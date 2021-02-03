Между Россией и Беларусью возобновляется движение поездов, но границы остаются закрытыми

Когда Беларусь откроет границы? Фото: Оксана БРОВАЧ

Российское правительство приняло решение возобновить железнодорожное сообщение с Беларусью с 8 февраля. Сообщение об этом появилось 3 февраля, глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий документ. Напомним, поезда между странами были отменены с весны 2020 из-за коронавируса.

Курсировать будут поезда Минск – Москва – Минск, а также поезда Москва – Калининград и Санкт-Петербург – Калининград с остановкой в Минске. Билеты на них скоро поступят в продажу.

Значит ли это, что границы открываются?

Поезда вновь запускают, белорусский Минздрав говорит, что ситуация с коронавирусом стабилизируется. Значит, раз можно ехать в Россию, скоро сможем без ограничений выезжать и в Украину, и в Европу?

Увы, нет. Дело в том, что решение о временном запрете на выезд из Республики Беларусь, которое было принято в декабре 2020 белорусскими властями, на границу между Беларусью и Россией не распространяется.

– Уважаемые граждане, сообщаем, что Беларусь не закрывает границу с Россией. Это очевидно хотя бы потому, что там нет ни пограничников, ни пунктов пропуска, - уточняли в телеграм-канале Госпогранкомитета.

«Комсомолка» уточнила в пресс-службе ведомства, есть ли решение об отмене ограничения на выезд за границы Беларуси.

– В настоящий момент такой информацией Госпогранкомитет не располагает, – отвечает Антон Бычковский, официальный представитель ГПК. – Вопросы временного ограничения выезда граждан Республики Беларусь и иностранцев, имеющих право на постоянное проживание в Республике Беларусь, регулируются постановлением Совета Министров №624 (с учетом постановления №705). До тех пор, пока этот нормативный документ действует, в порядке организации пограничного контроля на границе в международных пунктах пропуска ничего не меняется.

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