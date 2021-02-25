«Английский, пед, мед, логопед за 5 долларов в час? Даже не отзываюсь»: узнали цены и услуги нянь в Беларуси, требования и страхи родителей

В сериале «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк воплотила образ няни, которую в обычной жизни родители вряд ли наймут. Фото: кадр из сериала.

В соцсетях споры о нянях сравнимы по накалу страстей с политическими дебатами кандидатов в президенты. Стоит маме дать такое объявление, как ей тут же популярно объяснят, почему няня - это плохо, а она сама - ужасная мать, раз не хочет сама сидеть с ребенком.

На другом берегу - няни, которые ищут работу. «5 долларов в час? Даже в Москве мы платили меньше», - сбивают цену клиенты. «Они хотят и английский, и пед, и мед, и логопед, и все это за 5 рублей», - возмущаются няни.

Вот так безобидная Мэри Поппинс развела общество по разные стороны баррикад.

Каких нянь ищут мамы?

- Мне нужна была няня, которая каждый день отвозила бы мою дочку на гимнастику и после тренировки привозила домой, - говорит известная белорусская поэтесса и драматург Диана Балыко. - По сути, это курьерская работа, а не работа няни в полноценном смысле этого слова. Поэтому я сразу поставила минимальный ценник - 5 рублей в час. Дорога туда и обратно плюс три часа тренировки, итого - 5 часов в день.

Свой первоначальный выбор Диана остановила на женщине 35 лет с педобразованием, но в скором времени они расстались.

- Дочка на тренировке делала сальто и коленом разбила себе в кровь губы, а няня на время тренировки ушла в кафе и не отвечала на звонки. А когда пришла забрать Вику, то не смогла оценить серьезность травмы и решила везти ребенка домой, а не в больницу, хотя рана была рассеченной, надо было накладывать швы. В тот же день я няню уволила.

Ее место заняла бэбиситтер-студентка. Ее мама выбирала вместе с дочкой.

- Вика сказала, что хочет молодую и красивую няню, которая сможет стать ей подружкой. Не знаю, способна ли она будет принять какое-то адекватное решение в случае форс-мажора, но с ней четко оговорено: она сообщает мне каждый шаг: сели в метро, доехали, Вика на тренировке, Вика вышла с тренировки и ест свой сэндвич и так далее. Дочка очень довольна. Няня иногда покупает ей какую-то шоколадку или конфетку за свой счет. Предыдущая няня всегда звонила мне сообщить, что Вика, например, захотела жвачку, она стоит 1,20, и я должна вернуть ей деньги. Понятно, что женщина в 35 лет хочет зарабатывать больше, чем студентка, для которой 500 рублей в месяц - просто хорошая подработка.

Другая мама, Юлия, искала няню на полный рабочий день. Это было три года назад, ее сыну в то время был год и три месяца.

- Я просмотрела десятки объявлений в интернете, потом дала свое на специализированном сайте по поиску нянь Мне в личку пришло штук 15 предложений. Две няни территориально оказались рядом с нами. Одна из них раньше работала в детском саду, и это для меня было очевидным плюсом. Мы встретились, няня мне понравилась. Для начала пригласили ее на час и увидели, как быстро она нашла контакт с ребенком. Сыну очень нравилось, что няня каждый день приносила какую-нибудь маленькую игрушку или книжку. Сейчас сын ходит в детский сад, но мы иногда приглашаем нашу няню на час-два по необходимости и по-прежнему ежемесячно платим ей небольшую фиксированную сумму, потому что ее услуги нам нужны, когда ребенок болеет. В итоге эту сумму няня все равно отрабатывает.

Для родителя главное - чтобы ребенок был в надежных руках. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Чего хотят няни?

Ирина Шичко по образованию товаровед, но по призванию, как считает сама, - няня. Бэбиситтерством она занимается 17 лет, и за это время через ее руки прошли 10 детей, не считая собственного сына, которому сейчас 20.

По словам Ирины, все работодатели делятся на две категории: те, у кого няня становится членом семьи, дружит с бабушками, дедушками, сестрами и братьями родителей, и те, кто видит в няне лишь обслуживающий персонал, который не имеет права ни на что.

-У меня была семья, где в мой первый рабочий день мама привела меня на кухню и показала, где что лежит и сказала: «Нам голодные работники не нужны». А была семья, где после 3 часов прогулки с ребенком на улице даже чаю не предлагали, - рассказывает няня. - Недавно пришлось уйти из семьи, где все было хорошо, пока я не заболела. И когда я заболела, началось: «Вы прогуляли, вам нет доверия». С детьми работать несложно, сложно работать с родителями. Есть родители, которые тебя вообще не трогают. Все живы-здоровы, все довольны, и никаких проблем. Я и в квартирах с камерами работала - все в порядке. А есть родители, которые сами не знают, чего хотят. И начинается: «А почему вы желтой ложкой кормите, а не зеленой?», «А почему он у вас обедает сегодня на 20 минут позже?». Объясняю: потому что не захотел сразу после сна кушать, а захотел через 20 минут. «Нет, надо, чтобы режим был». Эти требования я понимаю, но не разделяю, честно говоря - зачем через силу кормить ребенка, в строго определенное время, если он не хочет?

Впрочем, в практике няни Ирины бывало и хуже:

- Привожу ребенка с прогулки, он кидается к маме, а она ему говорит: «Ну вот у тети еще 20 минут, посиди с ней, а потом я тебя возьму». Ребенок потом перестал идти к родителям, когда они приходили с работы. Сами виноваты, так приучили. Ребенок ведь всегда бросается к маме, когда видит ее. Я очень ценю, когда мама не отстраняется от ребенка, когда мы приходим с ним с прогулки.

Для Ирины также важно, чтобы ее труд ценился.

- Я прошу 5 долларов час. Я знаю себе цену, есть люди, которые дадут мне хорошие рекомендации, я на 100% выполню за эти деньги свои обязанности. Сходила на днях на собеседование. Семья ищет няню для ребенка, которой плохо спит по ночам. 10 ночей надо быть у них. Плюс 12-часовой рабочий день. Ты приходишь в 7 утра и только на следующий день в 7 часов вечера уходишь. И говорят: «А что так дорого? Мы в Москве платили меньше». А как-то была мама, которая сказала, что ее муж обслуживающему персоналу больше 400 долларов в месяц не платит. Я ответила, что я няня, а не обслуживающий персонал.

По наблюдениям Ирины, сегодня родители хотят спихнуть ребенка на няню и на день, и на ночь, но не хотят достойно платить.

- Они, наверное, считают, что мы живем в другой стране, где для нянь есть магазины с другими ценами. Ты приходишь и говоришь: «Я - няня», и мне в ответ: «Тогда вам мясо по 2 рубля». Быть няней - это очень тяжелый труд и большая ответственность, и если кто-то думает, что ты ничего особо не делаешь, просто сидишь с ребенком, то встает вопрос: раз это так просто, почему вы нанимаете няню, а не сидите сами? Мы тоже устаем, особенно если это 10-11 часов работы.

Бывает, няню нанимают с расчетом, что она во время сна ребенка будет еще и домработницей - пропылесосит, постирает, погладит, хотя ее работа - просто быть рядом с ребенком, замечает Ирина.

- Хотят, чтобы ты часов 400 в месяц работал за 300 долларов. Но я уже умею хорошо читать объявления. Если родители пишут «мы ищем друга для своего малыша», то я рассматриваю такой запрос. А когда начинается: английский, пед, мед, логопед, и все это за 5 долларов в час, то даже не отзываюсь. Когда ребенку 2 года, а родители пишут, что основное - это занятия с ребенком, меня это пугает. Ребенку в 2 года хочется бегать и играть. Ему дан период до 7 лет, чтобы он набегался, такова физиология. Дети больше познают, самостоятельно ковыряясь в каких-нибудь макаронах, а не осваивая модные техники быстрого чтения.

Няня Людмила - бабушка четырех внуков, ей 54. Прежде она работала воспитателем в детском саду.

- Няней я работаю недолго, всего четыре года, - рассказывает Людмила. - В своей первой семье я работала больше трех лет, начинала, когда малышу был год и семь, сейчас ему 3,5 года. Новому мальчику 2,5 года, я работаю с ним только неделю. В этой семье трое детей - старшая девочка ходит в школу, средний ребенок - в садик, а от меня требуется присмотр за младшим ребенком и его развитие. Первые два дня я присматривалась к нему и к семье, ходила за мамой, смотрела, как она кормит сына, какие игрушки дает. Я делаю, как мама. Не нарушаю заведенный порядок. С дошкольником все обучение происходит в игре, а не в занятиях грамотой или счетом. Родители это понимают, мне повезло.

Людмила работает 7-8 часов в день и зарабатывает 3 доллара в час, то есть при полной загрузке получает 420-480 долларов в месяц в эквиваленте. И это в два с лишним раза больше ее заработка в детском саду.

- Но нагрузка - как будто я отработала день с двадцатью детьми, - говорит няня. – Зато сегодня, всего после недели работы, мама малыша говорит: «Вы знаете, ребенок начал больше говорить, и у него уже такие слова проскакивают, которых раньше не было». Это приятно слышать. Ради таких слов няни и работают.

В ТЕМУ

«Многие мамы путают понятия «няня» и «гувернантка»

На запрос «ищу няню Минск» гугл выдает 11,5 тысячи результатов. Если сократить до «няня Минск», результатов будет уже 227 тысяч. В их числе - и специализированные сервисы по поиску нянь, и частные объявления.

- Сейчас мировоззрение родителей поменялось, появилась открытость, родителям стало не так страшно нанимать няню с профессиональных сайтов, считает Эльвира Граховская, хозяйка сервиса babysitter.by. - Когда мой ребенок был маленьким, у него была бебиситтер. Она забирала его из садика, гуляла с ним в парке. Я уже тогда подумала, что это востребовано. Разумеется, мы всех соискателей проверяем, тестируем на профпригодность, готовим в школе бебиситтеров и можем их рекомендовать с чистой совестью. Желающих много, но на этапе обучения многие отсеиваются, не рискуют брать на себя ответственность.

Большинство бебиситтеров, по словам Эльвиры, - студенты старших курсов из разных вузов - будущие таможенники, юристы, бухгалтеры, педагоги… Большинство - девушки, но есть и парни.

- В нашем проекте участвовало семь парней, трое из них и сейчас работают., - рассказывает Эльвира. - У них классно получается, и мама, особенно та, что растит ребенка без мужа, пригласив бебиситтера-парня, открывает для себя, что он способен дать ребенку то, что тот не получает от отца.

По наблюдениям другого рекрутера нянь, Татьяны Шубадеровой, культура бэбиситтерства в Минске слабо развита.

- Я занимаюсь подбором нянь шесть лет, и не только в Беларуси, и могу сказать, что лишь последние года три-четыре мамы стали позволять себе приглашать няню, - говорит Татьяна. - При этом обычная практика в Минске - это когда няню из семьи в семью передают. Таким няням готовы платить 5 - 8 долларов в час, и это максимум для Беларуси, чаще всего ценник в два раза ниже. Кто-то ищет няню через сайты, кто-то - через сарафанное радио. Лично у меня нет базы нянь, я работаю под конкретный запрос и беру за свои услуги 400 рублей. Поиск - самая затратная часть моей работы. Я подключаю все ресурсы и знаю, как составить объявление так, чтобы откликнулась именно та няня, которая нужна. Моя задача - найти няню, обучить, если нужно, улучшить компетенции, адаптировать. Я ищу фанатов этой профессии.

Чаще всего родители считают идеальной няней женщину в возрасте 40-50 лет. Но при этом готовы ей платить 2 - 4 доллара в час, отмечает Татьяна.

- Я всегда на стороне няни в плане достойной оплаты труда. Сейчас есть запрос на 1 тысячу рублей в месяц при графике три недели работы, неделя отдыха. На такую зарплату проще найти начинающую няню. На самом деле мои лучшие няни - 20-30-летние. Для няни важны исполнительность и способность к обучению. Важно, чтобы няня не вносила что-то новое в воспитание ребенка, а была похожа на маму. Кстати, многие мамы путают понятия «няня» и «гувернантка» и требуют порой от нянь того, что они делать не должны, например, заниматься с ребенком подготовкой к школе или изучением английского. Этим занимается не няня, а гувернантка, и ее услуги стоят в 1,5-2 раза дороже.

Ребенку до года рядом нужна мама, а не няня. Фото: Александр КОНОТОП

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Ребенок никогда не будет любить няню больше, чем маму»

Зачастую родителей останавливает мысль о няне из-за боязни, что их ребенок будет проводить с няней больше времени, чем с ними, и в итоге полюбит няню больше, чем маму.

- Эти опасения абсолютно беспочвенны, - говорит психолог Ольга Желонкина. - Ребенок никогда не будет любить няню больше, чем маму, потому что у ребенка нет более значимого человека, чем мама.

- В каком возрасте ребенок готов принимать няню?

- Идеально не нанимать няню для ребенка младше года. В этот период рядом должен быть родной человек, который моментально чувствует малыша, понимает, с чем связан плач, откликается на потребности ребенка и через этот отклик формирует у него представление, что мир его слышит.

После года у ребенка наступает другая фаза развития, привязанность к маме уже сформирована, и ребенка можно поручать на время няне, у которой будут одинаковые с мамой взгляды на воспитание ребенка. В этом возрасте ребенок уже способен осознавать, что мама уходит, но она всегда возвращается.

В два года детям совершенно точно лучше с няней, чем в детском саду. Хотя в более старшем возрасте ребенку нужны сверстники, но они нужны всего на несколько часов в неделю, а не с утра до вечера каждый день.