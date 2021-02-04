Что известно о второй российской вакцине от коронавируса, которую привезли в Беларусь

Прививка - хорошо. Но индивидуальную защиту в виде маски никто не отменял. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия подарила Беларуси несколько сотен доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и полторы тысячи тест-систем нового поколения для ПЦР-диагностики ковида. Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала этот подарок как жест большой дружбы.

- Вакцина «ЭпиВаКкорона», уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь, - сказала глава российского ведомства. По тест-системе нового поколения Анна Попова отметила, что она позволяет определять вирус не только в качественном, но и в количественном измерении.

- Это очень хорошая вакцина, оценивается очень высоко, - цитирует ТАСС министра здравоохранения Беларуси Дмитрия Пиневича. – Мы, конечно, надеемся, что данная вакцина будет поставлена в большом количестве и она поможет в комплексном противодействии коронавирусу.

Неужели у нас будет выбор между двумя российскими вакцинами – «Спутником» и «ЭпиВакКороной» - когда начнется массовая вакцинация? Все не так просто.

Вакцина у нас не зарегистрирована. А регистрация за один день не делается, хотя коронавирус ускорил многие процессы. Тот же «Спутник» был создан в рекордные сроки. Как в России, так и в Беларуси эта вакцина прошла регистрацию еще до окончания третьего этапа испытаний. Может, и «ЭпиВакКорона» пройдет эту процедуру в ускоренном темпе?

- Сейчас эта вакцина будет проходить контроль качества, - сообщили в пресс-службе Минздрава. О регистрации речи пока не идет.

Что известно о российской вакцине «ЭпиВакКорона»?

- Разработана новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора – одним из крупнейших российских научных вирусологических и биотехнологических центров России.

- В России вакцина зарегистрирована в октябре прошлого года, а в январе 2021-го – в Туркмении.

- Вакцина пептидная – т.е. не содержит биологических компонентов. В ней есть искусственно созданные фрагменты вирусных белков – пептиды. Иммунная система распознает их и учится бороться (для сравнения: в основе вакцины «СпутникV» - ослабленный и неспособный к размножению в организме человека аденовирус, в который встроен ген коронавируса).

- Третья фаза испытаний вакцины началась в ноябре 2020 года и продолжается до сих пор. Участвуют в ней 40 тысяч добровольцев, в том числе и старше 60 лет. Первый был привит 27 июля.

- Более 45 тыс. доз вакцины выпущено в гражданский оборот. В феврале ожидается и ее масштабное производство.

- По информации Роспотребнадзора, к испытаниям не допустили людей, у которых есть гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые формы аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, иммунодефицит, онкологические заболевания, а также беременных и кормящих женщин.

КСТАТИ

Пептидные вакцины – представители новой технологии производства вакцин. Они считаются более безопасными, так как риск побочных эффектов от их применения сведен к минимуму. Поэтому их можно применять людям с ослабленным иммунитетом и пожилым. Есть и скептические отзывы. Так, представитель конкурирующей организации – Центра Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник» - главный научный сотрудник Анатолий Альштейн заявил, что «Вектор» может быть менее эффективным препаратом, так как пептидные вакцины мало изучены.

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