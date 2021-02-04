Фильм о Тадеуше Костюшко снимали в шести странах во время пандемии коронавируса

Памятник Тадеушу Костюшко в урочище Меречевщина Брестской области Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

К юбилею Тадеуша Костюшко Европейский гуманитарный университет выпустил фильм о его жизни. Двадцатиминутная лента называется «Река судьбы». 4 февраля исполняется 275 лет со дня рождения руководителя восстания 1794 года и, пожалуй, одного из самых известных в мире белоруса.

- Костюшко - великий национальный деятель Польши, объединил два континента, истории разных народов - Беларуси, Польши, Литвы, США и Швейцарии. Кроме того, в его жизни была учеба в Украине и во Франции, а затем плен в России, - рассказывает о исторической фигуре искусствовед Сергей Харевский, один из создателей фильма, преподаватель ЕГУ.

Фильм «Река судьбы» был создан в шести странах.

- И создавался он в драматических условиях глобальных вызовов - пандемии коронавируса, заблокированных границ и политических кризисов по обе стороны океана, - продолжает Сергей Харевский. - И белорусское гражданское общество всего мира внесло свой вклад в его создание.

Фильм называют уникальным документом нашей эпохи.

- Нет единого мнения, где именно появился на свет Тадеуш Костюшко. Известно, что он был крещен недалеко от местечка Коссово, недалеко от бывшего имения Меречевщина, которым владел его отец Людвиг. В наше время усадьба была восстановлена, а рядом силами общественности был поставлен памятник Тадеушу Костюшко, - так начинается фильм.

Этот памятник стал первым и единственным в Беларуси памятником Тадеушу Костюшко. Он появился весной 2018 года. Памятник прозвали народным, потому что больше 700 человек поддержали его создание рублем.

- Хоць і былі два буйныя ахвярадаўцы - Павел Бераговіч і Юрый Картыннік, але пераважная большасць ахвяраванняў складала 5, 10, 20 рублёў, - рассказывал инициатор создания памятника журналист Глеб Лободенко. - Я ніколі не забуду, як прыйшоў чалавек ва ўзросце, у спецвопратцы з назвай будаўнічага трэста, з флікерам, і сказаў: я прачытаў у газеце, што збіраюцца грошы на першы ў Беларусі помнік Касцюшку. Я не ўмею ахвяраваць праз інтэрнэт - і працягнуў 5 рублёў. Гэтыя 5 рублёў дарагога каштуюць! І

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