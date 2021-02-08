Пополнение игровых счетов Parimatch теперь возможно с помощью «Оплати»

С помощью приложения клиенты Parimatch смогут мгновенно пополнить игровой счет, минуя комиссии посредников, и получить бонус 5% к сумме каждого депозита. Его можно использовать как в ставках на спорт, так и в онлайн-казино.

В рамках сотрудничества на главной странице приложения появилась кнопка быстрого доступа к услугам Parimatch - таким образом, пользователи смогут совершать платежи напрямую, без комиссии платежных систем.

"Оплати" – белорусская инновационная разработка. Расчеты в новом сервисе осуществляются с использованием QR-кодов. В его основе лежат электронные деньги и нет привязки к банковской платежной карточке. Для расчетов теперь понадобится только смартфон, который всегда под рукой. Мобильный платежный сервис бесплатно доступен для пользователей в App Store и Google Play.

С помощью приложения “Оплати” клиенты Parimatch смогут:

- переводить деньги другим пользователям сервиса без комиссии;

- переводить деньги по QR-коду;

- оплачивать услуги через ЕРИП;

- хранить визитки и обмениваться ими;

- оплачивать услуги и товары в точках продаж, которые подключились к сервису;

- хранить карты лояльности.

Кроме того, пользователи могут создавать неограниченное количество кошельков. Это дает возможность контролировать и структурировать свой бюджет.

- Мы постоянно совершенствуемся и принимаем активное участие в исследовании и расширении рынка платежных решений. Parimatch идет в ногу со временем как в части игровой индустрии, так и платежных решений с целью расширения их функциональности и максимальной прозрачности. Мы первыми разрабатываем и внедряем инновационные способы платежей для нашего рынка, не забывая при этом об удобстве для клиентов, поддерживая на самом высоком уровне их лояльность к нашей компании, - отметил руководитель проектов по развитию платежных систем Parimatch Михаил Величкевич.

- Задача сервиса “Оплати” – отвязать экономику Беларуси от международных платежных систем. При расчете пластиковыми картами сотни миллионов долларов в год уходят за границу в качестве комиссии. Также в Беларуси не производят платежные терминалы, пластиковые карточки и чипы к ним. Соответственно, это дополнительный минус для кошелька пользователя, – прокомментировал директор IT-компании LWO Олег Кондратенко. – Для расчета нужен только смартфон, а оплачивать можно по QR-коду. Денежные переводы поступают с одного электронного кошелька на другой через пару секунд без комиссий и переплат. Все платежи защищены законом, а электронные деньги хранятся в “Белинвестбанке”.

Parimatch – технологическая компания, флагман в индустрии беттинга в Беларуси - гордится надежным букмекерским и игровым предложением на инновационной цифровой платформе для мобильных устройств.

"Оплати" – мобильное приложение, которое совмещает возможности платежного сервиса и традиционный мессенджер. Оно позволяет проводить платежи физическим лицам, а также удобно для проведения платежей собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Расчеты в новом сервисе осуществляются с использованием QR-кодов.

УНП 101011505