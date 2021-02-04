Онкологи рассказали, почему некоторых видов рака становится больше и стоит ли делать прививку от коронавируса при злокачественной опухоли

На прививку надо приходить здоровым! Фото: Павел МАРТИНЧИК

У женщин рак чаще всего поражает молочные железы, у мужчин - предстательную железу. А если смотреть в абсолютных цифрах для населения Беларуси в целом, то на первом месте из онкологических заболеваний - рак толстой кишки. Только в 2019 году у нас в стране им заболело 5,5 тысяч человек.

Рост рака кожи у белорусов спровоцировал отдых под жарким солнцем

Самый заметный рост злокачественных опухолей произошел за последние 20 лет по двум локализациям – кожа и предстательная железа. Вот как объясняет причины такого рывка замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Сергей Красный:

- Рост случаев рака предстательной железы связан с постарением населения и введением скрининговых программ (они увеличивают выявляемость этих опухолей почти в 10 раз). По опухолям кожи несколько причин. Первая - свобода выезда населения в жаркие страны, что раньше было весьма затруднительно. Для нас не характерно долгое нахождение под прямыми солнечными лучами. Сыграло свою роль и широкое распространение соляриев не очень хорошего качества в свое время (сейчас за этим жестко следят). Плюс более внимательное отношение к удаляемым образованиям на коже - они проходят гистолгическое исследование, что раньше не делалось.

Кстати, рак щитовидной железы занимает сейчас всего лишь 3% среди всех опухолей.

- За последние 20 лет это уже не такая большая проблема для Беларуси. Потому что накоплен огромный опыт лечения этой патологии, - отметил Виктор Кондратович, главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера. – По этому заболеванию мы вышли на плато, новых случаев регистрируется по Беларуси 1200- 1300 в год. Да, проблема актуальна, но разрешаема. Практически все пациенты с этой патологией выживают и получают адекватное лечение.

«Категорических запретов на вакцинацию онкологических пациентов не было»

Коронавирус стал для онкологических пациентов опасным испытанием. По словам Сергея Красного в специализированных стационарах, где они проходили лечение, были приняты все меры предосторожности вплоть до КТ легких при госпитализации.

Интересно, что даже тяжелые пациенты с некоторыми онкологическими заболеваниями оказались малоуязвимыми для коронавируса. Они либо вообще не болели, либо переносили его в легкой форме. Среди этих заболеваний - в-клеточная лимфома, рак предстательной железы в 4-й стадии, когда в лечении применяется гормонотерапия. Но, как заметил Сергей Красный, это лишь предварительные данные. А в целом онкологические пациенты относятся к группе риска по причине снижения иммунитета, и их надо оберегать от всяческих опасных контактов.

Если так, то прививка от коронавируса для онкологического больного – спасение или наоборот? Пока однозначно сказать сложно, поскольку вакцинация началась недавно, и ответ на вопрос о пользе и вреде будет, когда будут получены отдаленные результаты. Сергей Красный считает, что раз пациенты с онкологией будут переносить тяжелее ковид-инфекцию, прививаться им стоит.

- Категорических запретов на вакцинацию онкологических пациентов не было. Если он находится в состоянии ремиссии, а не активной фазы заболевания, то вакцинация отнюдь не противопоказана, - добавил Виктор Кондратович.

Испытания противоопухолевой вакцины: появились первые случаи полной регрессии

Проблем с поставкой лекарств для онкологических пациентов в прошлом году, несмотря на пандемию, не было, заверили специалисты. Напротив, ситуация улучшилась.

- Все больше и больше становится белорусских препаратов. В настоящее время появилось 10 таргетных препаратов (тех, что действуют на молекулярном уровне, подавляя процессы, способствующие развитию и росту злокачественной опухоли – Ред.) белорусского производства. Это существенный прорыв за последние два года, раньше их вообще не было, - рассказал Сергей Красный. - Химиопрепараты в подавляющем большинстве белорусского производства. Они на порядок дешевле импортных, а по качеству мало чем отличаются.

В лечении онкологических больных используются разные методы и препараты. С каждым годом все больше белорусских. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рассказать про новые лекарственные средства невозможно, потому что каждый год в мире их появляется великое множество – они направлены на какие-то определенные мутации рака, либо на белок, либо на сигнальные пути. В мире уже используется около 600 таргетных лекарственных средств.

Новое направление - создание противоопухолевых вакцин. Они могут быть индивидуальные или массового использования. Сейчас проводится весьма интересное белорусско-американское исследование по изучению генетической вакцины против рака. Включает оно четыре локализации опухолей наиболее агрессивных форм, которые быстро протекают и быстро приводят к смерти (средняя продолжительность жизни этих пациентов не превышает 1 год): это триплет или трижды негативный рак молочной железы, рак поджелудочной железы, рак желудка и химиорезистентный рак яичников. Все опухоли метастатические. В исследовании участвуют 47 пациентов. Первые результаты дают большие надежды. Вакцина хорошо переносится, не дает побочных эффектов. Уже появились первые случаи полной регрессии опухоли, чего прежде не наблюдалось при этих заболеваниях. При раке молочной железы РМЖ исчезают метастазы в легких, печени, костях. Но окончательные вводы можно будет сделать через 2-3 года, когда будут получены отдаленные результаты исследований.

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