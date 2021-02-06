Масленица в 2021 году: когда начинается, что празднуют и какие традиции, кроме как есть блины

Как праздновать Масленицу? Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Даты древнего славянского праздника Масленицы ежегодно меняются, поскольку зависят от дня начала Великого поста у православных, а он в свою очередь - от даты Пасхи. Дело в том, что хоть Масленица изначально и была языческим праздником, с приходом христианства древний обычай приспособили под церковный календарь.

Масленица у православных стала аналогом «жирного вторника», а вернее даже карнавала у западных христиан (католиков). Это время накануне начала Великого поста - период веселья и жирных угощений перед 40 днями скудной пищи и покаяния. Поэтому Масленица на самом деле длится не один день, а целую неделю. В 2021 году - это время с 8 по 14 марта. Таким образом, последним днем Масленицы является 14 марта, а уже назавтра, 15 марта, у православных - Чистый понедельник, первый день Великого поста.

Возвращаясь к языческим корням праздника, отметим, что действительно наши предки вкладывали в него такой смысл: прогнать зиму и разбудить природу ото сна, призвать весну. На это были направлены шумные народного гулянья - чтобы весна услышала и природа проснулась. И одно из видов веселья - залазить на столб за подарками. А символ Масленицы - чучело из соломы, обряженное в женские одежды - хоронили или сжигали на костре вместе с блином, который прикрепляли к руке чучела. Блины и в древности были главным угощением и символом Масленицы - как символ весеннего солнца, языческий бога которого - Ярило.

У Масленицы - языческие корни Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

А что говорит Православная церковь о нынешней масленице? В календаре она обозначена как Сырная седмица (неделя), которая оканчивается Прощеным воскресеньем - от обычая верующих просить друг у друга прощения перед Великим постом. В Сырную седмицу, когда уже предписывается ограничение на употребление мяса и проведением свадеб, едят молочные продукты: чтобы подкрепить организм белковой пищей перед постом. А еще - радоваться от общения друг с другом.

Священники говорят, что верующему никто не запрещает участвовать в светской Масленице: ведь радость вовсе не противоречит христианству. Если проводить праздник в духе любви, веселиться на снежной горке, в гостях, посещать тех, кому не хватает общения и требуется помощь - это тоже будет по-христиански.