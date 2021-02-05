Во время протестов 9-10 августа минчанин бросил в ОМОН цветок и замахнулся камнем. Что решил суд

Александру Нурдинову 5 февраля огласили приговор Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пятницу, 5 февраля в суде Ленинского района Минска вынесли приговор 29-летнему Александру Нурдинову. Его судили за события 9-10 августа.

За бросок камня и цветка в ОМОН, препятствие движению транспорта Александру Нурдинову предъявили обвинение по двум статьям УК: участие в массовых беспорядках (ч.2 ст.293) и организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342). Минсктранс заявил ему иск на 27 тысяч рублей.

3 февраля в прениях прокурор Станислав Великий запросил для обвиняемого 4 года в колонии усиленного режима. Суд согласился с мнением гособвинителя и 5 февраля приговорил Нурдинова к 4 годам колонии усиленного режима. Иск Минсктранса передадут на рассмотрение в гражданский суд. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Обвиняемый свою вину признал только частично. В суде он говорил, что камень в сотрудников милиции не бросал, сделал только замах, в его руке ничего не было.

- На «Риге» были одни девушки, и я решил отвлечь внимание на себя. Решил взять камень и выманить на себя. Но не успел, и мне пришлось сымитировать бросок камня. Я сделал два шага вперед и со всей силы махнул, как будто бросил камень. Это сработало, они остановились.

Комментировал Нурдинов и то, зачем бросил в ОМОН цветок.

- Потом я увидел, как один из сотрудников выкатил из рук гранату – она прикатилась ко мне под ноги, - вспоминал обвиняемый. - Я получил ожог ног, порох в глаза попал, я в тот момент чуть не попрощался с жизнью. Сорвал бутон цветка и кинул в сторону сотрудников ОМОНа. Он не долетел.

С точки зрения стороны обвинения, «бросание растительности» было выражением активных действий, связанных с неповиновением законным требованиям представителей власти.

В последнем слове Александр Нурдинов говорил, что готов к предложенному прокурором сроку.

- 4 года отсижу, и выйду с чистой душой. Я пришел на «Ригу», и до 12 часов ни один человек не кинул камня, шло строительство баррикад. Две минуты я провел на дороге и 1 за одну секунду сделал фотографию возле баррикад – и мне сейчас иск предъявляют на 27 тысяч? Это разве не воровство? В чем я виноват?