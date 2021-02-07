Коронавирус в Беларуси, последние новости на 7 февраля 2021 года: как изменилась статистика, где сдать тесты и когда заболевшие наиболее заразны

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Волнообразное плато», о котором рассказывали в Минздраве Беларуси, последние дни сохраняется в границах 1700+ новых случаев COVID-19 в сутки. По последним официальным данным, опубликованным 6 февраля, суточный пророст составил 1 тыс. 787 положительных тестов на коронавирус. При этом статистика смертности пока держится на прежнем уровне: за сутки умерли девять человек, заразившиеся ковидом.

А выписали из больниц за сутки примерно столько же, сколько и зарегистрировали новых пациентов с «короной» - 1 тыс. 797. Таким образом, всего, с начала пандемии, в Беларуси выявили 256 тыс. 959 случаев COVID-19. Выздоровели 244 тыс. 941 пациент, переболевший коронавирусом. Официально признаны 1 тыс. 773 смертей.

Что происходит в мире? За сутки на планете зарегистрировали свыше 460 тыс. новых случаев ковида - это больше, чем днем ранее. Общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире почти достигло 105 млн человек, при этом умерших - более 2 млн 290 тыс. человек.

Интересной информацией поделились ученые: когда заболевшие коронавирусом наиболее заразны. Так вот, специалисты выяснили, что пиковая вирусная нагрузка в среднем фиксируется за день до возникновения симптомов. При этом эксперты отметили, что период между заражением и появлением первых симптомов коронавируса обычно бывает короче у инфицированных с более высокой вирусной нагрузкой.

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