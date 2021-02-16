«Вода ушла на 1,5 метра вниз»: как исправляют последствия мелиорации в Беларуси и возвращают воду в Беловежскую пущу

Измерение уровня воды в канале в Беловежской пуще. Фото: Виктор Фенчук

– Многие люди в деревнях в окрестностях Беловежской пущи говорят, что раньше и в колодце воды было больше, и рек хватало, в которых купались. Ходили на лодках, были вокруг болота, много птиц... Сейчас люди не узнают свои деревни: нет рек, нет болот, нет птиц, в колодцах воды тоже нет. Чувствуется, что проблема с водой назрела, – говорит Виктор Фенчук, координатор проектов по восстановлению гидрологического режима в Беловежской пуще, эксперт «Аховы птушак Бацькаўшчыны».

КОРОЕД НАПАЛ НА ПУЩУ ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКА ВЛАГИ

Последние несколько лет национальный парк «Беловежская пуща», Национальная академия наук Беларуси совместно с АПБ и Франкфуртским зоологическим обществом работают над тем, чтобы вернуть в лес воду, которая ушла оттуда из-за хозяйственной деятельности человека. Мелиорация, на которую когда-то возлагали надежды, через много лет вышла боком.

Жарковщина на севере Беловежской пущи. Фото: Виктор Фенчук

– Если посмотреть на карты, можно увидеть, что за последние 100 лет в пуще было проложено большое количество каналов, особенно в советское время – на пике мелиорации. И при Польше, и в царское время лес приспосабливали для хозяйственного использования. В результате этого уровень грунтовых вод на территории национального парка сильно упал. В разных местах вода ушла на 0,5 – 1,5 метра вниз. Это связано не только с мелиорацией, но и с климатическими изменениями. Воды стало выпадать меньше, осадки перераспределились – раньше снег лежал до весны, потом таял, реки разливались, лес наполнялся водой. Сейчас снега нет, он то выпадет, то растает, и в лесу к весне не формируются запасы воды, – объясняет Виктор Фенчук.

Проблемы с короедом в Беловежской пуще, о которых так много говорили несколько лет назад, проистекают отсюда же – от недостатка влаги в лесу. Ель почувствовала это первой. Дело в том, что корневая система у этих деревьев поверхностная. Ели стали усыхать – и на них тут же напал короед.

– А сейчас мы наблюдаем, что и ясень слабеет. А ясеневые, дубовые, липовые леса в Беловежской пуще – это особо ценные участки, – добавляет эксперт.

РЕКИ ЗАСТАВЛЯЮТ ИЗВИВАТЬСЯ

Вернуть воду в лес оказалось не так просто. В пуще для этого строят плотины, чтобы заросшие болота снова заполнились водой – как, например, Дикое и Дикий Никор. А спрямленные реки возвращают в прежнее извилистое русло.

Так на болоте Дикое строили плотины. Фото: Иван Муравьев

– Мы не можем полностью эти проблемы устранить, потому что объемы мелиорации были огромные. Царские власти, Советский союз бросали огромные ресурсы на осушение, люди это делали 150 лет. А мы восстановлением занимаемся 10-15 лет. Мы уже много сделали, но это всего 10-15% от необходимого, – замечает Виктор Фенчук.

В ближайшем будущем Академия наук исследует, удалось ли достигнуть нужного результата. Но наблюдения уже показывают, что все получается, как надо.

Например, маленькая речка Соломенка, которую спрямили еще в XIX веке, теперь стала меандрировать – то есть течь по меандрам, естественным извилинам русла.

– Когда река извивается, вода оттуда стекает медленнее, это задерживает ее на территории. Когда мы пришли строить плотины, река вообще пересохла. И последующие года были очень засушливыми. Но уже на следующий год после того, как пустили Соломенку в старое русло, мы заметили: когда другие спрямленные каналы пересыхали, в Соломенке вода была, – приводит пример Фенчук.

Река Наревка была спрямлена, но естественное русло - извилистое. Его специалисты хотят вернуть. Фото: Daniel Rosengren

Сейчас в нацпарке есть целая программа по восстановлению гидрологического режима. Это для пущи приоритет. Не только для нас, но и для польской части тоже. Поэтому белорусские специалисты планируют действовать с поляками сообща, чтобы быстрее вернуть в лес воду.

В планах на ближайшие год-два – заставить извиваться, как раньше, реку Наревка и восстановить осушенные территории вблизи Жарковщины на севере пущи, в Свислочском районе. А это около 120 гектаров земли!

Река Соломенка после восстановительных работ наполнилась водой! Это победа. Фото: Виктор Фенчук

Кроме этого, ученые присмотрятся к объектам мелиорации, которые сейчас функционируют на территории нацпарка, и оценят их воздействие на пущу.

– Мы Беловежскую пущу ценим и бережем как самый важный лес Европы, имеющий значение на мировом уровне. Беловежская пуща у нас одна, а полей в стране достаточно. Это тот случай, когда можно экологические интересы поставить выше хозяйственных, – уверен Виктор Фенчук.

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