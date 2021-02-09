Котопес, рыба с прозрачной головой и длинноухий тушканчик: как выглядят самые необычные животные планеты

Самые необычные животные планеты. Фото: facebook.com, vk.com, youtube.com, safarine.com, pinterest.com, pikabu.ru

Фосса - помесь кота и собаки

Если вы в детстве думали о том, что будет, если скрестить кота и собаку, то вот вам живой ответ - фосса. Этот котопес обладает телом кошки и головой собаки и обитает исключительно на Мадагаскаре (он, кстати, нападал на лемуров в известном мультике, хоть и был изображен по-другому). А теперь представьте, что он ходит как медведь, прыгает по деревьям как белка, атакует зловонной жидкостью как скунс и мяукает как кот. Неудивительно, что фосса - единственный в своем роде, у него даже ближайших родственных животных видов нет.

Фосса. Фото: facebook.com

Фосса - самый крупный хищник Мадагаскара (хоть и размером с собаку) и предпочитает охотиться ночью. Хотя в природе у него нет естественных врагов, но в уменьшении популяции виноваты местные жители, которые ненавидят их за нападения на домашних кур и свиней.

Долгожитель среди всех живых существ

Самым долгоживущим позвоночным животным на Земле по праву считается гренландская полярная акула. Старейшей особи сейчас около 500 лет! Как становится ясно из названия, обитает она в холодных водах Северной Атлантики, что для акул несвойственно - они любят теплые воды. Холодная вода и помогает прожить так долго, замедляя обмен веществ акулы и все процессы в ее организме. Она невероятно медлительна и, несмотря на то, что находится на вершине пищевой цепочки, охотиться почти не умеет: или часами поджидает, пока уснет тюлень, или питается падалью. Даже пойманная в сети, она особо не вырывается.

Акула. Фото: vk.com

Возраст акулы определяется по ее длине (она вырастает примерно на сантиметр в год) и с помощью радиоуглеродного анализа хрусталика глаза. В среднем длина полярной акулы достигает 5 метров, а вес - 400 кг, но есть и настоящие исполины более 6 метров в длину и весом около тонны. Способными размножаться они становятся только ближе к 150 годам.

Ядовитое мясо этой акулы со времен викингов считается деликатесом. В Исландии из него готовят традиционное блюдо - хакарль, от которого воротят нос все приезжающие туристы. Чтобы избавится от высоко содержания мочевины и аммиака, мясо долго вялят, что делает его кое-как пригодным к употреблению.

Черный ринопитек

Представьте себе лицо какой-нибудь дивы, которая провела десяток неудачных пластических операцией. Представили? Примерно так выглядит мартышка под названием черный ринопитек, одна из самых малоизученных в мире. У обезьянки бледное, будто напудренное лицо, большущие губы, тонкие скулы и нос, от которого остались только ноздри. Обычно бледные губы становятся ярко-алыми в период размножения.

Ринопитек. Фото: youtube.com

Обитают ринопитеки в необычных для приматов условиях - в лесах у Гималайских гор, на высоте до 5 километров. Численность и их поведение особо не изучены, ведь до 90-х годов о них даже не знали. Усложняет изучение и их кочевой образ жизни.

Редчайший мини-мишка

Малайский медведь - самый маленький среди косолапых, внешне он напоминает уменьшенную и озадаченную версию медведя гризли. В длину не превышает 1,5 метра, вес - 45 кг в среднем. Хоть он и близкий родственник нашего медведя, но живет в гнезде на дереве и большую часть времени проводит, лазая по веткам или принимая солнечные ванны. Этот мишка всеяден и обладает очень длинным языком, которым выковыривает насекомых из ствола дерева.

Малайский медведь. Фото: safarine.com

Сердце и желчный пузырь малайского медведя (впрочем, как и сотни других животных) используют в традиционной китайской медицине из-за поверья, что они спасают от болезней. В итоге численность медведя сократилась настолько, что их точно невозможно подсчитать, а вид внесен в международную Красную книгу.

Самое ушастое животное

Нет, это не слон, как вам рассказывали в детстве. Самое ушастое на земле - это длинноухий тушканчик. В длину он не превышает 9 сантиметров, а уши этого милого грызуна составляют примерно 75% длины туловища. Обитает в суровой пустыне Гоби на границе Монголии и Китая. Здоровенные уши выполняют две функции - помогают охлаждаться (как и слону) и слышать насекомых. Этот зверек слышит взмах крыльев бабочки за пять метров! Из-за хорошего слуха животное по-настоящему неуловимое: есть всего несколько снимков тушканчика в хорошем качестве.

Тушканчик. Фото: pinterest.com

О его образе жизни известно немного: активен ночью, днем сидит в выкопанной норке, а зимой (предположительно) впадает в спячку. Длинноухий тушканчик внесен в Красную книгу Монголии, одни источники включают его в десятку самых редких животных планеты, а другие считают, что виду ничего не угрожает. Потому что неясно - этот тушканчик просто хорошо прячется, или их осталось всего несколько штук.

Самое ядовитое животное

Кого только не называют самыми ядовитыми существами: кубомедузу (она же медуза-оса), тайпана, черную вдову, черную мамбу и многих других. Но есть на планете кое-кто похуже - это рыба бородавчатка, обитающая в Красном море, Тихом и Индийском океанах. Если присмотреться, вы найдете ее у кораллов в Египте рядом с ближайшим родственником - крылаткой.

Бородавчатка. Фото: pinterest.com

В отличие от большинства ядовитых животных, она не обладает яркой окраской, а маскируется под камень, за что получила свое второе название - рыба-камень. Ее почти невозможно отличить от камня или коралла - так рыба охотится на приблизившихся к ней по неосторожности рыбешек.

В отличие от укуса всех остальных ядовитых тварей, при встрече с бородавчаткой у вас просто не останется шанса выжить, так как противоядие еще не придумали. Но даже если чудом удалось спастись, лечение может занять год. Весь яд - в шипах на спине, от которых не спасут даже специальные тапочки от кораллов. Тем не менее найти статистику смертей от встречи с этой рыбой не удалось.

Милый лемур, которого боятся до смерти

Несмотря на милую мордочку, этот маленький пушистый лемур внушает священный ужас жителям Мадагаскара. Ходит поверье, что даже случайно убивший руконожку сам вскоре умрет, а его имя на местном языке даже неизвестно - его величают «тот, кого нельзя называть».

Конечно, эти мифы не имеют ничего общего с реальностью. Безобидный лемур ай-ай, или мадагаскарская руконожка (известен как советник короля лемуров в мультфильме «Мадагаскар»), встречается крайне редко и занесен в международную Красную книгу, хотя в последние годы его популяция увеличивается. Из-за необычных зубов ученые долго ломали голову, к кому его отнести - к грызунам, лемурам или обезьянам.

Мадагаскарская руконожка. Фото: youtube.com

В длину он достигает метра с хвостом, а весит около 3 килограммов - меньше кошки. Ай-ай питается примерно как дятел - постукивая и выковыривая жуков, червячков и личинок из коры дерева своим длинным средним пальцем. Ученые предполагают, что для поиска еды он использует эхолокацию, как летучие мыши. Живет в гнездах на дереве и выходит наружу только ночью.

Рыба с прозрачной головой

Малоротая макропинна - небольшая рыбка длиной до 15 см, которая обитает на такой глубине, где встретиться с живым человеком просто нет шансов. Ее особенность в прозрачной голове, которая в комплекте с черной чешуей и ярко-зелеными глазами выглядит очень необычно. Первые фотографии редкой рыбки людям удалось добыть в 2004 году, а изучить живьем - еще позже (все попытки выловить ее не увенчались успехом - она погибала из-за изменения давления).

Малоротая макропинна. Фото: pikabu.ru

Муравей-панда

Думаете, больше вас нечем удивить? Тогда вот вам муравей-панда, покрытый белой шерстью, а под глазами - черные круги. Живет такое чудо природы в пустынях Латинской Америки. Местные жители также называют их убийцами коров - из сильного яда. В остальном - самый обычный муравей, ничего особенного.