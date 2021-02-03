Биография Виктора Бабарико: от мальчика с Заводского района до банкира, стремящегося в президенты

Скоро начинается судебный процесс над экс-главой Белгазпромбанка Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Имя экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико известно даже тем, кто был весьма далек от банковской сферы. Во-первых, художественная коллекция, в которой были полотна Шагала и Сутина, возникла именно благодаря усилиям Бабарико-мецената. Во-вторых, конечно, после его кампании по выдвижению в президенты и ареста.

Мы собрали факты биографии Виктора Дмитриевича Бабарико, которые вы возможно знали, а может и нет.

РОДИЛСЯ В СЕМЬЕ РАБОЧИХ В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ

Виктор Бабарико родился 9 ноября 1963 года в Минске, в семье рабочих. Окончил 92 столичную школу, поступил в БГУ на механико-математический факультет по специальности «Теоретическая механика». На четвертом курсе был исключен из комсомола и университета, однако через какое-то время восстановился. Это далеко не единственное образование будущего банкира: за его плечами еще Академия управления при Кабинете министров РБ (закончил в 1995 году), а также магистратура Белорусского государственного экономического университета.

НАЧИНАЛ РАБОТАТЬ В НПО ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Трудовой путь Виктор Бабарико начинал в сфере, далекой от банковской деятельности, а именно в НПО порошковой металлургии. Там он проработал вплоть до 1995 года, продвинувшись по карьерной лестнице до должности начальника отдела внешнеэкономических связей.

Уже в июня того же года Виктор Дмитриевич приходит работать в банк «Олимп» - через два года он будет преобразован в Белгазпромбанк. Работе в этом банке Бабарико отдал более двадцати лет. В июне 2000 года он занял пост председателя правления, который занимал вплоть до 12 мая 2020 года, когда заявил о своих президентских амбициях.

ВЕРНУЛ В БЕЛАРУСЬ ПОЛОТНА ШАГАЛА И СУТИНА, ФИНАНСИРОВАЛ ИЗДАНИЕ КНИГ НОБЕЛЕВСКОГО ЛАУРЕАТА СВЕТЛАНЫ АЛЕКСИЕВИЧ

Еще в 2008 году по инициативе Бабарико был учрежден ставший международным благотворительный фонд «Шанс», который оплачивал лечение детей. При Бабарико Белгазпромбанк стал обладателем художественной коллекции. Первые произведения - полотна художников Парижской школы - вошедшие в экспозицию, были приобретены в 2011 году. С течением времени коллекция пополнилась работам Шагала, Сутина,

- Очень стыдно, когда в стране, где родились и Шагал, и Сутин, нет ни одной их работы. Если это не стыдно кому-то другому, то нам было стыдно. Поэтому, когда у нас появилась такая возможность, мы это сделали, - рассказывал Виктор Бабарико в интервью «Комсомолке».

Если говорить о стоимости коллекция, то можно, к примеру, сказать: «Влюбленные» Марка Шагала банк приобрел за $650 тысяч, полотно Хаима Сутина «Большие луга в Шартре» - за $400 тысяч.

Культурная деятельность Белгазпромбанка неоднократно отмечалась на самом высоком уровне. Можно только сказать, что за время руководства Виктора Бабарико банк семь раз награждался почетным дипломом «Меценат культуры Беларуси». В январе 2002-го Александр Лукашенко объявил Виктору Бабарико благодарность за многолетний самоотверженный труд и значительный вклад в развитие банковской системы страны.

В 2017 ГОДУ СТАЛ ВДОВЦОМ, ДОЧЬ ЖИВЕТ В АВСТРАЛИИ

Огромная трагедия в семье Бабарико случилась 15 августа 2017 года: на Мадейре погибла супруга Виктора Дмитриевича – Марина. Женщина, как и ее муж, занималась дайвингом, несчастный случай произошел во время одного из погружений.

- Она была солнечным, добрым, воздушным и очень деятельным человеком. Для нашего банка она стала душой и идейным вдохновителем. Во многом благодаря ей были реализованы наши художественные, театральные, благотворительные и многие другие проекты, - рассказывали тогда коллеги Виктора Бабарико.

У Виктора Бабарико двое детей. Дочь Мария, которая живет в Австралии, и сын Эдуард, который является сооснователем площадки «MolaMola» и краудфандингового проекта «Улей».

Дочь Бабарико - «Комсомолка» про это писала - рассказывала о том, что о своем желании баллотироваться в президенты Виктор Дмитриевич заговорил еще в конце 2019 года.

- «Понимаешь, Маша, я ведь знаю, что надо делать. И вот что я буду говорить своим внукам? Что я знал, что надо делать, и я побоялся?», - отмечала дочь банкира и политика.

ВЫДВИГАСЬ В ПРЕЗИДЕНТЫ НАЗЫВАЛ СЕБЯ «НЕ НАИВНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ПОНИМАЮЩИМ ПРАВИЛА ИГРЫ»

- Я не наивный человек и прекрасно понимаю те граничные условия и правила игры, которые сформированы на этом поле в Беларуси, а самое главное - финальную часть этого «действа», которая была сформулирована еще в эпоху Сталина: неважно, как голосуют, важно, как считаем <…> И я посчитал для себя недопустимым и стыдным жалеть о том, что не попытался что-то изменить, оправдывая себя тем, что изменить нельзя ничего, - такое сообщение Виктор Бабарико разместил в мае на своей странице в одной из социальных сетей, заявив о своих намерениях побороться за высший пост.

АРЕСТОВАЛИ ВМЕСТЕ С СЫНОМ

12 мая стало известно, что Виктор Бабарико вышел из состава правления и уволился с должности его председателя Белгазпромбанк по собственному желанию.

Первые обыски в офисе банка случились 11 июня. Тогда же был задержаны три члена инициативной группы Бабарико, В том числе и экс-вице-мэр Могилева Владимир Дударев. Спустя неделю - 18 июня 2020 года - стало известно об аресте Виктора и Эдуарда Бабарико, их поместили с СИЗО КГБ. Именно Комитет госбезопасности вел расследование, поскольку действия фигурантов создали «реальную угрозу национальной безопасности».

2 июля 2020 года стало известно, что Виктора Бабарико обвиняют сразу по нескольким статья Уголовного кодекса: уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация средств, полученных преступным путём, в особо крупном размере, дача взятки повторно либо в крупном размере. Чуть позже одна из статей обвинения была переквалифицирована другую – «принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы».

24 ноября 2020 года КГБ сообщили, что предварительное расследование в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка завершено.

Виктору Бабарико обвиняют, в конечном счете, в получении взятки (ч.3 ст. 430) и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 235 УК).

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