Как прошло предварительное заседание по громкому делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка»

Предварительное заседание прошло 4 февраля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Здание суда Московского района, где было назначено предварительное заседание по делу топ - менеджеров Белгазпромбанка, огородили по периметру еще накануне, 3 февраля. Утром 4 февраля у здания появились машины милиции и силовики в балаклавах. В Верховном суде анонсировали, что для обеспечения общественного порядка милиция предпримет необходимые меры безопасности.

Утром 4 февраля у здания появились машины милиции, автозак и силовики в балаклавах Фото: Павел МАРТИНЧИК

Журналистам некоторых изданий попасть на процесс не удалось: пресс-служба Верховного суда, под чьей юрисдикцией проходил суд, не одобрила заявки Onliner.by, БелаПАН, «Комсомолки», «Нашай Нівы», не попали на судебное заседание журналисты Tut.by.

Процесс по делу «Белгазпромбанка» начался в 11 утра. Как сообщает Sputnik.by, обвиняемых привезли в суд за два часа до начала.

Все другие процессы в суде отменены до 15 часов, посетителей в здание не пускали. Вдоль ограждений ходили силовики в балаклавах и люди в гражданской одежде. Периодически к ним подходили люди, которые хотели попасть в здание суда и, получив объяснения, уходили.

Зачем нужно предварительное заседание и что такое досудебное соглашение, которое заключили 6 обвиняемых по делу

Конвой доставил в суд из СИЗО только шестерых из восьми обвиняемых по делу. Это те люди, которые заключили досудебные соглашения со следствием: заместители председателя правления банка Сергей Шабан, Дмитрий Кузьмич, Александр Ильясюк, и.о. председателя правления банка Кирилл Бадей, экс-зампред правления Сергей Добролёт и Виктор Кобяк, учредитель компани «Активлизинг».

На процессе присутствовали только 6 обвиняемых, которые заключили досудебное соглашение. Фото: belta.by

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико досудебное соглашение не заключал, поэтому его в зале суда нет.

Досудебное соглашение заключается между обвиняемым и прокурором. В ходатайстве о заключении такого соглашения обвиняемый признает свою вину, берет на себя обязанность оказывать содействие следствию, помогает изобличить других участников преступления.

Судья проводит предварительное судебное заседание, чтобы удостовериться, что обвиняемый действительно выполнил условия соглашения и содействовал следствию. Если эти обязательства выполнены, обвиняемым не могут назначить больше половины от максимального срока.

Шестерым бывшим заместителям председателя правления предъявили обвинение. Фото: belta.by

Судья – Игорь Любовицкий, обвинение представляет Сергей Гергель. У каждого из обвиняемых по два защитника.

На процессе присутствует и политолог Юрий Воскресенский. Он заявил, что пришел поддержать обвиняемых. В августе Юрий Воскресенский, который собирал подписи в инициативной группе Бабарико, был задержан по обвинению в участии в массовых беспорядках. Еще будучи в СИЗО, он дал несколько интервью гостелеканалам, где заявлял, что его использовали в качестве пешки, а объединенный штаб Тихановской, Бабарико и Цепкало пользуется технологиями цветных революций. В октябре после встречи с Лукашенко в СИЗО Воскресенского отпустили из изолятора под домашний арест. Он создал инициативу «Круглый стол демократических сил» (любопытно, что ее офис находится в бывшем штабе Виктора Бабарико) и занялся налаживанием отношений между оппозицией и властями.

Основное судебное заседание, на котором, вероятно, будет присутствовать и Виктор Бабарико, суд назначил на 17 февраля, процесс будет открытым. Обвиняемые остаются под стражей.

Как развивалось дело Белгазпромбанка и в чем обвиняют его фигурантов

Виктора Бабарико задержали 18 июня по делу Белгазпромбанка. На тот момент он уже больше месяца не являлся председателем правления Белгазпромбанка, потому что заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента. Его команда занималась сбором подписей.

В тот же день был задержан и сын экс-банкира, Эдуард Бабарико. Адвокатов Виктора Бабарико не пустили в ДФР КГК, где находился их подзащитный. Позже защитников не пускали в СИЗО КГБ: такие периоды были в августе, декабре и январе, в учреждениях ссылались то на технические причины, то на коронавирус.

В июне в КГК сообщали, что Виктора Бабарико задержали, потому что он был непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы преступлений, совершенных раньше и снять с подконтрольных ему счетов большую сумму.

- Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство, - заявлял тогда в эфире СТВ Иван Тертель. - Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше.

Тертель заявлял, что задержаны около 20 человек, дела возбуждены по 6 статьям УК: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

В начале июле стало известно, по каким статьям проходит Виктор Бабарико: ч. 2 ст. 431 (Дача взятки), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем). Позже это обвинение несколько раз меняли.

В это же время ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом на пост президента из-за несоотвествия в декларации о доходах и участия иностранной организации в его избирательной кампании. За свое выдвижение Бабарико собрал больше 367 тысяч подписей, действительными признали около трети.

Уже в конце июля Генпрокуратура заявила, что экс-кандидату в претенденты на президентский пост переквалифицировали обвинение: статья «Дача взятки» из обвинения исчезла, но появилась «Получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы» (ч.3 ст. 430 УК). В ведомстве сообщали, что Бабарико получил от частных компаний взятки на сумму больше 28 млн рублей, и распределил деньги среди руководства Белгазпромбанка.

24 ноября в КГБ сообщили, что предварительное расследование в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка завершено. Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взятки (ч.3 ст. 430) и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 235 УК). Статья 243 (уклонение от уплаты сумм налогов) в обвинении больше не фигурирует.

Обвинения в получении взятки предъявили заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, бывшему первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и экс-зампреду правления Сергею Добролёту. Учредителю «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявили обвинение в даче взятки в крупном размере (ч. 2 ст. 431 УК РБ).

Генпрокуратура направила дело в Верховный суд 21 января. Тогда были озвучены новые обстоятельства обвинения. Совладелец и руководитель «Активлизинг», по версии следствия, давал взятки администрации банка на сумму не меньше 2 млн 476 тысяч долларов. А Виктор Бабарико, сообщали тогда в Генпрокуратуре, создал из числа своих замов «организованную группу», чтобы систематически получать от других компаний взятки.

В сообщении ведомства сказано, что эта группа 16 лет получала взятки – всего 30 млн 491 тыс. рублей. Виктор Бабарико ради «отмывания денег» купил два капитальных строения на 1 млн рублей и другое имущество.

Все обвиняемые, кроме Виктора Бабарико, признали свою вину.