Один из первых сольных офлайн-концертов за вторую волну коронавируса даст Виктор Шалкевич

Виктор Шалкевич не первый год выступает в Минске в предверии 14 февраля. Фото: Архив "КП"

Выступление традиционное, посвящено ко Дню всех влюбленных. На этот раз вместе с Шалкевичем выступит руководитель художественной части Гродненского областного драмтеатра, автор музыки к спектаклям, художник Анатолий Кандыба.

– Ситуация на Родине напоминает начало известного романа: «В доме Облонских все смешалось…», - говорит о концерте сам Шалкевич. А концерты в онлайн-формате, по мнению Виктора, – не лучший выход для концертной индустрии.

- Артистам нужна публика, зрители и слушатели, живо реагирующие на ту или иную метафору, сравнение, остроумное слово, - замечает артист. - Поэтому, конечно, некоторые полумассовые театры, концерты, выставки имеют право на жизнь, ибо иначе мы сойдем с ума и одичаем, но и на концертах должны применяться эффективные средства защиты от вируса. Этим будут заниматься специально обученные люди.

НЕ ПРОПУСТИТЕ! Концерт начинается в 19:00. Стоимость билетов: 19.00 – 33.00 руб. Контакты: +37544 5517706, +37529 8517706