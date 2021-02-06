Коронавирус в Беларуси, последние новости на 6 февраля 2020 года: Беларусь вышла на волнообразное плато, количество зараженных в мире превысило 105 миллионов

Минздрав Беларуси заявил о выходе на волнообразное плато по коронавирусу Фото: Андрей АБРАМОВ

В Беларуси за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 759 пациентов. Таковые свежие данные от Минздрава. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 255 тысяч 172 человек.

Также в министерстве рассказали, что из больниц за сутки были выписаны 1 тысяча 994 пациента, а умерли девять человек с выявленным COVID-19.

За все время с начала пандемии в Беларуси выздоровели 243 тысячи 144 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз «коронавирус, а умерли 1 тысяча 764 человека.

Беларусь вышла на «волнообразное плато»

Тем временем первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан заявила, что Беларусь по заболеваемости COVID-19 вышла на волнообразное плато.

– В среднем на данный момент в Беларуси за сутки выявляют около 1700 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Нам удалось выйти на волнообразное плато, - пояснила Богдан.

Кроме того, она заявила, что, несмотря на высокие выявления COVID-19, у пациентов стали реже встречаться формы болезни, при которых необходима госпитализация. Она добавила, что меньше остается и тех, у кого была выявлена легкая форма пневмонии. Это позволяет постепенно возвращать учреждения здравоохранения к привычному формату работы.

В Беларуси регистрируется около 1700 случае коронавируса в сутки. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество заразившихся коронавирусом во всем мире, по данным постоянно обновляемой мониторинговой страницы Worldometers, уже превысило 105 миллионов. Умерли более 2,2 миллиона пациентов, вылечились свыше 77 миллионов.

Наибольшее количество случаев Covid-19 выявлено в США (там заболели более 26 миллионов человек). Также в тройке стран с самым большим количеством заболевших – Индия (более 10 миллионов) и Бразилия (свыше 9 миллионов).

Ученые объяснили случаи повторного заражения

Американские исследователи выявили случаи повторного заражения коронавирусом во время второй волны заболевания. По их словам, такое встречается редко, а причин может быть несколько.

Медики полагают, что дело может быть в том, что у таких людей был слабый иммунитет, на фоне чего и происходило повторное заражение, а также причиной может быть реактивизация оставшегося в организме вируса. Результаты нового исследования опубликованы в журнале BMJ Case Reports.

Инфекционист назвал побочные эффекты российской вакцины от COVID-19

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Игорь Стома рассказал о побочных эффектах, которые могут наблюдаться после вакцинации российской вакциной Спутник V.

-У некоторых привившихся может проявляться болезненность в месте иньекции, у ряда людей может быть лихорадка в течение одного-двух дней – подняться температура до 38 градусов, - отметил Игорь Стома (подробности).

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