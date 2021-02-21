О'Рурки варили сыры, Тизенгаузы развивали науку, а грек Маврос подавлял восстание Калиновского: как европейская знать стала частью истории Беларуси

Тизенгауз один из самых знаменитых представителей европейской фамилии в истории Беларуси. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Рейтаны

Самый знаменитый представитель рода - Тадеуш Рейтан. Он тот самый участник сейма 1773 года, который в буквальном смысле грудью стал на защиту Речи Посполитой, стараясь защитить государство между Пруссией, Австрией и Россией. Осталась в истории его фраза: «Убейте меня – не убивайте Отчизну!» Ее Тадеуш Рейтан сказал, когда лег перед депутатами – сторонниками раздела.

Репродукция картины Яна Матейко «Рейтан. Упадок Польши».

Рейтаны – прусский рыцарский род, известный со Средневековья. На земли Речи Посполитой они прибыли в начале 1600-х. В пределах Великого княжества Литовского у них жили в имениях под Смоленском, на Полотчине. Грушевку в нынешнем Ляховичском районе Брестчины дед Тадеуша Рейтана Михаил Казимир Рейтан купил в 1694 – 1695 годах. С тех пор тут была центральная усадьба рода.

Отцом Тадеуша Рейтана был Доминик Рейтан – богатый помещик, подкоморий в Новогрудке. А дед Тадеуша, Михаил, – мозырский казначей и гусарский знаменосец, участник Венской битвы. Тадеуш Рейтан – уже, считай, коренной белорус, литвин. Усадьба в Грушевке, где он родился, сейчас восстанавливается. Род владел Грушевкой с конца XVII и до начала XX века.

– Последний из Рейтанов, Иосиф, умер в 1910 году и не оставил после себя наследников, – добавляет глава Арт-сообщества имени Тадеуша Рейтана, исследователь его биографии Змитер Юркевич.

Тизенгаузы

– Тызенгаузы – бадай, адзін з самых знакамітых замежных шляхецкіх родаў на Беларусі. Антоні Тызенгауз быў старастам у Гродне, знакамітым рэфарматарам, – говорит историк и архивист Витольд Ханецкий.

Как и Рейтаны, Тизенгаузы немцы. Фамилия этих ливонских рыцарей ордена меченосцев известна еще с XII века. В некоторых немецких городах Ганзейского торгового союза дома до сих пор украшены гербом Тизенгаузов – буйволом. Он говорит о богатстве и влиятельности.

Усадьба Тизенгаузов в Поставах. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На службу в Великое княжество Литовское Тизенгаузы попали во время Ливонской войны в XVI веке. С тех пор представители рода внесли серьезный вклад в развитие Гродно и Постав. Так, граф Антоний Тизенгауз (1733 – 1785) дружил с последним королем Речи Посполитой Станиславом Августом Понятовским, переписывался с философом Жан-Жаком Руссо, был талантливым финансистом и бизнесменом.

При Антонии в Гродно появились более 15 мануфактур – суконная, оружейная, каретная. Он основал в городе театр, библиотеку, пивоварню, механические мастерские, медакадемию, школы счетоводов, строителей, землемеров, ветеринаров. А еще Тизенгауз издавал в городе над Неманом несколько газет и заложил музей природы и ботанический сад – первый в Речи Посполитой и крупнейший на то время в Европе.

А вот испытательным полигоном для экономических преобразований Тизенгауза стали Поставы. Здесь тоже работали мануфактуры - делали ковры, корабельные паруса и головные уборы. Деревенские дети занимались в театре и в музыкальной школе, а местный дворец строил итальянский архитектор.

Константин Тизенгауз, любитель птиц, в Поставах. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Продолжателем дел Антония в Поставах стал его родственник Константин Тизенгауз. Он основал в Поставах орнитологический музей, создал каталог птиц и млекопитающих ВКЛ и Речи Посполитой и наполнил дворец в Поставах картинами Брейгеля, Дюрера и Рембрандта. Все это наследие было утрачено во время Первой и Второй мировых войн…

Нолькены

– Прадстаўнікі баронаў фон Нолькенаў патрапілі ў Беларусь напрыканцы XVII стагоддзя, засталіся на Магілёўшчыне, – отмечает Витольд Ханецкий.

Барон Карл фон Нолькен, портрет 1909 года

Белорусская линия рыцарского рода (его корни – из Вестфалии, от Тонгеса Нольке) начинается с Антона Нолькена. Его сыновья занимали государственные должности в Речи Посполитой. Позже, уже при Российской империи, барон Станислав фон Нолькен получил за свои заслуги земли в Могилевской губернии и основал родовое поместье в Костюковке под Гомелем.

Его сын Карл пошел по стопам отца – заступил на государеву службу в Российской империи. Был Могилевским губернатором, потом служил в Петербурге. По некоторым данным, он был расстрелян после революции 1917 года.

О’Рурки

Представители фамилии владели местечком Вселюб под Новогрудком. Варили тут сыры, построили церкви, костелы и синагогу, заложили парк и усадьбу.

О'Рурки - это древний ирландский род, который происходит от Артура, сына Рурка – короля XI века. У себя на родине О’Рурки были знамениты борьбой за независимость Ирландии от Англии в 1641-м. Но свои края они были вынуждены покинуть. Потомки рода служили во французской армии, оттуда попали на службу в Россию, а затем O’Рурки оказались у нас.

Усадебный дом О'рурков во Вселюбе, фото 1939 года. В 2012 дом горел. Фото: globus.tut.by

Иосиф O’Рурк участвовал в войне 1812 года. Отличился в боях с Наполеоном, получил ордена Святого Георгия и Святой Анны, а когда завершил службу – приехал жить под Новогрудок. Говорили, что-то здесь напомнило ему родину предков – Ирландию.

Сегодня род продолжает Олег О’Рурк – московский бизнесмен. Несколько лет назад потомок последнего владельца усадьбы приезжал во Вселюб – посмотреть, что там осталось после пожара. Бизнесмен считает поместье незаконно отобранной советской властью собственностью.

Гартинги

Род Гартингов – это род голландских мореходцев и торговцев XVII века. Уже в XVIII веке один из потомков фамилии покинул родину и поступил на военную службу в Российскую империю.

Мартин Гартинг участвовал в войне со шведами и с Наполеоном, участвовал в Бородинской битве, дослужившись до ордена Святого Георгия IV степени. Затем его отправили служить в Беларусь, где он и умер от последствий боевых ранений.

Усадебный дом Гартингов в Снове. Фото: Андрей Дыбовский, globus.tut.by

А вот его сыновья Густав и Константин продолжили военную карьеру отца. Густав в 1854-м купил Снов, Константин – имение Теляково под Уздой, Дукору под Минском. Далее линия рода уходит в современную Литву, но после 1939 года сведений о Гартингах нет.

Мавросы

Род в Беларуси владел имением Тарново в нынешней Гродненской области. Первым сюда приехал Николай - внук Георгия Мавроса, правителя Молдовы. А вообще, род происходит с греческого острова Родос. Оттуда они переехали на Мальту, а потом в Молдову. Позже Николай Маврос попал на службу в Российскую империю.

В 1876 Мавросы получили графский титул сначала от императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа I, а потом от царя Александра II. Как отмечает писатель из Лиды Леонид Лавреш, представитель рода генерал Дмитрий Маврос участвовал в подавлении восстания 1863 года под управлением Кастуся Калиновского в Беларуси. А потом у одного из повстанцев купил усадьбу под Лидой – в Тарново. Причем продать свое имущество повстанец должен был по царскому указу задешево.

Усадьба Мавросов в Тарново под Лидой. Фото:pawet.net

После выхода на пенсию генерал жил в Тарново. Он построил тут дворец, разбил парк. В Тарново была библиотека, корчма. Когда он умер в 1896-м, Тарново отошло его сыну Николаю - единственному наследнику мужского пола. Граф не оставил после себя потомков и уехал в Петербург. Часть имущества Мавросов в 1921-м передали в госсобственность.

РЕЗЮМЕ ИСТОРИКА

– У такіх іншаземцаў меліся свае інтарэсы, перш за ўсё - фінансавыя. Рэч Паспалітая не была надта багатай краінай, а вось у Расійскай імперыі рабілі хуткую кар'еру. Туды замежнікаў адмыслова і запрашалі. Там яны багацелі, а пасля тут станавіліся знакамітымі дваранскімі родамі з еўрапейскімі каранямі, - говорит историк Витольд Ханецкий. – Паехаўшы ў Расійскую імперыю, потом яны траплялі неяк і сюды. Скажам, на беларускіх землях было шмат канфіскаваных ўладанняў, якія належылі сем’ям паўстанцаў. Асабліва ахвотна давалі падобныя землі, маёнткі вайскоўцам.

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