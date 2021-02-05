«Телефон звонил каждую минуту!»: как в Беларуси работают колл-центры по вопросам коронавируса

Теперь многие вопросы можно решить, не посещая поликлинику. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ко второй волне коронавируса мы подошли более подготовленными и проинформированными. Болезнь от этого легче не стала, но по крайней мере теперь у больных ковидом есть возможность решить многие вопросы, не выходя из дома. Еще в декабре 2020 года по всей Беларуси в поликлиниках и больницах открылись колл-центры по вопросам коронавируса, созданы ковидные бригады. Что это такое и как работает, рассказала нам минчанка Елена

- Я на больничном с коронавирусом. Первую неделю мне каждый день звонили из моей 15-й поликлиники, сейчас через день. Спрашивают о самочувствии, я какие-то вопросы могу задать. Звонит помощник врача, и, как я понимаю, у него есть информация по каждому пациенту - когда больничный закрывать, когда можно анализ делать. Такое внимание приятно и полезно - ты получаешь необходимую информацию, меньше дергаешься. Не знаю, есть ли такое в других поликлиниках.

На сайте Минздрава мы нашли полный список номеров колл-центров организаций здравоохранения по всем областям Беларуси. Время работы у всех разное, но в основном звонить можно в течение рабочего дня – уточнять вопросы по оказанию помощи во время болезни, выписке лекарств, как вести себя с заболевшими и контактами первого уровня и т.д.

- Колл-центр только принимает звонки, а звонят пациентам другие работники поликлиники, причем каждое терапевтическое отделение ведет своих пациентов, но все это – ковидная бригада, - рассказали нам в колл-центре 15-й поликлиники Минска. - Сейчас немножко поменьше стало звонков, а в ноябре-декабре было очень много! Не могу сказать, сколько точно, но телефон звонил каждую минуту, иногда было очень сложно дозвониться. Чаще всего люди звонят, чтобы узнать результаты мазков, которые они сделали, когда на прием приходить. По лечению консультации не даются по телефону.

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