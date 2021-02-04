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780 коммунальников вышли расчищать снег: Cмотрите, как заметает Минск 4 февраля

Утром в Минске буксовал транспорт, а сейчас люди прячутся в маски, а спецтранспорт разгребает сугробы
Источник:kp.by
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4 февраля в Минске

4 февраля в Минске

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск засыпает снегом! Видимость на улицах города - полтора километра. Для сравнения, в Новолукомле или Витебске сейчас видно в десять раз дальше. Утром 4 февраля из-за снега на дорогах, стоял транспорт. На улице Купалы, со стороны Большого театра, автобусы и троллейбусы не могли подняться в горку и буксовали. Сейчас, по данным сервиса Яндекс.карты, в Минске пятибалльные пробки. Прохожие прячутся от снега, коммунальники убирают его, а спецтранспорт расчищает дороги.

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