От роста на 1,5% до падения на 10%: эксперты - о прогнозах и угрозах для белорусской экономики в 2021 году

Рост зарплат опережает динамику производительности труда. И это - существенная проблема Фото: Павел МАРТИНЧИК

Центр экономических исследований BEROC регулярно публикует комплексный обзор тенденций белорусской экономики. В этот раз специалисты центра проанализировали сразу два - третий и четвертый - квартала 2020 года. Анализ основан на данных Белстата, Минфина, Нацбанка и Международного финансового фонда.

Есть хорошие новости, и не очень. Начнем с первых.

В третьем и четвертом кварталах отечественная экономика показала пусть и небольшой, но рост выпуска. Носит он восстановительный характер и был характерен для большинства экономик мира, его двигатель - надежда на скорое завершение COVID-пандемии. Рост третьего-четвертого квартала в определенной степени позволил наверстать потери выпуска, которые были в первой половине 2020 года. Однако в будущем за эту положительную динамику, возможно, придется заплатить еще большим откатом.

- Для улучшения своего финансового положения фирмы могут ограничивать выпуск, пытаясь распродать имеющиеся запасы, а также урезать издержки на труд, - говорится в обзоре. Все это может спровоцировать отложенные потери выпуска.

Кроме того, не исключено сокращение потребительского спроса - в ситуации сохраняющейся напряженности и неопределенности, в том числе и социально-политической, люди будут отказываться от крупных покупок, а фирмы и предприятия - от вложений инвестиций.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАДО РАЗРЕШИТЬ КРИЗИС

Политический кризис, как отмечено в обзоре, чреват потерями не только в краткосрочном периоде. Гораздо больший риск кроется в долгосрочной перспективе. Причина этого - разрушение экономического доверия. Специалисты указывают на прослеживаемые, по их мнению, тенденции: доверие к белорусскому рублю как средству сбережения падает, сокращается объем банковских депозитов.

Штормит и бизнес: предприниматели в опросах говорят о том, «что при заключении сделок их контрагенты все в большей мере требуют дополнительных условий и оговорок - предоплаты, поручительства или гарантии третьих сторон, и др.»

Еще одна проблема - бегство капитала: некоторые частные предприятия не только рассматривают варианты переноса бизнеса за границу, но и релоцируются на практике. В аналитике BEROC определено: в 2020 году в ряде регионов соседней Польши случился рекордный рост регистрации бизнесов из Беларуси.

- В отдельных из них наша страна заняла первое место по этому показателю, - констатируют экономисты Центра.

ОПАСНОСТЬ: ЗАРПЛАТЫ РАСТУТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Основной драйвер ВВП Беларуси во втором полугодии минувшего года - потребительский спрос. Но и здесь кроется большая опасность: рост заработных плат существенно превышает рост производительности труда и выпуска.

- В 2020 году среднегодовой темп изменения выпуска был отрицательным (в коридоре от -0.2 до -1.3%), а реальные зарплаты росли в диапазоне 7-8% - такие цифры приводятся в обзоре. Этот момент, объективно говоря, весьма опасный: фактически растущие без объективных для этого оснований заработные платы «существуют в автономной реальности». Предприятия, которые выплачивают растущие зарплаты, становятся дополнительные источником риска для всей белорусской экономики.

РОСТ ЗАРПЛАТ И СПРОСА НА ВАЛЮТУ

Необоснованный рост зарплат может увеличению спроса на валюту. Собственно это произошло уже в третьем квартале, и было вызвано, кроме прочего нарастающим политическим кризисом. В 2020 году белорусы купили $2 миллиарда, а валютные депозиты сократились сразу на 9%. Люди все чаще предпочитают хранить накопленную на черный день валюту не на банковских депозитах под процентом, а в надежных местах - «в чулках или под подушкой».

ЧТО ВПЕРЕДИ?

Если говорить о прогнозах, то все, в сущности, зависит, по мнению экспертов BEROC, от дальнейшего развития политической ситуации. Варианты здесь разные. Если бы текущую экономическую среду удалось «законсервировать», то белорусская экономика, вероятнее всего, показала бы вялотекущее углубление спада. Специалисты BEROC оценивают его в 0,5%. И это тоже относительное улучшение - ведь по итогам 2020 года ВВП Беларуси упал на 0,9%.

Однако «законсервировать» скорее всего, не получится - слишком много угроз, которым подвергается экономика Беларуси – «финансовая дестабилизация, усугубление политического кризиса, пандемия, новые трения с Россией, новые шоки в глобальной экономике, санкции, волны миграции и др.».

В конечном счете, экономисты BEROC определяют для экономики Беларуси очень большую вилку: от роста в 1,5% (он возможен, если ценовая и финансовая стабильность сохранится, а все угрозы нейтрализуются, а внешняя конъюнктура улучшится) до масштабного - вплоть до 10% - спада.

Многое зависит и от ситуации с коронавирусом во всем мире. В третьем-четвертом кварталах 2020 года, как пишут авторы исследования, «практически во всех странах мира рост восстановился и стали доминировать ожидания, что «ковидная» рецессия окажется V-образной». То есть - есть надежда, что дно кризиса глобальная экономика уже прошла. Международные институты, в большинстве своем, прогнозируют в текущем году ускоренный рост в мире, но есть и более пессимистические варианты – новые шоки, которые могут вылиться в новую рецессию. В числе «возможных очагов ослабленного роста» называется Россия - один основных торговых партнеров Беларуси.

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