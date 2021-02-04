780 коммунальников вышли расчищать снег: Cмотрите, как заметает Минск 4 февраля

4 февраля в Минске Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск засыпает снегом! Видимость на улицах города - полтора километра. Для сравнения, в Новолукомле или Витебске сейчас видно в десять раз дальше. Утром 4 февраля из-за снега на дорогах, стоял транспорт. На улице Купалы, со стороны Большого театра, автобусы и троллейбусы не могли подняться в горку и буксовали. Сейчас, по данным сервиса Яндекс.карты, в Минске пятибалльные пробки. Прохожие прячутся от снега, коммунальники убирают его, а спецтранспорт расчищает дороги.

В «Горремавтодоре» говорят, что 4 февраля на улице расчищает снег 700 машин спецтехники Фото: Павел МАРТИНЧИК

Градусник показывает -4. К вечеру станет холоднее Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около 700 человек вышли сегодня расчищать снег Фото: Павел МАРТИНЧИК

После обеда пробки на дорогах оценивают в 5 баллов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тем временем, до Всебелорусского народного собрания осталась неделя Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чистят снег не только сотрудники коммунальных служб Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кому-то приходится звать на помощь, а кто-то на помощь приходит Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В такую погоду у масок появляется дополнительная ценность Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Мяккая пярына вочы адбірае. Белая раўніна - ні канца, ні краю» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Справиться со снегом не так и просто! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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