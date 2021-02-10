Построили АЭС, но подняли налоги для IT-сферы: какие планы озвучивали на Всебелорусском народном собрании-2016 - и что удалось выполнить

Участие в собрании принимают избранные люди, которые обычно единогласно одобряют план на пятилетку. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Первое Всебелорусское народное собрание из 5 тысяч делегатов состоялось в 1996 году. Эти люди принимали план развития Беларуси на пятилетку, до следующего собрания. План был оптимистичным. Например, в нем было такое: «Особо важными представляются поэтапное вступление страны во Всемирную торговую организацию и Европейский союз».

Последующие четыре собрания проводились раз в пять лет. В 2020 году на фоне общественно-политического кризиса люди особенно интересуются, кто будет делегатом и какие решения там собираются принимать. Шестое по счету собрание начнется 11 февраля этого года, проект плана на пятилетку уже опубликован. В нем утверждается, что «Беларусь зарекомендовала себя надежным партнером на международной арене» и что «белорусы стали жить лучше».

Последнее Всенародное собрание прошло во Дворце Республики в 2016 года и собрало вдвое меньше делегатов, чем самое первое. Основная задача развития страны до 2020 года звучала так: «повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития». Всего в утвержденной программе социально-экономического развития до 2020 года было 13 основных показателей. Рассказываем, что сбылось, а что осталось оптимистичными планами.

Инфляция разогналась в 2000-м, а рост ВВП так и не достиг 12%

По плану, рост ВВП за пятилетку должен был составить 12 - 15%, но прибавил в разы меньше — всего 3,5%. Инфляция планировалась минимальной за все время (не более 5%), но в 2020 году разогналась до 7,4%. Высокие показатели роста рентабельности промышленности, сельского хозяйства, грузоперевозок и пассажирооборота тоже пока на бумаге.

Из сбывшегося: запустили свое производство автомобилей «Белджи» и атомную электростанцию, а промышленное производство выросло на 12%, хотя планировалось в диапазоне от 10% до 15%.

Много говорилось про смягчение условий ведения бизнеса и уменьшения штрафов и количества проверок, и до 2020 года это правило работало. Были и более конкретные ориентиры: в рейтинге условий ведения бизнеса Doing Business Беларусь должна была войти в топ-30 стран, но в итоге мы оказались на четыре строки ниже, чем до составления плана — на 49 месте.

В плане также упоминается о важности IT-сферы для экономики: по развитию информационно-коммуникационных технологий Беларусь в 2015 году опередила все страны СНГ. Поэтому «для стимулирования инвестиционной и инновационной активности» обещали сохранить льготы и преференции для Парка высоких технологий и «Великого камня», которые были предусмотрены до 2049 года. Но в итоге подоходный налог для работников все равно подняли с 9 до 13%. Как говорили чиновники, из принципа справедливости. В совокупности с общественно-политической ситуацией это сделало туманными перспективы белорусской «силиконовой долины».

В проекте программы развития на 2021-2025 годы утверждается, что «Беларусь зарекомендовала себя надежным партнером на международной арене» и что «белорусы стали жить лучше». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Социалка: реальные доходы в рублях растут, а демография падает

Привычных прежде обещаний в духе «не меньше 500 долларов зарплаты каждому» в 2016-м не было. Лишь ориентиры для отдельных категорий: бюджетники должны получать не менее 80% от средней зарплаты, а пенсионеры - не менее 40% от нее. Планы по бюджетникам к 2020 году удалось воплотить в жизнь, а вот по пенсионерам то и дело не хватало около 3%. Тогда же говорилось, что выплаты будут расти из-за «постепенного повышения требований по возрасту и стажу для назначения пенсии». Собственно, пенсионная реформа и сейчас идет.

Также обещали рост реальных доходов на 9,5 - 11,6%, и, по данным Белстата, показатель даже перевыполнили: предварительно вышло плюс 14,2%. Правда, в пересчете на доллары рост окажется поскромнее.

А еще все эти пять лет то и дело возникали разговоры, мол, нужно бы привязать размер пособия по безработице (менее 40 рублей в месяц) к бюджету прожиточного минимума и ввести страхование от безработицы. В 2020 году об этом тоже говорили, но так и не ввели.

«У каждой белорусской семьи будет возможность построить свой дом или квартиру», - утверждалось в программе на пятилетку. И хотя ставка рефинансирования в 2020 году опустилась до исторического минимума, практически все кредитование жилья свернули.

С помощью «адресной поддержки уязвимых категорий граждан» было обещано сохранить уровень бедности населения в допустимых пределах - до 5,5%. Это обещание выполнить удалось: в 2020 году за чертой бедности (когда на каждого члена семьи выходит меньше бюджета прожиточного минимума) жило 4,8% населения.

Были и такие планы: средний белорус должен жить не менее 75,3 года, но к 2020 году живут в среднем 74,5 года. Демографию улучшить тоже не удалось: должно было быть не менее 9,5 млн белорусов, но согласно последней переписи оказалось 9,4 млн.