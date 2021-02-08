«Пришлось перестраиваться»: в Минсельхозпроде рассказали, как в пандемийном 2020-м увеличили экспорт и какой теперь топ-3 стран для поставок

Больше всего за рубежом востребованы белорусские молочные и мясные продукты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В КОРОНАВИРУСНЫЙ 2020 ГОДА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ НАТОРГОВАЛИ НА $5,8 МИЛЛИАРДА

- В 2020 году поставлено на экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму более $5,8 миллиарда, это больше чем в 2019 году на 4,3%. Это был непростой год, год пандемии. Задание было перед Минсельхозпродом сделать рост на 4,2% и на 0,1 процентного пункта нашим аграриям удалось перевыполнить этот показатель, - сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов.

Он отметил, что 2020 год был нестандартным, коррективы COVID - пандемия внесла действительно жесткие - во многих странах, с которыми торговала Беларусь, резко сократился так называемый сектор HoReCa – сфера гостеприимства, объединяющая кафе, рестораны, туристический и гостиничный бизнес.

- Мы поставляем большой объем продукции для этого сектора. Приходилось очень быстро перестраивать товарные потоки на другие направления. В целом прирост валютной выручки сложился в сумме $240,2 миллиона, - привел статистику специалист.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов. Фото: Виктор ПАЖИТОК

БЕЛАРУСЬ В ПРОШЛОМ ГОДУ СОКРАТИЛА ЭКСПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РОССИЮ НА 2,6%

Россия по-прежнему остается главным рынком сбыта отечественной сельскохозяйственной продукции: на восточную соседку приходится 74,4% экспорта белорусского продовольствия, что в прошлом году принесло экономике Беларуси $4,3 миллиарда долларов. Однако по сравнению с 2019-м есть небольшой спад.

- Республика в 2020 году уменьшила объемы продовольствия в Россию на 2,6%, - сказал Алексей Богданов.

По его словам это связано с тем, что белорусские производители последовательно диверсифицируют рынки сбыта, а в самой России стали активно вкладывать существенные средства в развитие собственной аграрной отрасли.

- Чтобы не тесниться на общем рынке Союзного государства, белорусские сельхозпроизводители постоянно ищут новые рынки сбыта, - констатировал Алексей Богданов.

Самые большие - около 40% - поставки белорусского продовольствия в Россию приходятся на Центральный федеральный округ, то есть на Москву и Московскую область. Связано это с тем, что в этом регионе сосредоточены крупнейшие складские и логистические центры торговых сетей, из которых белорусские продукты поступают в регионы России.

- Наша продукция поставляется практически во все регионы России, в том числе такие отдаленные, как Приморский край, Сахалин, Камчатка, - отметил представитель Минсельхозпрода.

В 2020 году выручка от экспорта белорусских продуктов составила более $5,8 миллиарда Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 2021-М БАЛАНС ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РОССИЮ ОСТАЛСЯ НА УРОВНЕ 2020 ГОДА

- Мы ежегодно с Россией подписываем балансы взаимных поставок, которые являются своеобразным индикатором, позволяющим планировать экспорт и инвестиции. Эти балансы подписаны и на 2021 год, они практически сохранились на уровне 2020 года, - сказал Алексей Богданов.

Он также пояснил, что это сохранение обусловлено нестандартными событиями 2020-го - сказалась все та же пандемия, вызвавшая ослабление коммерческих связей, другие искажающие факторы, влияющие на взаимную торговлю.

- Поэтому было принято универсальное решение сохранить объемы 2020 года и уже от них двигаться дальше, - отметил Богданов.

РОССИЯ, КАЗАХСТАН И КИТАЙ - ТОП-3 СТРАН, КУДА БЕЛАРУСЬ ПОСТАВЛЯЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Россия, Казахстан и Китай - именно так распределились места в итоговом топе стран, в которые Беларусь поставляет продукты питания.

Вообще, география поставок белорусских продуктов за минувший год сильно расширилась: если в 2019 году мы торговали со 104 государствами мира, то в прошлом - уже со 116-ю.

В 2020 году освоены сразу двадцать новых рынков сбыта: в том числе Алжир, Мадагаскар, Марокко, Парагвай, Ирландия, Кипр, Мальта, Португалия, Хорватия. Впервые в прошлом году белорусские продукты поставили в такие страны Азии и Океании как Кувейт и Непал.

К слову, если показатели торговли с Россией чуть просели, то удельный вес стран СНГ (исключая восточную соседку) прирос на 1,9%. Всего за минувший год отечественные сельхозпоставщики реализовали на рынках стран СНГ продукции на $681 миллион. Еще больше - сразу на 3,5% - увеличилась торговля со странами дальнего зарубежья. Сейчас на них приходится 13,8% или $796 миллионов. Самые крупные европейские покупатели - Литва, Польша, Латвия, Германия и Дания.

Если говорить о структуре экспорта белорусского продовольствия, то больше всего востребованы за рубежом отечественная молочка - экспортная выручка составила $2,4 миллиарда, и мясо, мясопродукты - их удалось продать почти на $ 973 миллиона.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА БЕЛОРУССКИХ ПРОДУКТОВ В 2020-М

Молоко и молочная продукция - $2,4 миллиарда (+ 2,7% относительно уровня 2019 года)

Мясо и мясопродукты – $972,8 миллиона (+4,9%)

Мука - $ 9,7 миллиона (68,2%)

Рапсовое масло – $243,9 миллиона (+19%)

Сахар – $152 миллиона (+37,7%)

Шоколад продукты, содержание какао – $80,2 миллиона (+3,7%)

НАД ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ РЫНКОВ РАБОТАЮТ ВСЕ, БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ - НА КИТАЙ

- Перед нами стоит задача - диверсифицировать рынки сбыта. Мы постоянно над этим работаем. Все белорусские переработчики спят и видят, как продвинуть продовольствие на рынках третьих государств, - констатировал Алексей Богданов.

При этом основной упор делается не на продажу сырья, а на поставки именно готовых белорусских продуктов.

- Мы стремимся к тому, чтобы максимально перерабатывать зерно, молоко и мясо в стране и поставлять за рубеж продукцию с высокой добавленной стоимостью, чтобы этот товар попадал на прилавки магазинов и у покупателей формировалось устойчивое лояльное мнение о белорусском товаре.

К слову, успехи в этом направлении есть. Яркий пример - китайский рынок, на котором Беларусь намерена закрепиться всерьез надолго.

По итогам 2020 года в Китай отправлено сельхозпродукции на сумму 255,2 миллиона долларов - это в 1,9 раза больше, чем годом ранее. Наиболее востребованы в Поднебесной белорусское мясо и мясопродуктов, молочка (сухое молоко, сухая молочная сыворотка, цельномолочная продукция, мороженое, сыры, масло сливочное), масла рапсового и льноволокна. В прошлом году были реализованы пробные поставки сахара, крахмала и даже картофельных чипсов.

По планам, в 2021-м экспорт отечественной сельскохозяйственной продукции увеличится 4,3% и перевалит за $6 миллиардов. Планы на ближайшую пятилетку также амбициозны: к 2025 году экспорт должен составить не менее $7 миллиарда, из которых на Китай будет приходиться более 430 миллионов долларов.

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