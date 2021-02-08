Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 февраля 2021 года: новые тест-системы, ранний симптом ковида и важные улики о распространении вируса

Медики назвали более ранний, чем кашель, симптом коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По официальным данным Минздрава на 7 февраля, за сутки в Беларуси зарегистрировано 1 732 новых случая коронавриуса, а за все время официально подтвержденный диагноз получили 258 691 человек. За все время, а это почти год, в стране проведено 4 577 305 тестов на коронавирус. За сутки в Беларуси умерли 10 человек с подтвержденным коронавирусом - такая цифра держится достаточно долго.

Медики рассказали, какой симптом может указать на коронавирус раньше других и сколько вирус может продержаться на волосах

Исследователи рассказали, что специфические кожные реакции могут быть предупредительным симптомом коронавируса. Ученые установили, что сыпь, крапивница и реакция кожных покровов, похожая на обморожение, могут указывать, что человек инфицирован COVID-19. Проявляются кожные реакции задолго до привычных ковидных симптомов - потери обоняния или кашля.

Еще одно сообщение от медиков о том, стоит ли чаще обычного мыть голову во время пандемии.

На человеческий волосах коронавирус может задерживаться какое-то время, но это практически не опасно, считает вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

-Когда капля высохла, вирус, предположим, еще некоторые время живет, но взять его оттуда руками и донести куда-то - уже проблематично, он не липнет к рукам. Допустим, кто-то кашлянул на стол, за которым вы сидите - капли мокроты довольно быстро высыхают. Какой-то час - и все. Два часа - совсем хорошо, - объясняет медик.

Один из способов лечения COVID-19 мог спровоцировать его мутацию

Ученые Кембриджского университета назвали переливание плазмы крови с антителами от доноров, переболевших ковидом, одним из факторов, провоцирующих мутации вируса. Такую процедуру, как правило, проводят пациентам с ослабленной иммунной системой.

Муитации коронавируса происходили после каждого переливания плазмы в спайковом белке, который отвечает за проникновение в здоровые клетки организма, отмечают специалисты. Авторы исследования дали рекомендации использовать плазму крови людей, переболевших ковидом, с осторожностью для лечения пациентов со слабым иммунитетом.

Минздрав готовится зарегистрировать еще 16 белорусских тест-систем для выявления коронавируса, сейчас их три

Сегодня в Минздраве зарегистрированы 3 отечественные тест-системы для выявления коронавируса. Планируют зарегистрировать еще 26 наименований, в том числе 16 белорусских.

Что касается средств защиты от коронавируса и других вирусов, в госреестре медицинской техники и изделий меназначения зарегистрированы 22 вида медицинских масок, половина из них отечественного производства.

Эксперты ВОЗ нашли «важные улики» в расследовании коронавируса в Ухане

- Мы намерены собрать все [полученные данные] вместе и понять, о чем это свидетельствует, - отметил зоолог Питер Дашак. Вместе с командой экспертов он находится сейчас в Ухане. Дашак выражает надежду на то, что "это начало глубокого понимания того, что произошло". "Вся суть именно в этом - попытаться понять, почему возникают такие явления, чтобы мы не сталкивались постоянно с мировыми экономическими кризисами и ужасающей смертностью, пока ждем вакцин.

Cейчас в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая выясняет происхождения COVID-19. Эксперты нашли новые улики в китайском Ухане. По словам Дашака, были собраны "важные улики" о том, какую роль сыграл рынок в Ухане в распространении инфекции. Более подробную информацию обещают опубликовать до 10 февраля.