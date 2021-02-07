Машины для Путина и Жириновского, переделки Geely, пикап Академии наук: вспомнили все попытки сделать белорусский электромобиль

«Комсомолка» вспомнила все попытки создать электромобиль в Беларуси, Фото: ОИМ АН РБ, сайта rusautomobile.ru и из архива "КП".

Первый настоящий электромобиль (самоделки не в счет) появился в Беларуси в 2013 году: бэушный Nissan Leaf купила и привезла компания «А-100» для демонстрационных целей. Спустя год корреспондент «Комсомолки» попробовал на собственном опыте понять, насколько реально в Беларуси владеть и пользоваться электромобилем.

Постепенно количество электромобилей в стране увеличивалось, повышался интерес к ним. Росло количество зарядных станций, отменили НДС при ввозе электромобилей, а позже – и растаможку.

Темой заинтересовался Александр Лукашенко. В 2017 году ему подарили китайский электромобиль Geely Emgrand EV. А еще в распоряжении президента оказалась мощнейшая Tesla за 250 тысяч долларов, которую Лукашенко протестировал в свой день рождения. Позже Лукашенко говорил о ней как о подарке самого Илона Маска, правда сам миллиардер это не подтвердил. Еще президент отмечал, что ездил на электромобилях Mitsubishi и BMW.

В Шабанах частная компания тайно построила электромобили для Жириновского и Путина

Формально первый белорусский электромобиль произвели в 2014 году. Напомним, в том году российский олигарх Михаил Прохоров свернул свой амбициозный проект «Ё-мобиль», концепты этого авто собирали в Минске. Тогда патенты на все разработки Прохоров безвозмездно передал российскому государству. А в минском микрорайоне Шабаны у «Ё-авто» остался инжиниринговый центр, где велись разработки будущего ё-мобиля.

Этот автомобиль, по слухам, предназначался для Владимира Путина. Фото сайта rusautomobile.ru.

В конце того же года грянула новость: белорусы тайно построили четыре красавца-электромобиля, которые подарили видным российским политикам, включая президента России! А началось все с того, что Прохоров как-то пообещал Жириновскому подарить ё-мобиль. Проект свернули, а обещание осталось. Прохоров выделил на разработку и производство миллион евро, в результате построили четыре экземпляра. Машину белого цвета Прохоров заказал для себя, синий подарил Жириновскому, красный, по слухам, предназначался для Путина, четвертый экземпляр остался у разработчиков.

Одну машину белорусского производства подарили Жириновскому. Фото сайта ura.ru.

Академия наук переделала Geely в электрический

В 2016 году стало известно, что электромобиль создают инженеры Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси. Первый образец чиновникам показали через год.

Первый электромобиль на базе Geely белорусские ученые показали в 2018 году. Фото: пресс-служба Совмина РБ.

Из обычного седана Geely (такие собирали «отверточным» способом в Борисове) убрали бензиновый мотор, коробку передач и бензобак. Вместо этого вставили электрический двигатель, а в багажник - электрическую батарею. Заявлялось, что вся электрическая начинка кроме батареи - белорусского производства. Разработчики рассказывали «Комсомолке», что двигатель для машины сделала та самая белорусская команда, которая работала над ё-мобилем - именно такие модули стоят на электромобилях, которые подарили Жириновскому и Путину.

На закрытой презентации машину очень хвалил тогдашний заместитель премьер-министра Владимир Семашко:

- Разницы я не почувствовал: что едешь на Audi А8, что на этой машине, - говорил он.

Тогдашний заместитель премьер-министра Владимир Семашко очень нахваливал машину. Говорил, что она едет не хуже Audi A8. Фото: пресс-служба Совмина РБ.

Впрочем, мнение корреспондента «Комсомолки», который сел за руль сразу после чиновников, оказалось другим: до серийных импортных электромобилей еще далеко, образец был очень сырым. Но его планировали улучшить, а когда-нибудь даже запустить в серийное производство.

Впрочем, мнение корреспондента «Комсомолки», который сел за руль сразу после чиновников, оказалось другим: до серийных импортных электромобилей еще далеко. Фото из архива "КП".

Машину действительно доработали – батарею перенесли из багажника под днище, как советовал Лукашенко, и запас хода увеличили до 200 километров. Но сейчас на авто, судя по всему, ставок уже не делают, о серийном производстве речи не идет.

В китайском электрическом минивене пока одна белорусская деталь

Еще один образец нашего электромобиля впервые засветился на территории Объединенного института машиностроения в конце 2018 года. Оказалось, белорусские ученые купили китайский электроминивэн Joylong IFLY EF5 - это копия Toyota Alphard образца 2002 года.

В китайском электроминивэне, который купили белорусские ученые, пока только один белорусский блок. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Со временем хотели ставить в машину компоненты белорусского производства. Например, электродвигатель хотели делать на «Могилевлифтмаше», инвертор - на новополоцком «Измерителе», батарею - в Объединенном институте машиностроения. А в сентябре 2019 года и вовсе обещали наладить производство этой модели на заводе «Юнисон» под Минском. Но производство не запустилось, а из белорусских агрегатов в машине появился только блок управления аккумуляторной батареей.

Китайскую малютку Zotye E200, собираемую под Минском «отверточным методом», купили только 9 белорусов

Эту машину показали публике в феврале 2018 года. Двухместная малютка Zotye E200 внешне - брат-близнец немецкого Smart. Машина настолько маленькая, что водитель и пассажир сидят практически на задних колесах, а в багажник влезет максимум два пакета из супермаркета. Собирать машину отверточным методом (когда в уже готовую машину вставляют двигатель и подвеску, прикручивают бампера и фары) на «Юнисоне» хотели уже с мая 2018 года. Белорусских запчастей в электромобилях Zotye нет, даже покрышки китайские.

Китайская малютка Zotye E200 не приглянулась белорусам. Фото из архива "КП".

Планы были грандиозные: уже в 2018-м хотели собрать и продать 3 тысячи таких машин. Но за год собрали только 20 машин, а продали всего одну - государство купило машину к «Дожинкам» и подарило ее в больницу в Ивье. В 2020-м в Беларуси продали 9 экземпляров малютки.

Электрический спорткар: из гаража в Академию наук

Десять лет назад минский автолюбитель Дмитрий Кабанов решил смастерить двухместный гоночный автомобиль: он сварил раму, установил на нее подвеску, двигатель и коробку передач от «Мазды». В 2018 году Дмитрия «под крыло» взяла Академия наук. Бензиновый двигатель заменили электрическим (тоже импортным) - так самоделка стала перспективным электрическим спорткаром. В мае прошлого года этот еще не до конца собранный родстер был среди экземпляров, которые демонстрировали Александру Лукашенко. Более готовую версию не показали до сих пор.

В прошлом году еще не до конца собранный белорусский родстер показали Александру Лукашенко. Фото: БелТА.

Пикап Academic Electro не для дорог общего пользования

Последняя белорусская новинка – двухместный пикап Academic Electro от все того же Объединенного института машиностроения.

Двухместный пикап Academic Electro от Объединенного института машиностроения. Фото производителя.

О разработке машины заговорили в 2018 году. Известно, что в качестве примера белорусские ученые рассматривали российский автомобиль «Мишка» - это многострадальная и неудачная разработка 30-летней давности. В основе - металлическая рама с пластиковыми деталями кузова. В 1997 году думали, что эта простенькая дешевая машина станет настоящим народным авто. Но не вышло.

В качестве примера белорусские ученые рассматривали российский автомобиль «Мишка» - это многострадальная разработка 30-летней давности. Кадр телеканала "Беларусь 1".

В 2002 году документацию за миллион долларов предлагали всем подряд - даже нашему БелАЗу. Но жодинский завод отказался. Позже, как оказалось, один экземпляр «Мишки» оказался у инженеров Академии наук.

Пикап Academic Electro сделан по такой же схеме: металлическая рама с пластиковым «обвесом». Весной прошлого года еще недоделанную машину показали президенту. Окончательную версию показали на «Дне науки-2021». Многим автомобиль напомнил Suzuki Jimny – видимо, своим ярко-салатовым цветом и круглыми фарами.

Пикап Academic Electro сделан по схеме "Мишки" - металлическая рама с пластиковым «обвесом». Фото производителя.

Белорусский пикап позиционируют как коммерческий автомобиль – для перевозки грузов массой до 350 килограмм. Емкость батареи - 20 кВт⋅ч, а запас хода — около 150 км, заряжается машина два часа. В движение машину приводит электродвигатель мощностью 58 кВт (это примерно 79 лошадиных сил) производства Bosch. В салоне также много элементов сторонних производителей. Например, шайба переключения режимов от Nissan Leaf, руль и ручки дверей от Geely, сиденья от Lada Xray, зеркала от Lada Granta.

В движение машину приводит электродвигатель производства немецкой фирмы Bosch. Фото производителя.

Как ездит это автомобиль (и ездит ли вообще) – неизвестно, широкой публике машину показывали только в статике. На тестдрайв журналистам этот пикап пока тоже не дают. Интересно, что по заявлениям разработчиков машина и вовсе не предназначена для движения по дорогам общего пользования - только для закрытых территорий, например, предприятий. Первый экземпляр хотят отправить в Ботанический сад.

Машина не предназначена для движения по дорогам общего пользования - только для закрытых территорий, например, предприятий. Фото производителя.

Независимые эксперты говорят, что кузов типа пикап – непопулярен в наших краях (его доля рынка всего 0,3%). А для развоза небольших грузов и товаров лучше подходят коммерческие «каблучки» формата Lada Largus или Volkswagen Caddy.

КСТАТИ

Как выглядят гаражные самоделки?

Собственные электромобили белорусы пытаются смастерить в своих гаражах. Один такой экземпляр протестировал корреспондент «Комсомолки».

В 2012 году простые школьники в гаражном массиве на окраине Гродно сделали трехколесную «кибитку». Рама сварена из металлического швеллера, кузов слеплен из стекловолокна. Колеса от мопеда, руль от старенькой Audi, панель от Opel Kadett, лобовое стекло - от «копейки», сиденья от детских качелей. В движение «кибитку» приводит маленький электрический двигатель производства ГДР, который запитан от четырех автомобильных аккумуляторов.

В 2012 году простые школьники из Гродно сделали трехколесную «кибитку» - ее сразу испытала «Комсомолка». Фото: Дмитрий БРУШКО

Об еще одной самоделке «Комсомолка» писала в 2019 году. 28-летний минчанин Сергей Русаков в своем гараже построил электромобиль на базе старенького Citroen: в него он вставил мотор от электропогрузчика и 240 батареек.

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