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Посмотрите, какие ледяные и снежные скульптуры появились в Ботаническом саду Минска

Все это дело рук белорусских мастеров, которые участвовали в Фестивале ледяных скульптур 6 февраля
Виктор ДРАЧЕВ
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Фестиваль ледяных скульптур проводит столичный Ботанический сад.

Фестиваль ледяных скульптур проводит столичный Ботанический сад.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Многие мастера воплощали изо льда сказочных персонажей.

Многие мастера воплощали изо льда сказочных персонажей.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Морозный день - в самый раз для фестиваля фигур изо льда.

Морозный день - в самый раз для фестиваля фигур изо льда.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Особенно красивы скульптуры были с подсветкой.

Особенно красивы скульптуры были с подсветкой.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль ледяных скульптур - повод заглянуть в Ботанический сад зимой.

Фестиваль ледяных скульптур - повод заглянуть в Ботанический сад зимой.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

А эта фигура напоминает и фирменную птичку-логотип "КП" - гляньте в правый верхний угол снимка.

А эта фигура напоминает и фирменную птичку-логотип "КП" - гляньте в правый верхний угол снимка.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Не обошлось без фейерверка.

Не обошлось без фейерверка.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Не обошлось и без снежных фигур.

Не обошлось и без снежных фигур.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

СНежные скульптуры.

СНежные скульптуры.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ледяной утюг от Дмитрия Сурского и Игоря Засимовича.

Ледяной утюг от Дмитрия Сурского и Игоря Засимовича.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Для тех, кто замерз...

Для тех, кто замерз...

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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