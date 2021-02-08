Какими были Всебелорусские народные собрания: спасение страны, пенсия в $107 как достижение, квартира через 5 лет после свадьбы и стихи Девятовского

С последнего собрания прошло уже пять лет. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

С чего все началось?

29 августа 1996 года президент Александр Лукашенко издал указ «О созыве Всебелорусского народного собрания», который и определил суть этого мероприятия. Его цель в указе звучала вкратце так: широкие слои населения обсудят с властью как преодолеть экономический кризис и стабилизировать социальную обстановку в обществе.

В широкие слои вошли граждане, избранные от трудовых коллективов предприятий, вузов, воинских частей, представителей общественных организаций и т.п. Власть представляли делегаты, начиная от низшего местного уровня до столичных топ-чиновников.

На каждом собрании, а всего их прошло уже пять (1996, 2001, 2006, 2010 и 2016 гг), были свои акценты и приоритеты, но неизменно звучал отчет о достижениях предыдущих лет и принималась программа социально-экономического развития на пятилетку.

Первое собрание. 19 октября 1996 года

Минский Дворец спорта принял 4740 делегатов. И это рекорд за все время проведения собрания. Только депутатов советов разных уровней насчитывалось 993 человека.

I Всебелорусское народное собрание состоялось 19-20 октября 1996 года в Минске. Фото: belta.by

На следующих форумах присутствовало в два раза меньше участников. В 1996-м Александр Лукашенко выступил с докладом "Только народ вправе решать свою судьбу". Собрание одобрило предложенные президентом изменения и дополнения в Конституцию 1994 года. Референдум прошел в ноябре. Было, в частности решено перенести День независимости на 3 июля и оставить такую меру наказания, как смертную казнь.

Второе собрание. 18-19 мая 2001 года

Количество участников по сравнению с 1996 годом сократилось до 2,5 тысячи. Это число оставалось неизменным и на последующих собраниях. Александр Лукашенко выступил с докладом «За сильную и процветающую Беларусь» (этот лозунг потом не раз использовался в госпропаганде). Главный итогом пятилетия президент назвал то, что создана оптимальная социально-экономическая система, а Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство. Он отметил, что в стране нет разрухи, коррупции и разбоя. Из экономических достижений - ВВП увеличился на 36%.

Третье собрание. 2-3 марта 2006 года

Форум под девизом «Государство для народа" прошел во Дворце Республики. В своем выступлении Александр Лукашенко привел такие цифры. На начало пятилетки средняя зарплата составляла в эквиваленте около 70 долларов, а пенсия - 30 долларов. Спустя пять лет зарплата увеличилась до 261 доллара, а пенсия – до 107 долларов. Подводя экономические итоги, Лукашенко заявил: «В общем, можно сказать, что мы вытащили страну из нищенского существования. Конечно, это только начало».

III Всебелорусское народное собрание состоялось 2-3 марта 2006 года в Минске. Фото: belta.by

Из задач на следующую пятилетку была и такая: «Молодая семья должна иметь возможность приобрести собственную квартиру не позднее чем через 3 — 5 лет после свадьбы. И прежде всего через льготное кредитование».

Четвертое собрание. 6-7 декабря 2010 года

В начале доклада «Наш исторический выбор — независимая, сильная и процветающая Беларусь» Александр Лукашенко отметил: «Мы прошли с вами серьезные испытания глобальным кризисом, который стал самым глубоким в послевоенной мировой истории». Президент подчеркнул, что кризис «зародился не у нас» и Беларусь была втянута в этот водоворот: «Этому во многом способствовали и наши партнеры, которые закрывали свой внутренний рынок для нашей продукции, в разы увеличивали цены на нефть и газ. И тем не менее нам в целом удалось удержаться на плаву. Да, пришлось повышать у себя цены. Идти на зарубежные заимствования, предпринимать оперативные меры по диверсификации - словом, делать все для того, чтобы спасти страну».

IV Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 6-7 декабря 2010 года. Фото: belta.by

В резолюции, принятой по итогам собрания, было заявлено, что одна из ключевых задач - формирование нового облика белорусской экономики. А в обращении к соотечественникам в частности говорилось: «Логическим продолжением белорусского социально-экономического курса на ближайшие пять лет станут либерализация и структурное преобразование экономики, дебюрократизация государственного аппарата, создание привлекательного инвестиционного климата и содействие предпринимательству, развитие высокотехнологичных производств, рост экспорта товаров и услуг».

Пятое собрание. 22-23 июня 2016 года

Собрание состоялось накануне денежной реформы. С тех пор как мы получали зарплату в миллионах, прошло уже почти пять лет.

В 75-ю годовщину начала войны свой доклад «Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!» президент начал с минуты молчания.

V Всебелорусское народное собрание состоялось 22-23 июня 2016 года. Фото: БелТА

Выступление Лукашенко длилось больше двух часов.

«Я готов к любой реформе, к любым планам, к любым действиям, - говорил Александр Лукашенко. – Вопрос не во мне. Готовы ли вы, общество, к таким радикальным изменениям? Молчание». «Проще всего нарисовать программу, начертить стрелками направления наших действий, как операция «Багратион» в 44-м. Но потом же надо это реализовывать. И надо думать о том, как мы будем и с кем это реализовывать».

Выступление Лукашенко длилось больше двух часов. Фото: БелТА

За два дня собрания обсудили все темы: были спикеры от культуры, образования, спорта, бизнеса, госаппарата. Например, было заявлено, что по эффективности системы здравоохранения Беларусь заняла 47-е место в мире из 143 стран и опередила США (50-е место) и Россию (53-е).

С трибуны говорили не только о серьезных вещах, но и читали стихи. Так спортсмен Вадим Девятовский продекламировал собственное сочинение, где были и такие строки:

«Так цвети на радость, сторона родная.

Не утратив веры, будем дорожить

Тем, что ты нам даришь, нас оберегая.

Счастью Беларуси рады мы служить!»