Как приручить дракона: Parimatch Foundation познакомил детей с «Цмокамi»

Четырнадцать счастливчиков посетили комфортабельную «Минск-Арену», на которой сильнейший клуб Беларуси соперничал с одним из лучших клубов России питерским «Зенитом» в матче Единой лиги ВТБ.

Ребята заняли места на специальной трибуне, открывавшей лучшие виды на игровую площадку. Внимание детей привлекали звезды европейского баскетбола, такие как Кевин Пангос и Матеуш Понитка. Помимо самой игры, детей интересовала околобаскетбольная программа, конкурсы в перерывах и, конечно, клубный маскот «Цмокаў» — дракон небесного цвета, с которым была возможность сфотографироваться и пообщаться.

Прикосновение к большому баскетболу произвело неизгладимое впечатление. Некоторые ребята загорелись идеей в будущем стать профессиональными спортсменами. Многочисленные болельщики, присутствовавшие на матче и увидевшие ребят на большом кубе, пожелали им удачи во всех будущих начинаниях.

В 2021 году команда фонда Parimatch Foundation планирует активно развивать программу «Спортивный наставник», которая направлена на помощь детям из социально незащищенных семей посредством вовлечения в спорт.

Parimatch Foundation — международный благотворительный фонд, созданный холдингом Parimatch в 2019 году. Его миссия — способствовать повышению благосостояния и здоровья сообщества через обучение и привлечение детей к занятиям спортом, предоставляя равные возможности для каждого.

Глобальная цель Parimatch Foundation — объединить бизнес, государственный сектор и общественные организации для решения конкретных социальных проблем.