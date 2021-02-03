Во что должен быть одет контролер общественного транспорта: что говорят в «Минсктранс»

Обязаны ли контролеры общественного транспорта носить фирменные жилеты? Фото: Мария РОЛЬСКИТЕ

На днях читательница "КП" Ирина шла по улице мимо остановки.

- Смотрю - стоят контролеры общественного транспорта, двое интеллигентных молодых мужчин. Что они контролеры, поняла по тому, что на груди у них были видеокамеры. Заинтересовалась, что иных опознавательных знаков у них не было, подошла, спросила, где их фирменные жилеты. Они отвечают, мол, жилеты им носить не обязательно. Бейдж у одного был на куртке прикрыт откидывающимся карманом, а второй сказал, что он у него с собой. Вот так и поговорили. У меня возник вопрос: обязаны ли контролеры общественного транспорта носить фирменные жилеты?

За разъяснениями "Комсомолка" обратилась в пресс-службу «Минсктранса». Там ответили, что согласно Правил автомобильных перевозок пассажиров при осуществлении контроля работники контрольно-ревизорской службы должны иметь бэйдж и удостоверение. Они могут быть одеты в специальные жилеты контрольно-ревизорской службы со светоотражающими элементами; могут использовать технические средства для проверки полноты оплаты проезда пассажирами (терминал работника контрольно-ревизорской службы), а также для видеонаблюдения и аудиозаписи (видеорегистратор). Но уведомить пассажиров о наличии у себя таких технических средств контролеры должны обязательно.