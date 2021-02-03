«Когда начнут делать - вам позвонят»: как я записалась на прививку от коронавируса в Минске

Российская вакцина "Спутник" прошла испытания и в Беларуси, когда 100 добровольцев вызвались испытать ее на себе. Фото: Раиса ЮДИНА

Вакцинация в Беларуси уе началась - сначала прививают медиком, затем - педагогов и соцработников. А потом и всех желающих! Пять наивных вопросов о прививке от коронавируса в Беларуси мы собрали тут.

А как простому человеку попасть на прививку от коронавируса? Решила испытать на себе. Первый шаг оказался не сложным. В моей 22-й поликлинике Заводского района Минска мне для этого не надо было брать талон, ждать в очереди или обращаться в регистратуру.

- Хочу записаться на прививку от коронавируса. Где это можно сделать? – спрашиваю у дежурной медсестры, которая измеряет температуру всем входящим.

- Прямо здесь! Я запишу сейчас ваши данные, и когда прививки начнут делать, вам позвонят, - обрадовала она меня и тут же принялась записывать на специальном бланке информацию обо мне. - Ваша фамилия, имя? Контактный телефон? 60 лет вам еще нету?

- Обижаете! – отшучиваюсь на последний вопрос.

- Ничего я не обижаю. А что, люди сейчас так выглядят, что им и не дашь их годы. Все. Я вас записала. Когда будут прививать, вас вызовут, вам позвонят.

- Хотя бы ориентировочно скажите, когда готовиться.

- Ничего пока не могу сказать.

- А вас прививали уже?

- Да, кто хотел – привился. Там все не так просто как вы думаете. Есть много противопоказаний. Врач будет с вами разговаривать перед прививкой, все выясните.

Вакцина вводится с интервалом в 21 день. Фото: Раиса ЮДИНА

Точно, знаю, что одно из противопоказаний – перенесенный ковид. Но оно временное. Моя знакомая медсестра, работающая в больнице, готова была сделать эту прививку на работе хоть сейчас. Но переболела коронавирусом и получила отсрочку на три месяца.

В Беларуси планируют прививать российской вакциной «Спутник V». Привиться может любой желающий 18-60 лет при отсутствии противопоказаний. Во-первых, это недавно перенесенный коронавирус. Даже тем, кто не болел, рекомендуется сделать перед прививкой тест на антитела. Во-вторых, если есть гиперчувствительность к какому-либо из компонентов вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные хронические заболевания, ОРВИ, острые заболевания ЖКТ. Нельзя делать прививку беременным и кормящим мамам.

Напомним, что вакцина «СпутникV» вводится в два этапа с интервалом в 21 день.

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