Коронавирус в Беларуси, последние новости на 5 февраля 2020 года: ПЦР-тесты разрешили делать медцентрам, а специалисты рассказали о второй российской вакцине

Ковид отступает медленно - а скоро может быть новая вспышка сезонных вирусов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Коронавирус отступает, но медленно. В Беларуси пока сохраняется планка по выявляемости инфекции почти на прежнем уровне. По последним данным Министерства здравоохранения, опубликованным 4 февраля, за сутки прирост новых случаев ковида составил 1 тыс. 708 человек.

А общее число заболевших коронавирусом в Беларуси с начала пандемии достигло 253 тыс. 413 пациентов. В то же время, за сутки из больниц выписали 1 тыс. 959 человек, переболевших COVID-19, а за весь период распространения этого вируса в стране выздоровели 241 тыс. 150 пациентов. И снова 9 признанных смертей за сутки. Общее число жизней, которые унес коронавирус, составило 1 тыс. 755.

Актуальным остается вопрос вакцинации от ковида. В этой связи стоит отметить: специалисты назвали срок иммунитета после российской вакцины от COVID «ЭпиВакКорона». Это второй препарат из РФ, который поступил в Беларусь для прививок от коронавируса. Так вот, разработчики вакцины заявили, что завершились пострегистрационные клинические исследования на добровольцах, чей возраст старше 60 лет. При этом серьезных побочных эффектов не выявили. Обещают, что препарат сможет обеспечивать иммунитет от COVID-19 в течение года после введения.

Белорусам предложат пройти вакцинацию вторым российским препаратом Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Еще из актуального - проведение ПЦР-тестов на «корону». Документ об отрицательном результате требуют, к примеру, при выезде в другие страны. В этом плане есть хорошая новость: частным медцентрам Беларуси разрешили выполнять ПЦР-тесты на коронавирус. В постановлении Минздрава прописали также максимальную стоимость тестов в коммерческих центрах: цена не должна превышать 79,5 руб.

А вот и страшная новость: для лечения COVID-19 предлагают ядовитое лекарство! Дело в том, что препарат может быть смертельно опасен, если превысить дозу. Речь идет о веществе тапсигаргин, которое производится из чрезвычайно ядовитого растения, и разница между терапевтической и отравляющей дозой совсем небольшая. Поэтому применять его нужно с осторожностью.

Тем временем, свыше 464 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки. Будет ли новая волна весной, когда потеплеет, покажет время.

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