«После коронавируса надо лечить весь организм, не только легкие»: фитотерапевт Евгений Шмерко о травах, которые помогают от болезней и стрессов

Как травяные настои помогут в борьбе с коронавирусом? Фото: pixabay.com / ctv.by

Если читать книги, которые написал Евгений Шмерко, и слушать его советы, то сомнений в том, что травы нам строить и жить помогают, не останется. А как быть с коронавирусом? Заразу эту травяные настои поборют? Ну, или хотя бы восстановиться помогут? С этого и начали разговор с фитотерапевтом.

«Посоветовал бы ввести в питание масло и крупчатку амаранта»

- Что посоветуете, чтобы восстановить легкие после перенесенного COVID-19?

- Надо лечить весь организм, а не только легкие, - ответил Евгений Шмерко. - Обратите внимание на желудочно-кишечный тракт. Особенно на тонкий кишечник, где происходит усвояемость всех необходимость пищевых продуктов. От этого зависит иммунитет, состав нашей крови и наши легкие. Как показывает практика, вирус поражает наиболее слабые места. Стоит учиться у китайцев, которые говорят, что нужно дружить с природой и лечить организм, а не болезнь. Этого требовал когда-то и Гиппократ. Иммунитет, особенно после чернобыльской аварии, упал у всего населения. Всякие герпесы, аллергии говорят об этом.

- И что делать?

- Покупать не очищенные пищевые продукты, а цельнозерновые. Вот, например, в аптеках можно приобрести амарант. Его называют хлебом инков и пшеницей ацтеков. Он подходит людям с различными заболеваниями. Вот что надо нашим людям. Я бы посоветовал ввести в питание масло и крупчатку амаранта. Из амаранта можно варить каши: смешивать эту крупу с любой другой, 50 на 50. Амарант содержит сквален - углеводород, который обладает антиканцерогенным действием. Японцы получали сквален из печени акул. Нещадно их уничтожали, а потом узнали, что этого самого углеводорода в амаранте больше, чем в печени акул.

- А масло как употреблять?

- Чайную ложку или две следует выпивать утром и вечером до еды. Или добавлять в салаты. К сожалению, мало у нас уделяется внимания фитотерапии. Пример из жизни. Одно время я работал главврачом в санатории-профилактории строителей, а это люди, у которых гамма заболеваний. Но когда мы ввели фитотерапию, то травы использовали и для ванн, и в виде компрессов… В то же время стояли 27 самоваров с разными сборами трав - печеночным, желудочным, грудным, успокаивающим и т. д. Мы потом провели исследование - и оказалось, что у тех, кто принимал эти настои, нормализовался иммунный статус, снизилась заболеваемость, люди стали меньше уходить на больничный. Знаете, белорусы были в эпицентре многих войн и всегда спасались, обращаясь к природе, к растениям.

Евгений Шмерко ратует за фитообразование населения. Фото: ctv.by

Спас семью, делая отвары из коры деревьев

- Вы тоже пережили войну?

- Мне был год, когда началась Великая Отечественная. От голода много людей умирало. У меня был пациент с Могилевщины. Он рассказывал, что во время войны немцы себе забирали, партизаны себе. А в их семье дед был охотником и проследил, чем питаются олени, лоси, зайцы. Заметил, что они едят кору осины, тополя, ивы. Он стал заваривать кору и давать этот отвар семье. И они выжили.

- Сейчас такие отвары можно делать?

- Нужно. Они помогают при ангинах, тонзиллитах, ревматоидных процессах, полиартритах… Делать отвары следует из расчета две столовые ложки на стакан кипятка. Выдержать сутки, процедить и принимать по четверти стакана два-три раза в день как лечебно-профилактический отвар.

Еще один пример из жизни приведу вам от моего пациента из Казахстана. В его семье вместо сахара использовали корни солодки голой, пол-ложки чайной на стакан кипятка. И он говорит, что это благоприятно сказалось на иммунитете. Неудивительно, потому что солодка регулирует обменные процессы, обладает гормональными свойствами, помогает аллергикам, повышает иммунитет.

«Свежий сок одуванчика восстанавливает работоспособность»

- У большинства людей есть недоверие к лечению травами, мол, несерьезно это все...

- А вы посмотрите на китайцев. Они к нам приезжают и посылками отправляют корень одуванчика на родину. У них одуванчика нет, а у нас он весной везде улыбается.

- Вы его используете?

- Круглый год. Зимой и осенью - корни, летом - сок и листья. Ко мне обращались за помощью наши ученые, люди в возрасте, с атеросклеротическими процессами. Употребляя свежий сок одуванчика и салаты из него, они восстанавливали работоспособность, память. Одуванчик повышает иммунитет, лейкоцитарную формулу, снимает запоры, регулирует холестерин и т. д. При запорах я назначаю сок одуванчика - по 50 мл три-четыре раза в день. Одуванчик - это божественное растение. Если мы научим народ использовать пищевые лекарственные растения как добавки к нашим рафинированным пищевым продуктам - мы спасем нацию. Польша и Германия обгоняют нас по фитотерапии. В аптеках у них широчайший выбор.

- И как нам догнать европейцев?

- Во-первых, надо, чтобы во всех медуниверситетах - а может быть, и вообще во всех вузах - преподавали валеологию (наука о здоровье). На земном шаре больше 2/3 населения находится в состоянии предболезни или предпатологии.

- О чем это говорит?

- О том, что организм нуждается в лечебно-профилактической помощи, где дикорастущие и пищевые лекарственные растения нормализуют нарушенные обменные процессы в организме. Наши врачи напрасно саркастически относятся к лекарственным растениям. Я как-то хотел выступить на научной конференции по физиотерапии. Так мне сказали: «Мы не занимаемся ерундой, мы занимаемся наукой». И я был вынужден уйти. Печальный факт.

- Городские люди не знают, как собирать полезные травы. Проще купить и прочитать, как их принимать.

- Можно купить книги по лекарственным растениям, в том числе и мои. Там есть рецепты. Жаль, что люди ленятся заваривать травы. Думают, что таблетку выпили - и все проблемы решили. Но ведь таблетка - это чужеродное существо, наоборот, угнетает иммунитет.

«Жена поругается - пью успокаивающий настой»

- А вы-то таблетки пьете?

- Бывает. Если болит голова, то пью анальгин, запивая настоем из сборов лекарственных растений. Для того чтобы смягчить токсическое действие синтетических препаратов на организм. Но стараюсь таблеток избегать. К слову, раньше, были таблетки из укропа - анетин. Сейчас их не купить. Но я завариваю укроп. Для нормализации давления.

- В общем, пьете травы каждый день?

- Да. Жена поругается - пью успокаивающий настой. Если кашляю - грудной. Еще противопростатитный сбор употребляю, печеночный, поливитаминный. У меня чаи - из растений. Китайцы используют до 30 - 40 растений в одном сборе.

- А вы?

- Где-то 20 - 30. У китайцев более широкий ассортимент. Они его хорошо изучили, да и опыт 6000 лет лечения сказывается.

- Вы так увлекательно рассказываете, что я сейчас пойду и куплю какой-нибудь травяной сбор.

- Возьмите грудной или витаминный. И чередуйте через день. Полезно для легких.

- Посоветуйте, что попить от стресса?

- Успокаивающий сбор, куда входят пустырник (3 бутылочки по 50 мл), пион (2 бут.), календула (1 бут.), валериана (1 бут.). Смешать все вместе и употреблять. Гипертонику на полстакана воды 40 - 50 капель, а гипотонику - 15 - 20 капель. И два-три раза в день можно пить, в зависимости от тяжести стрессового состояния.