сольной карьерой, что не мешает по сей день нам дружить. Света Рожкова, Гена Ветров, Сергей Дроботенко, Юра Гальцев, безусловно, Лена Воробей. Братья Пономаренко. Боюсь кого-то забыть и не назвать. Владимир Натанович Винокур - если я имею право назвать его своим другом. Это мой старший товарищ, которого уважаю, с ним безумно интересно и весело, никогда не бывает грустно – уникальный человек. Если говорить не о дружеских, а о товарищеских отношениях, то я вас уверяю - практически весь "Аншлаг".

- В преддверии ваших гастролей по Беларуси хочу спросить: с чем у вас ассоциируется наша страна и есть ли какая-то отличительная особенность у белорусской публики?

- Не хочу обидеть публику других стран, но Беларусь – это нечто! Это всегда гарантированные аншлаги, фантастический прием публики. Белорусы - хлебосольный добрый народ, остроумный. Это не даже не братья, это какой-то наш общий народ. Чистый и настоящий. На гастроли мчусь с огромным удовольствием и нетерпением.

- Напоследок. Вы - известный мастер анекдотов. Есть ли у вас самый любимый анекдот или смешная история, которая сейчас в фаворе?

- Я просто хочу сказать: жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить.

СПРАВКА КП

Игорь Владимирович Маменко - артист эстрады, пародист. Родился в 1960 году в Москве в семье циркового акробата. Работал в цирке. В 2003 году состоялся дебют Игоря Маменко в эфире телепрограммы «Аншлаг» (дуэт с Николаем Лукинским). Выступает с произведениями собственного сочинения, монологами Семена Альтова и пр.

Вдовец, двое сыновей.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Выступления Игоря Маменко пройдут в нескольких городах Беларуси

18 февраля - Гомель, ОКУ. Стоимость билетов: от 34 до 74 рублей

19 февраля – Брест, ОКЦ «Брест». Стоимость билетов: от 49 до 84 рублей

20 февраля - Гродно, Гродненская областная филармония. Стоимость билетов: от 30 до 70 рублей

21 февраля - Минск, КЗ «Минск», Стоимость билетов: от 44 до 99 рублей

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