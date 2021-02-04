780 коммунальников вышли расчищать снег: Cмотрите, как заметает Минск 4 февраля

4 февраля в Минске
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Минск засыпает снегом! Видимость на улицах города - полтора километра. Для сравнения, в Новолукомле или Витебске сейчас видно в десять раз дальше. Утром 4 февраля из-за снега на дорогах, стоял транспорт. На улице Купалы, со стороны Большого театра, автобусы и троллейбусы не могли подняться в горку и буксовали. Сейчас, по данным сервиса Яндекс.карты, в Минске пятибалльные пробки. Прохожие прячутся от снега, коммунальники убирают его, а спецтранспорт расчищает дороги.
В «Горремавтодоре» говорят, что 4 февраля на улице расчищает снег 700 машин спецтехники
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Градусник показывает -4. К вечеру станет холоднее
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Около 700 человек вышли сегодня расчищать снег
Фото: Павел МАРТИНЧИК
После обеда пробки на дорогах оценивают в 5 баллов
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Тем временем, до Всебелорусского народного собрания осталась неделя
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Чистят снег не только сотрудники коммунальных служб
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Кому-то приходится звать на помощь, а кто-то на помощь приходит
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В такую погоду у масок появляется дополнительная ценность
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
«Мяккая пярына вочы адбірае. Белая раўніна - ні канца, ні краю»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Справиться со снегом не так и просто!
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В ближайшие дни, обещают синоптики, на улице будет морознее
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Скорость ветра в Минске больше 25 километров в час
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Минские -5 ощущаются 4 февраля как -13
Фото: Виктор ДРАЧЕВ