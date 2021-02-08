Уволили более 700 тысяч человек, но безработица – самая низкая за все время: что происходит на рынке труда Беларуси из-за коронавируса

Александр Лукашенко посоветовал оставшимся в кризис без работы не просить помощи у государства, а идти на биржу труда за любой работой. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Из-за пандемии коронавируса, говорит исследование Международной организации труда (МОТ), на планете без работы осталось четверть миллиарда человек, что в четыре раза превышает показатели финансового кризиса 2008-2009 годов. В Беларуси из-за пандемии теряли работу люди из поставленных на паузу отраслей - туризма, общепита, перевозок, гостиничного бизнеса. Масла в огонь подлила и общественно-политическая ситуация. В начале 2020-го можно оглянуться на статистику. Так сколько же работников мы потеряли в сухом остатке?

СПРАВКА «КП»

Разбираемся со статистикой: что такое безработица? В Беларуси Белстат подсчитывает три вида безработицы – фактическую, официальную и скрытую.

Фактическая считается по методам МОТ: случайным выбором у белорусов 15-74 лет спрашивают, являются ли они безработными или считают себя таковыми.

Официальная безработица – это число людей, которые дошли до службы занятости, но им не смогли быстро помочь найти работу (а варианты там нередко предлагают низкооплачиваемые) и зарегистрировали безработными. Пособие, положенное при таком статусе, не превышает 40 рублей в месяц. И хотя в 2020-м говорили, мол, сумму надо подтянуть до прожиточного минимума, до их реализации не дошло. Скромные суммы, как считает ряд экспертов, - один из факторов того, почему уровень фактической безработицы обычно в 10-20 раз выше официальной.

Ну а скрытая безработица – это когда доходы работников резко сокращаются, но безработными они не считаются (например, при сокращении рабочих дней и часов, неоплачиваемых отпусках). У нас такой показатель в статистике фиксируется в виде выработки рабочих часов.

- Уровень безработицы в Беларуси за всю историю замеров фактической безработицы по методологии МОТ остается достаточно низким. Он примерно в 10 раз превышает показатель по данным службы занятости. Нормальным уровнем безработицы можно считать показатель в 2-4%, а вот уровень выше 7-10% может вызывать опасения. Значит, примерно 1 человек из 10 не имеет средств к существованию, что может иметь негативные социальные последствия, - объясняет социолог Елена Артеменко. - Определенная доля безработных - нормально для экономики. Это один из показателей, описывающих систему в целом: например, чем выше безработица, тем ниже инфляция.

«Доковидные» январь-апрель: неполная занятость за год выросла в разы

К апрелю на Беларусь наступала первая волна пандемии. Люди и предприятия не понимали, что это за коронавирус и насколько он опасен. Поэтому многие перестраховывались и работали из дома. Фактическая безработица в январе-апреле выросла на 0,1% и составила 4,1% от всего трудоспособного населения. А вот уровень официальной безработицы не изменился - 0,2% или 8 тысяч человек (забегая вперед: показатель не менялся весь год).

Но в апреле, по данным Министерства труда и соцзащиты населения, вынужденная неполная занятость увеличилась в 4,3 раза, а количество работников, отправленных на простой, – в 3,7 раза по сравнению с апрелем 2019-го. Также по данным «Satio» и «Beroc», 45% опрошенных белорусов в апреле отметили уменьшение дохода по сравнению с мартом.

В это время Александр Лукашенко посоветовал оставшимся в кризис без работы не просить помощи у государства, а идти на биржу труда.

- Всякие разговоры, что мы всем поможем, кто сегодня остался без работы… Поможем, когда у Анатолия Сивака (на то время председатель Мингорисполкома. - Ред.) не будет вакансий, - передавала его пресс-служба - 25 тысяч в Минске вакансий. Какая безработица? Да, кому-то не нравится, может, та вакансия, которая есть. Но надо понимать - ситуация такова, весь мир остановился. Не наша вина. Надо где-то поработать 2—3 месяца и на нелюбимой работе, чтобы прокормить себя и свою семью. Поэтому не надо сегодня обещать, что мы всем поможем. Поможем только тем, кто этого заслуживает, кто сегодня старается работать. Через полтора-два месяца все начнут работать.

Конкретной мерой поддержки бюджетников тогда стали доплаты до минимального уровня зарплат, если те получили меньше. Как позже стало известно, за год такую доплату получили более 20 тысяч человек. В среднем она составляла 160 рублей.

Май-июль: работники предпочитали оставаться на месте

Количество занятых в экономике за 5 месяцев 2020 года снизилось всего на 0,2%, рассказывала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич каналу СТВ.

- По маю вынужденная неполная занятость увеличилась в 4 раза, - отметила Костевич. - Да, это большой рост, но самое главное для человека, что он сохранил за собой рабочее место. Самое главное для нанимателя - он сохранил свой коллектив.

В июне некоторым белорусам (в основном, из многодетных семей) стали выдавать ежемесячную адресную социальную помощь – 90 рублей на человека. Тогда ее получили 9 тысяч человек.

- Если в среднем возьмем такую модель семьи из пяти человек, тогда семья в месяц получит дополнительно от государства поддержку в размере 450 рублей. Немалая сумма, - говорила Костевич.

По данным опросов независимых экспертов, половина опрошенных белорусов ощутили снижение доходов в июне. 55% населения стали получать меньше, чем до коронакризиса. Каждый пятый столкнулся с сокращением рабочего времени и отпусками за свой счет.

В июле на совещании с правительством Александр Лукашенко подытожил:

- В целом трагизма нет. Нам удалось не допустить катастрофы - скатывания в яму безработицы, как это произошло даже у наших соседей. Именно катастрофы, потому что даже у самых сильных государств мира не хватило накопленного запаса прочности, чтобы сохранить покой в обществе. Однако занятость в экономике должна обеспечиваться устойчивой и эффективной работой предприятий, а не тем, что они порой искусственно удерживают или содержат людей, - цитировала его Белта.

Также было сказано, что нельзя искусственно удерживать людей на убыточных предприятиях, но и допустить массовые увольнения тоже нельзя. Что же тогда делать? Лукашенко предложил отправлять их в села.

- Если на предприятии не хватает традиционных видов работ, в Минске и в других городах, на селе сейчас море работы, можно заработать. Организуйте людей, - поручил он правительству.

В это же время Белстат не опубликовал очередную статистику по скрытой безработице.

Что стало после августа?

Фактический уровень безработицы в первом квартале был 4,1%, во втором квартале (апрель – июнь) поднялся до наивысшей отметки — 4,2%, в третьем снизился и составил 4%, в последнем снова добавил 0,1%. В пересчете это около 210 тысяч безработных. И, несмотря на всю непростую ситуацию в стране, это самый низкий уровень безработицы за все годы (см. КСТАТИ)! Правда, все дело в скрытой безработице, считают эксперты.

- Фактическая безработица в Беларуси несколько ниже, чем, например, в среднем в Евросоюзу (там до пандемии ее уровень составлял около 6%, к декабрю 2020-го вырос до 7,5%). На сохранившийся уровень безработицы может влиять то, что люди сейчас соглашаются на худшие условия (в том числе те, которые можно считать скрытой безработицей) при относительной стабильности на прежнем месте. То есть в момент замера не находятся в поиске. По тем же данным исследований Beroc, к концу года респонденты реже говорили, что потеряли работу: в апреле таких было 6,7, а в ноябре - 3,4, - подытожила Елена Артеменко.

- В ноябре оценки эпидемиологической ситуации стали более пессимистичными по сравнению с сентябрем и маем. В мае ухудшения ситуации с эпидемией ожидали 66.2% респондентов, в сентябре – 64,6%, в ноябре – 73%. В целом позитивных изменений и с эпидемиологической, и с экономической ситуацией ожидает меньше людей, чем в предыдущие месяцы, - говорят авторы исследования.

В целом же за 2020 год уволили 710,4 тысячи работников, а приняли на работу - почти на 48,5 тысячи меньше, следует из данных Белстата. Правда, это еще не значит, что почти 50 тысяч человек остались безработными – часть из них могли перейти работать в малый и средний бизнес, которые в статистике не учитываются.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Что ожидаемо, самый высокий уровень безработицы Белстат зафиксировал среди людей в возрасте от 15 до 19 лет (18,3%), а самый низкий - у работников от 30 до 34 лет (2,6%). Чаще безработными были мужчины, чем женщины. Также известно, что среди безработных больше всего людей, у которых за плечами только школа, и меньше всего — людей с высшим образованием.

На частных предприятиях чаще в это время опасались потери работы, чем в госсекторе – 28% против 17%. Особенно велики страхи были у людей из сферы ресторанных и гостиничных услуг, у неквалифицированных рабочих. Так же известно, что опасения по поводу пандемии у людей к концу году оказались хуже, чем во время первой волны.

КСТАТИ

Как менялась фактическая безработица в Беларуси

1999 год - 6,2%*

2009 год - 6,1%

2012 год - 5,6%

2016 год - 5,8%

2017 год - 5,6%

2018 год - 4,7%

2019 год - 4,2%

*От численности рабочей силы.