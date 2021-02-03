Прививка от коронавируса в Беларуси: кому положена, как записаться и когда будут делать

Когда начнут прививать, и сколько это будет стоить? Фото: Олег ЗОЛОТО

О начале вакцинации Минздрав объявил 29 декабря 2020 года. Сначала прививают медиков, потом будут вакцинировать педагогов, соцработников. Затем начнут прививать всех желающих. Мы собрали вопросы о вакцинации.

Какой вакциной будут прививать?

Медработников в Беларуси прививают российской вакциной «Спутник V». Скорее всего, ее же предложат и нам, пациентам. Хотя недавно в разговоре с Александром Лукашенко лидер КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китай готов поставить в Беларусь вакцину в нужном объеме. Больше никаких подробностей. А в Китае на завершающей стадии разработки сегодня шесть вакцин.

Как записаться на прививку?

Это можно сделать как по телефону, так и при посещении поликлиники. Говорят, на сайтах некоторых поликлиник тоже есть возможность записи. Я такого пока не нашла. Зато почти каждая поликлиника на своем сайте предлагает пройти мини-анкетирование. Состоит оно всего из двух вопросов: 1.Желаете ли вы привиться от коронавируса? И 2. Ваш возраст до 60 лет и старше? Судя по ответам, сторонники вакцинации в большинстве.

Когда начнут прививать, и сколько это будет стоить?

По предварительной информации, в апреле 2021 года и бесплатно.

Кому противопоказана прививка?

Привиться от коронавируса может любой желающий в возрасте 18-60 лет при отсутствии противопоказаний. Во-первых, это недавно перенесенный коронавирус. Даже тем, кто не болел, рекомендуется сделать перед прививкой тест на антитела, поскольку болезнь можно было перенести бессимптомно. Если антитела сохраняются в приличной концентрации, прививку стоит отложить, чтобы избежать гипериммунизации.

Кроме того, прививка противопоказана, если есть гиперчувствительность к какому-либо из компонентов вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные хронические заболевания, ОРВИ, острые заболевания ЖКТ. Нельзя делать прививку беременным и кормящим мамам.

Вакцина «СпутникV» вводится в два этапа с интервалом в 21 день, и если после первого были тяжелые осложнения (анафилактический шок, тяжелые проявления аллергии, судорожный синдром, повышение температуры до 40 градусов и выше), то второй этап отменяется.

Когда выработается иммунитет?

В Центре им. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник», пояснили, что иммунитет к коронавиусу вырабатывается через три недели после введения второго компонента вакцины. Опыт применения векторных вакцин (а российская вакцина именно такая) показывает, что иммунитет может сохраняться до двух лет.

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