Соленые боровики - по 100 рублей за кило, свежие огурцы - по 12: что почем на зимней Комаровке

Солнце и мороз - лучшее время для шопинга Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ни мороз до -25, ни снег не помеха для торговли на центральном столичном рынке - Комаровке.

«НА РАБОТЕ У МЕНЯ ПРИНЦИП: ЗА ПРИЛАВКОМ - НИ ГРАММА»

Мы направляемся на открытую часть.

- Вот это да! – эмоций сдержать не удается. - Почти пустота.

Закатки - на любой вкус Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А что вы хотели, мороз, овощи-фрукты перебросили под крышу, в тепло. Но у нас товар холода не боится, да и сами мы - морозоустойчивые, - говорит продавец, заманивая нас к своему прилавку.

Сушеные грибочки, оранжевая красота - тыква, нарезанная дольками. Цены - до трех рублей, в зависимости от размера. Есть хрен.

Тыквы (дольками) в ассортименте Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Домашний, очень ядреный. Баночка - 4 рубля. Да, дороже, чем магазинный, но по вкусу и остроте - не сравнить, - продолжает нахваливать свой товар продавец.

На соседнем прилавке - тоже много вкусного. Соленые грузди, лисички – 2,5 рубля за 100 грамм. Опята в маринаде на развес.

- Пробуйте мои грибы, опята, вкуснейшие, посмотрите - грибочек к грибочку, загляденье.

- Сколько стоят?

- 40 рублей за килограмм.

- Недешево

- Это нормальная цена, есть дороже. Боровики соленые - 100 рублей за килограмм. Не хотите грибов, милости просим - яблоки моченые, «Антон», всего 7 рублей за килограмм. Они - просто объедение. Капустка, бочковые огурцы…

- А они почем?

- От 5 до 7 рублей. Как кому, - смеется продавец. - Кто больше мне понравится - тому за 5 отдам кило, а кому-то - с радостью за 7 отдам, огурец отборный, твердый, звонкий, - продолжает женщина.

Цены иногда, скажем так, впечатляют Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Продолжаем общаться с продавцами, торгующими на открытой части рынка несмотря на морозец.

- Покупайте орехи, вот, например, грецкий - 5 рублей за килограмм, есть арахис в глазури (4,5 рубля за кг), есть хурма - вообще по рублю.

Хурма - по рублю. Уверяют, что легкий мороз пошел вкусу только на пользу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Она не перемерзла?

- Ну, разве что чуть-чуть, но это же, знаете, делает ее еще вкуснее, нежнее. Ну и цена же - шикарная.

- Ну, да, цена - ничего. Не холодно вам? Целый день на морозе? Как-то греетесь?

- Ну, прохладно, конечно, но мы утепляемся - термобелье, шапки, варежки… Никакого алкоголя - если вы на это намекаете. Расскажу вам историю. Я на рынок работать пришла девчонкой, восемнадцать мне было, фруктами торговала. Ну и как-то у подружки, которая рядом работала, был день рождения. Выпила я шампанского, потом еще бокальчик. И как-то закрутило меня, как выручку считала - не помню, можно сказать, почти на апельсинах за прилавком уснула. А на следующий день - на работу. Я в этом плане человек ответственный. Пришла. В общем, с того дня - на работе я «ни-ни». А если что и бывает, так только в гостях и только коньячок, - резюмирует общительная собеседница из-за прилавка.

На морозе продают орехи, сухофрукты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«МУЖЧИНА, БЕРИТЕ ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ. СОСЕДКИ ЗА ВАМИ В ОЧЕРЕДЬ ВЫСТРОЯТСЯ»

Недалеко за соседними прилавками мирно торгуют мужчина и женщина. Товар у них одинаковый – семечки, подсолнечные и тыквенные - но общаются между собой конкуренты как добрые друзья. Лицо мужчины скрывает прозрачный щиток, по центру - там, где глаза и нос – вырез.

- Модернизировал, дышать же как-то надо. Берите семечки, очень полезная вещь. Особенно тыквенная, я двадцать пять лет за прилавком, так что можете мне верить. 10 рублей за кило.

- Чем полезны?

- Если каждый день будете понемногу съедать, но именно каждый день, регулярно, то будете чаще бегать к соседке. Ну, или сами соседки станут к вам в очередь выстраиваться, - очень громко и серьезно отвечает он.

То ли этот народный маркетинг так сработал, то ли так совпало – но около продавца быстренько образовалась очередь. Не поверите - из мужчин.

На воздухе еще продают орехи и сухофрукты: чернослив «Президент» - 20 рублей за кг, финики сушеные - от 6 до 11 рублей за кг, сушеные абрикосы – 13 рублей, изюм - от 6 до13 рублей за кг, фундук (неочищенный) – 12 рублей за кг, жареный кешью – от 35 до 45 рублей за кг.

В общем, если нужны именно орешки и тому подобное - выбор огромен. Но холодно - бежим греться в крытую часть Комаровки.

Советы опытного продавца - не вес золота Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«БЕЛОРУССКИЙ ОГУРЕЦ – 8,99, ИМПОРТНЫЙ - 12. ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ»

У входа в крытую его часть вижу небольшую, но очередь. Не за продуктами - за печатной прессой, газетами и журналами.

- «Комсомолку», и «толстушку», и «ежедневку», - говорит зрелого возраста мужчина, протягивая продавцу 20 рублей.

Александр говорит, что читает прессу "от корки до корки". "Комсомолка" - в числе любимых газет Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Любите «Комсомолку»? - почти провокационно спрашиваю я.

- Да, много лет читаю.

Видимо, греться и одновременно прикупить продуктов пришли не одни мы - народу масса. Больше всего покупателей – у прилавков с овощами и молочкой. Активно берут сыры - здесь они дешевле, чем в магазинах. Цены стартуют от 8,99 рубля за кило (по этой цене, например, можно купить «Российский» сыр). Потолка цен – нет: сыры с благородной плесенью разного вида могут стоить и под 100 рублей за килограмм.

Цены на сыры - ниже, чем в магазинах Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Весьма плотно около овощных прилавков. Помидоры можно взять за 3,5 рубля. Но по этой цене надо томаты поискать, средний ценник – 5 рублей.

Мандарины. Можно взять за 2 рубля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Какие у вас дорогие огурцы, 8,99 рубля за килограмм! Где это видано, почти по цене мяса! - эмоционально говорит покупательница, обращаясь к продавцу.

- Нет! Это не дорого! 8,99 - это белорусские, пройдите дальше – дешевле 12 рублей за кило, но они ж импортные, трава травой по вкусу, никакого аромата! - отвечает она.

- Да? - неуверенно отвечает покупательница. – Ну, может, вы и правы, давайте килограмм огурцов, поддержим, что называется, отечественного производителя.

Прилавки с зеленью, фруктами и овощами временно переехали в крытую часть рынка Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧТО ПОЧЕМ НА КОМАРОВКЕ

Капуста маринованная с болгарским перцем – 6 рублей за кг

Чеснок моченый отборный – 20 рублей за кг

Морковь по-корейски, острая - 6 рублей за кг

Перец свежий, сладкий - 8,99 за кг

Помидоры - от 3,5 рубля до 10 рублей за кг

Огурец – 8,99 за кг

Шпинат -2,5 рубля за 100 гр

Мята свежая - 5 рублей за 100 гр

Листья салата – 1,5 рубля за 100 гр

Мандарины - от 1,99 за кг

Гранат - от 7 рублей за кг

Хурма - от 1 до 8 рублей за кг