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Машины для Путина и Жириновского, переделки Geely, пикап Академии наук: вспомнили все попытки сделать белорусский электромобиль

«Комсомолка» вспомнила все попытки создать электромобиль в Беларуси, производство которого не первый год требуют освоить от чиновников
Геннадий МОЖЕЙКОГеннадий МОЖЕЙКО
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«Комсомолка» вспомнила все попытки создать электромобиль в Беларуси, Фото: ОИМ АН РБ, сайта rusautomobile.ru и из архива "КП".

«Комсомолка» вспомнила все попытки создать электромобиль в Беларуси, Фото: ОИМ АН РБ, сайта rusautomobile.ru и из архива "КП".

Первый настоящий электромобиль (самоделки не в счет) появился в Беларуси в 2013 году: бэушный Nissan Leaf купила и привезла компания «А-100» для демонстрационных целей. Спустя год корреспондент «Комсомолки» попробовал на собственном опыте понять, насколько реально в Беларуси владеть и пользоваться электромобилем.

Постепенно количество электромобилей в стране увеличивалось, повышался интерес к ним. Росло количество зарядных станций, отменили НДС при ввозе электромобилей, а позже – и растаможку.

Темой заинтересовался Александр Лукашенко. В 2017 году ему подарили китайский электромобиль Geely Emgrand EV. А еще в распоряжении президента оказалась мощнейшая Tesla за 250 тысяч долларов, которую Лукашенко протестировал в свой день рождения. Позже Лукашенко говорил о ней как о подарке самого Илона Маска, правда сам миллиардер это не подтвердил. Еще президент отмечал, что ездил на электромобилях Mitsubishi и BMW.

В Шабанах частная компания тайно построила электромобили для Жириновского и Путина

Формально первый белорусский электромобиль произвели в 2014 году. Напомним, в том году российский олигарх Михаил Прохоров свернул свой амбициозный проект «Ё-мобиль», концепты этого авто собирали в Минске. Тогда патенты на все разработки Прохоров безвозмездно передал российскому государству. А в минском микрорайоне Шабаны у «Ё-авто» остался инжиниринговый центр, где велись разработки будущего ё-мобиля.

Этот автомобиль, по слухам, предназначался для Владимира Путина. Фото сайта rusautomobile.ru.

Этот автомобиль, по слухам, предназначался для Владимира Путина. Фото сайта rusautomobile.ru.

В конце того же года грянула новость: белорусы тайно построили четыре красавца-электромобиля, которые подарили видным российским политикам, включая президента России! А началось все с того, что Прохоров как-то пообещал Жириновскому подарить ё-мобиль. Проект свернули, а обещание осталось. Прохоров выделил на разработку и производство миллион евро, в результате построили четыре экземпляра. Машину белого цвета Прохоров заказал для себя, синий подарил Жириновскому, красный, по слухам, предназначался для Путина, четвертый экземпляр остался у разработчиков.

Одну машину белорусского производства подарили Жириновскому. Фото сайта ura.ru.

Одну машину белорусского производства подарили Жириновскому. Фото сайта ura.ru.

Академия наук переделала Geely в электрический

В 2016 году стало известно, что электромобиль создают инженеры Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси. Первый образец чиновникам показали через год.

Первый электромобиль на базе Geely белорусские ученые показали в 2018 году. Фото: пресс-служба Совмина РБ.

Первый электромобиль на базе Geely белорусские ученые показали в 2018 году. Фото: пресс-служба Совмина РБ.

Из обычного седана Geely (такие собирали «отверточным» способом в Борисове) убрали бензиновый мотор, коробку передач и бензобак. Вместо этого вставили электрический двигатель, а в багажник - электрическую батарею. Заявлялось, что вся электрическая начинка кроме батареи - белорусского производства. Разработчики рассказывали «Комсомолке», что двигатель для машины сделала та самая белорусская команда, которая работала над ё-мобилем - именно такие модули стоят на электромобилях, которые подарили Жириновскому и Путину.

На закрытой презентации машину очень хвалил тогдашний заместитель премьер-министра Владимир Семашко:

- Разницы я не почувствовал: что едешь на Audi А8, что на этой машине, - говорил он.

Тогдашний заместитель премьер-министра Владимир Семашко очень нахваливал машину. Говорил, что она едет не хуже Audi A8. Фото: пресс-служба Совмина РБ.

Тогдашний заместитель премьер-министра Владимир Семашко очень нахваливал машину. Говорил, что она едет не хуже Audi A8. Фото: пресс-служба Совмина РБ.

Впрочем, мнение корреспондента «Комсомолки», который сел за руль сразу после чиновников, оказалось другим: до серийных импортных электромобилей еще далеко, образец был очень сырым. Но его планировали улучшить, а когда-нибудь даже запустить в серийное производство.

Впрочем, мнение корреспондента «Комсомолки», который сел за руль сразу после чиновников, оказалось другим: до серийных импортных электромобилей еще далеко. Фото из архива "КП".

Впрочем, мнение корреспондента «Комсомолки», который сел за руль сразу после чиновников, оказалось другим: до серийных импортных электромобилей еще далеко. Фото из архива "КП".

Машину действительно доработали – батарею перенесли из багажника под днище, как советовал Лукашенко, и запас хода увеличили до 200 километров. Но сейчас на авто, судя по всему, ставок уже не делают, о серийном производстве речи не идет.

В китайском электрическом минивене пока одна белорусская деталь

Еще один образец нашего электромобиля впервые засветился на территории Объединенного института машиностроения в конце 2018 года. Оказалось, белорусские ученые купили китайский электроминивэн Joylong IFLY EF5 - это копия Toyota Alphard образца 2002 года.

В китайском электроминивэне, который купили белорусские ученые, пока только один белорусский блок.

В китайском электроминивэне, который купили белорусские ученые, пока только один белорусский блок.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Со временем хотели ставить в машину компоненты белорусского производства. Например, электродвигатель хотели делать на «Могилевлифтмаше», инвертор - на новополоцком «Измерителе», батарею - в Объединенном институте машиностроения. А в сентябре 2019 года и вовсе обещали наладить производство этой модели на заводе «Юнисон» под Минском. Но производство не запустилось, а из белорусских агрегатов в машине появился только блок управления аккумуляторной батареей.

Китайскую малютку Zotye E200, собираемую под Минском «отверточным методом», купили только 9 белорусов

Эту машину показали публике в феврале 2018 года. Двухместная малютка Zotye E200 внешне - брат-близнец немецкого Smart. Машина настолько маленькая, что водитель и пассажир сидят практически на задних колесах, а в багажник влезет максимум два пакета из супермаркета. Собирать машину отверточным методом (когда в уже готовую машину вставляют двигатель и подвеску, прикручивают бампера и фары) на «Юнисоне» хотели уже с мая 2018 года. Белорусских запчастей в электромобилях Zotye нет, даже покрышки китайские.

Китайская малютка Zotye E200 не приглянулась белорусам. Фото из архива "КП".

Китайская малютка Zotye E200 не приглянулась белорусам. Фото из архива "КП".

Планы были грандиозные: уже в 2018-м хотели собрать и продать 3 тысячи таких машин. Но за год собрали только 20 машин, а продали всего одну - государство купило машину к «Дожинкам» и подарило ее в больницу в Ивье. В 2020-м в Беларуси продали 9 экземпляров малютки.

Электрический спорткар: из гаража в Академию наук

Десять лет назад минский автолюбитель Дмитрий Кабанов решил смастерить двухместный гоночный автомобиль: он сварил раму, установил на нее подвеску, двигатель и коробку передач от «Мазды». В 2018 году Дмитрия «под крыло» взяла Академия наук. Бензиновый двигатель заменили электрическим (тоже импортным) - так самоделка стала перспективным электрическим спорткаром. В мае прошлого года этот еще не до конца собранный родстер был среди экземпляров, которые демонстрировали Александру Лукашенко. Более готовую версию не показали до сих пор.

В прошлом году еще не до конца собранный белорусский родстер показали Александру Лукашенко. Фото: БелТА.

В прошлом году еще не до конца собранный белорусский родстер показали Александру Лукашенко. Фото: БелТА.

Пикап Academic Electro не для дорог общего пользования

Последняя белорусская новинка – двухместный пикап Academic Electro от все того же Объединенного института машиностроения.

Двухместный пикап Academic Electro от Объединенного института машиностроения. Фото производителя.

Двухместный пикап Academic Electro от Объединенного института машиностроения. Фото производителя.

О разработке машины заговорили в 2018 году. Известно, что в качестве примера белорусские ученые рассматривали российский автомобиль «Мишка» - это многострадальная и неудачная разработка 30-летней давности. В основе - металлическая рама с пластиковыми деталями кузова. В 1997 году думали, что эта простенькая дешевая машина станет настоящим народным авто. Но не вышло.

В качестве примера белорусские ученые рассматривали российский автомобиль «Мишка» - это многострадальная разработка 30-летней давности. Кадр телеканала "Беларусь 1".

В качестве примера белорусские ученые рассматривали российский автомобиль «Мишка» - это многострадальная разработка 30-летней давности. Кадр телеканала "Беларусь 1".

В 2002 году документацию за миллион долларов предлагали всем подряд - даже нашему БелАЗу. Но жодинский завод отказался. Позже, как оказалось, один экземпляр «Мишки» оказался у инженеров Академии наук.

Пикап Academic Electro сделан по такой же схеме: металлическая рама с пластиковым «обвесом». Весной прошлого года еще недоделанную машину показали президенту. Окончательную версию показали на «Дне науки-2021». Многим автомобиль напомнил Suzuki Jimny – видимо, своим ярко-салатовым цветом и круглыми фарами.

Пикап Academic Electro сделан по схеме "Мишки" - металлическая рама с пластиковым «обвесом». Фото производителя.

Пикап Academic Electro сделан по схеме "Мишки" - металлическая рама с пластиковым «обвесом». Фото производителя.

Белорусский пикап позиционируют как коммерческий автомобиль – для перевозки грузов массой до 350 килограмм. Емкость батареи - 20 кВт⋅ч, а запас хода — около 150 км, заряжается машина два часа. В движение машину приводит электродвигатель мощностью 58 кВт (это примерно 79 лошадиных сил) производства Bosch. В салоне также много элементов сторонних производителей. Например, шайба переключения режимов от Nissan Leaf, руль и ручки дверей от Geely, сиденья от Lada Xray, зеркала от Lada Granta.

В движение машину приводит электродвигатель производства немецкой фирмы Bosch. Фото производителя.

В движение машину приводит электродвигатель производства немецкой фирмы Bosch. Фото производителя.

Как ездит это автомобиль (и ездит ли вообще) – неизвестно, широкой публике машину показывали только в статике. На тестдрайв журналистам этот пикап пока тоже не дают. Интересно, что по заявлениям разработчиков машина и вовсе не предназначена для движения по дорогам общего пользования - только для закрытых территорий, например, предприятий. Первый экземпляр хотят отправить в Ботанический сад.

Машина не предназначена для движения по дорогам общего пользования - только для закрытых территорий, например, предприятий. Фото производителя.

Машина не предназначена для движения по дорогам общего пользования - только для закрытых территорий, например, предприятий. Фото производителя.

Независимые эксперты говорят, что кузов типа пикап – непопулярен в наших краях (его доля рынка всего 0,3%). А для развоза небольших грузов и товаров лучше подходят коммерческие «каблучки» формата Lada Largus или Volkswagen Caddy.

КСТАТИ

Как выглядят гаражные самоделки?

Собственные электромобили белорусы пытаются смастерить в своих гаражах. Один такой экземпляр протестировал корреспондент «Комсомолки».

В 2012 году простые школьники в гаражном массиве на окраине Гродно сделали трехколесную «кибитку». Рама сварена из металлического швеллера, кузов слеплен из стекловолокна. Колеса от мопеда, руль от старенькой Audi, панель от Opel Kadett, лобовое стекло - от «копейки», сиденья от детских качелей. В движение «кибитку» приводит маленький электрический двигатель производства ГДР, который запитан от четырех автомобильных аккумуляторов.

В 2012 году простые школьники из Гродно сделали трехколесную «кибитку» - ее сразу испытала «Комсомолка».

В 2012 году простые школьники из Гродно сделали трехколесную «кибитку» - ее сразу испытала «Комсомолка».

Фото: Дмитрий БРУШКО

Об еще одной самоделке «Комсомолка» писала в 2019 году. 28-летний минчанин Сергей Русаков в своем гараже построил электромобиль на базе старенького Citroen: в него он вставил мотор от электропогрузчика и 240 батареек.

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