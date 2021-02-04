«Причины разные - неуспеваемость, переезд»: ректор Медуниверситета - об отчислениях студентов после акций протеста

БГМУ - один из самых престижных вузов Беларуси с высокими проходными баллами. Чтобы забрать из него документы, должны быть очень веские причины. Фото bsmu.by

Осенью некоторые студенты медуниверситетов оказались под угрозой отчисления за участие в студенческих акциях. Кто-то забрал документы, кто-то перевелся на учебу в другую страну, кто-то был отчислен, а кто-то после разговора в ректорате все же остался учиться в своем вузе. Много ли на самом деле было отчислено студентов по «политическим» мотивам?

Этот вопрос журналисты задали ректору БГМУ Сергею Рубниковичу на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню стоматолога.

- В среднем в Белорусском государственном медицинском университете ежегодно отчисляются около 100 студентов. По разным причинам: и неуспеваемость, и переезд, и если оказывается, что это не его профессия, - сообщил Сергей Петрович. - Ни по каким политическим мотивам ни одного студента не было отчислено.

Что касается информации о том, что одна отчисленная студентка подала в суд на БГМУ, ректор сказал, что у нее были неотработанные занятия, неуспеваемость.

- После того как она была отчислена, через две недели ее вызвали в ректорат, уведомили через почту, чтобы пришла рассмотреть вопрос о возможности восстановления, но ни она, ни ее родители не пришли на прием, - рассказал ректор. - Все студенты, которые имеют хоть мало-мальское желание и хорошую успеваемость, учатся и продолжают учиться. Если не все сдали и пересдали, идем навстречу, даем и третью, и четвертую попытку, чтобы студент сдал и шел дальше. Университет сделал все возможное, чтобы все, кто хочет учиться, учились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участников студенческих протестов отчисляли из вузов

Студенты боролись за отчисленных однокурсников