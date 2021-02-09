Жилье многодетным за год, поступление в вуз и пенсии по-новому, реформа Конституции: что хотят обсудить и принять на Всебелорусском народном собрании

На ВНС обсудят планы в социально-экономическом развитии Беларуси на ближайшие пять лет Фото: Павел МАРТИНЧИК

На сайте Всебелорусского народного собрания, в преддверии форума, опубликовали основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. Ее планируется обсудить и принять на ВНС.

Власти обещают, что добьются таких главных результатов: рост ВВП в реальном выражении в 2025 году - не менее чем в 1,2 раза к уровню 2020 года; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 лет; рост инвестиций в основной капитал более чем в 1,2 раза к уровню 2020 года; наращивание объемов экспорта товаров и услуг - свыше 50 млрд долларов США в 2025 году; увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения за пятилетие в 1,2 раза.

В проекте программы прописано, как государство намерено улучшать качество жизни граждан. В частности, стабилизировать численность населения в том числе через укрепление института традиционной семьи и поддержку семей многодетных.

Многодетным обещают большие льготы на жилье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Предусматривается введение дополнительных стимулов для рождения в семьях вторых и последующих детей. Будет усовершенствована система государственных пособий, расширена программа семейного капитала, - говорится в документе.

Что касается жилья, то «значительно вырастут объемы строительства с государственной поддержкой для семей, воспитывающих троих и более детей». Власти обещают, что каждой состоящей на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетной семье дадут возможность построить жилье в течение одного года с даты постановки на учет. А для молодых семей обещают увеличить объемы строительства арендного жилья и повысить его доступность:

- Широкое развитие получит программа ипотечного кредитования жилья. При рождении третьего и последующих детей семьям будет предоставляться земельный участок для строительства на льготной основе индивидуального жилья с увеличением норм льготирования.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ И ЦЕНТР КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ

В системе здравоохранения среди главных направлений прописано усиление эпидемиологической безопасности и снижение уровня заболеваемости населения. Также хотят повысить продолжительность жизни белорусов почти на два года - с 74,6 до 76,5 года: будут работать над снижением смертности от внешних причин через усиление охраны труда, профилактики дорожно-транспортного и бытового травматизма.

В проекте программы есть и некоторые конкретные цифры: будет построено 8 поликлиник, 11 областных клинических больниц, планируется создать 12 межрегиональных центров оказания специализированной медицинской помощи.

Кстати, в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» хотят создать центр традиционной китайской медицины.

РАБОТА ПО УДАЛЕНКЕ, КАДРОВАЯ ДИАГНОСТИКА БЮДЖЕТНИКОВ

А вот как власти планируют решать вопросы труда и занятости белорусов:

- В рамках модернизации коммерческих предприятий будут разработаны планы их реструктуризации для оптимизации численности кадров и содействия занятости высвобождаемых работников. Планируется проведение упреждающей переподготовки работников в целях получения новых профессиональных навыков и трудоустройства на новые рабочие места.

В бюджетных организациях «предстоит провести кадровую диагностику с целью оптимизации численности и рационального использования персонала».

- Для сокращения профессионально-квалификационного дисбаланса будут внедряться профессиональные стандарты, а также развиваться ресурсные центры по наиболее востребованным на рынке труда профессиональным компетенциям, - читаем дальше в документе. - Планируется расширить практику использования гибких форм занятости: надомный труд, гибкий график работы. Широкое развитие получат рабочие места в режиме удаленного доступа с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТЫ ВРАЧАМ И УЧИТЕЛЯМ, ПЕНСИИ, МИНИМАЛКУ И ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Как намерены повышать зарплату, рассказывается в отдельной главе. На предприятиях рост зарплаты планируют обеспечить за счет повышения производительности труда и продаж на внутреннем и внешнем рынках, а также снижения затрат.

Власти обещают рост доходов белорусов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поднимать зарплаты бюджетникам хотят «за счет оптимизации структуры и численности работников», поэтапного увеличения базовой ставки и развития внебюджетной деятельности.

- В полтора-два раза увеличится зарплата отдельных категорий работников бюджетной сферы: учителя, преподаватели, врачи и средний медперсонал, работники сферы социального обслуживания, культуры. Размер минимальной зарплаты составит не менее 30% от средней зарплаты по экономике.

Пенсионерам тоже обещают перспективы:

- При сохранении основной роли государства получат развитие корпоративные пенсионные программы нанимателей, профессиональное пенсионное страхование работников по условиям труда, частные пенсионные сбережения путем добровольного накопительного страхования пенсии.

Бонус «для отдельных категорий безработных» - увеличение пособия по безработице до уровня бюджета прожиточного минимума. Речь идет о «проживающих на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда», а также о тех безработных, которым до достижения пенсионного возраста остается пять лет.

РАЗГРУЗИТЬ УЧИТЕЛЕЙ, ШКОЛЬНИКАМ ДАТЬ ПРОФПОДГОТОВКУ

Изменить систему среднего образования обещают так, чтобы удавалось «выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, способствующую ранней профессиональной ориентации и самоопределению».

- Планируется увеличить количество обучающихся в профильных классах технико-технологической направленности до 50%. Профессиональную подготовку получат все учащиеся базовых X-XI классов, - сказано в проекте программы. А духовно-нравственное воспитание намерены формировать «через изучение народных традиций, истории и основ культурных ценностей, привитие уважительного отношения к религии».

В системе образования намерены продолжить реформы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Отмечается также, что в системе высшего образования хотят «изменить формат вступительной кампании, исходя из преимуществ тестирования и собеседования».

Кстати, учителей обещают освободить от несвойственных им функций, сократить документооборот в учреждениях образования.

СФОРМИРОВАТЬ КОМПАКТНЫЙ НЕМНОГОЧИСЛЕННЫЙ ГОСАППАРАТ

В первые годы пятилетия будет проведена конституционная реформа, говорится в документе. Власти намерены сформировать «компактный, немногочисленный, но высокопрофессиональный госаппарат»:

- Критерии оценки работы - доверие граждан и способность выполнить свои обещания. Потребуется формирование новой системы подбора кадров, создание институтов постоянной переподготовки госслужащих.

В том числе «предполагается оптимизировать структуру и численность бюджетных организаций и иных госучреждений».

Госаппарат тоже планируют реформировать Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот по каким вопросам планируют расширить полномочия местных властей: регулирования земельных и имущественных отношений, архитектурной, строительной и градостроительной деятельности, стимулирования притока инвестиций для создания новых производств, упрощения норм и правил ведения бизнеса.

- Каждый местный бюджет будет формироваться с учетом инициатив гражданского общества. Сверхплановые собственные доходы местных бюджетов, получаемые в рамках финансового года, останутся в их распоряжении, - отмечается в проекте программы.