Коронавирус в Беларуси, последние новости на 4 февраля 2021 года: в Минздраве говорят о стабилизации ситуации, а ученые выяснили, как долго сохраняются антитела

В Беларуси резко выросло число новых случаев коронавируса за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число новых случаев заболевания COVID-19 в Беларуси резко выросло за сутки, свидетельствует официальная статистика Минздрава.

В последние пару дней в республике официально фиксировался низкий показатель ежедневных инфицированных – менее тысячи ежедневно. Однако вновь произошел скачок и за минувшие сутки на 3 февраля снова резко вырос этот показатель – 1 тысяча 711 инфицированных коронавирусом. При этом преодолен очередной психологический рубеж, с начала пандемии в Беларуси коронавирус был выявлен уже у 251 тысячи 705 человек. За минувшие 24 часа умерли девять человек с выявленным COVID-19.

За весь период коронавирусом переболели и были выписаны 239 тысяч 191 пациент, умерли 1 тысяча 746 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Минздрав заявил о стабилизации ситуации

Тем временем на фоне резкого роста новых случаев COVID-19 за сутки глава Минздрава Дмитрий Пиневич заявил, что ситуация с коронавирусом в Беларуси стабилизировалась. Выступая на брифинге в Совмине, Пиневич сообщил, что эпидемическая ситуация стабилизировалась не только в Беларуси, но и в России.

– Мы констатируем стабилизацию эпидпроцесса в Беларуси и России, – прокомментировал министр.

Отдельно говоря о республике, он заметил, что Беларусь гораздо меньше РФ, но и заявил, что уже во всех белорусских регионах эпидемический процесс «показывает меньшую интенсивность».

Санстанция проверила, соблюдают ли минчане масочный режим

Специалисты продолжают следить за тем, как соблюдаются меры профилактики. Санстанция проверила, соблюдают ли масочный режим в общественном транспорте Минска и рассказала об итогах. Всего было проведено 14 рейдов.

Проверка проводилась в январе 2021 года сотрудниками предприятия «Столичный транспорт и связь» вместе с представителями санитарной эпидемиологической службы и транспортной инспекции.

В результате проведенных проверок 24 предписания были направлены частным перевозчикам, в их ведении находятся маршрутки, три – предприятию «Минсктранс» и еще два – метрополитену.

Белорусские онкологи рассказали, что некоторые виды рака помогают противостоять COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Белорусские онкологи рассказали, что некоторые виды рака помогают противостоять COVID-19

Медики выяснили, что люди, страдающие В-клеточной лимфомой, которая вызывает неполноценность В-лимфоцитов, либо вообще не заболевают COVID-19, либо переносят его в легкой форме. Кроме того, у них не бывает цитокинового шторма – осложнения коронавируса, которое называют «самоубийством организма».

Тем не менее онкологическим больным нужно особенно тщательно соблюдать профилактические меры в период пандемии (подробности).

Ситуация с коронавирусом в мире

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что еще в десяти странах за неделю был обнаружен «британский» штамм COVID-19.

– С 27 января 2021 года «британский» штамм COVID-19 был обнаружен еще в десяти странах. По данным на 2 февраля 2021 года уже в 80 странах был выявлен данный штамм, – подчеркнули в ВОЗ.

Согласно данным постоянно обновляемой мониторинговой страницы Worldometers, в мире от COVID-19 умерли 2262795 человек (+15046 за сутки), более 104 миллиона заразились, около 26 миллионов инфицированы в настоящее время, более 76 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2,2%.

Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела к коронавирусу в организме

Оказалось, что у большинства пациентов, переболевших COVID-19, антитела в крови сохраняются в течение шести месяцев. Об этом свидетельствует новое исследование, которое проводили специалисты хранилища образцов биоматериалов и медицинских сведений UK Biobank.

Результаты показали, что у 99% участников исследования, перенесших коронавирус, антитела к нему сохранялись спустя три месяца после выздоровления. При этом у 88% антитела в крови находили даже через полгода после того, как они вылечились от инфекции (подробности).

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Оказалось, что вирус умеет проникать в клетки почек и нарушать их работу (подробности).

Кот в Латвии заразился коронавирусом – это первый случай в стране

Образцы для исследования собирались у 240 животных, часть из них – домашние питомцы людей, у которых выявлен коронавирус (подробности).