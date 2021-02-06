Посмотрите, какие ледяные и снежные скульптуры появились в Ботаническом саду Минска

Фестиваль ледяных скульптур проводит столичный Ботанический сад.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Многие мастера воплощали изо льда сказочных персонажей.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Морозный день - в самый раз для фестиваля фигур изо льда.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Особенно красивы скульптуры были с подсветкой.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль ледяных скульптур - повод заглянуть в Ботанический сад зимой.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
А эта фигура напоминает и фирменную птичку-логотип "КП" - гляньте в правый верхний угол снимка.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Не обошлось без фейерверка.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Не обошлось и без снежных фигур.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
СНежные скульптуры.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Ледяной утюг от Дмитрия Сурского и Игоря Засимовича.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Для тех, кто замерз...
Фото: Виктор ДРАЧЕВ