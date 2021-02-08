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Общество

Всебелорусское собрание, суд над Бабарико и британский штамм коронавируса: главные события недели

Собрали самые актуальные новости нашей страны
Сергей МАЛИНОВСКИЙСергей МАЛИНОВСКИЙ
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Гигантские буквы должны символизировать единство белорусского народа. Но так ли это?

Гигантские буквы должны символизировать единство белорусского народа. Но так ли это?

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Социсследование ко Всебелорусскому народному собранию

Белорусские власти накануне Всебелорусского народного собрания, которое проходит 11 и 12 февраля, заказали масштабное социологическое исследование.

В нем, по словам Александра Лукашенко, поучаствовали 10 тысяч человек из всех слоев общества. По его словам, «вопросы очень интересные и очень насущные». Лукашенко ранее говорил о полной анонимности участников. А также о том, что проводить опрос «будут очень порядочные люди - никаких выкладываний фотографий и постов в интернете не будет».

К Всебелорусскому народному собранию украсили Октябрьскую площадь.

К Всебелорусскому народному собранию украсили Октябрьскую площадь.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Особенно для меня это [исследование] было очень важно. Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, - это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроений наших людей», - цитирует президента БелТА.

Тем временем оппозиционные телеграм-каналы параллельно провели онлайн-опрос. Его прошло уже около 90 тысяч человек.

Экс-премьер Беларуси Сергей Румас нашелся в Лондоне

Слухи о том, что в Минске задержали экс-премьера Сергея Румаса, поползли вечером 2 февраля. Поговаривали, что задержали также его компаньона - бывшего банкира Геннадия Сысоева. Официальной информации от КГБ, МВД и СК нет до сих пор. Супруга Румаса говорила, что ее муж уехал за границу, и она не знает, где он сейчас.

При Сергее Румасе работало одно из лучших правительств Беларуси

При Сергее Румасе работало одно из лучших правительств Беларуси

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Издание «Наша Нiва» 8 декабря дозвонилась Сергею Румасу в Лондон:

- Я не буду комментировать, извините. Вы слышали, что я жив, не арестован, но я не буду ничего комментировать. Спасибо за беспокойство, - ответил Сергей Румас.

Напомним, до лета прошлого года Сергей Румас занимал пост премьер-министра. После отставки Румаса Александр Лукашенко сказал, что к правительству Румаса «нет больших претензий», а также приветствовал его стремление уйти в бизнес: «Не думаю, что Румас уедет из страны и увезет эти деньги, он их вложит здесь в экономику. Но все должно быть честно и по закону».

Правда, в августе прошлого года, во время масштабной протестной акции в Инстаграме жены Румаса появилась фотография, где она с мужем стоят на крыше «Банка развития» на фоне внушительной колонны демонстрантов. Вскоре после этого президент высказался, не называя имен:

- Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то постятся.

Суд по делу Белгазпромбанка

Дело Виктора Бабарико и других топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в Верховный суд. В рассмотрении его в нижестоящей инстанции, о чем просили адвокаты, было отказано. Суд над Виктором Бабарико начнется 17 февраля и будет открытым.

По делу проходят восемь человек. Они обвиняются в получении и даче взяток, а также легализации средств, полученных преступным путем. Напомним, изначально, еще в июле прошлого года, были задержаны 15 человек - причем не только те, кто имел отношение к банку, но и близкие друзья семьи Бабарико. Самого Виктора Бабарико, который тогда претендовал на место кандидата в президенты Беларуси, вместе с сыном Эдуардом задержали через неделю. Они ехали сдавать подписи в поддержку выдвижения банкира. С тех пор находятся в СИЗО КГБ.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард. Личный архив

Виктор Бабарико и его сын Эдуард. Личный архив

«В ходе расследования установлено, что Виктор Бабарико, будучи председателем правления ОАО «Белгазпромбанк», с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от представителей коммерческих структур создал из числа своих заместителей организованную группу», - рассказывала начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации и редакционной деятельности Генпрокуратуры Анжелика Курчак.

Речь идет о не менее чем 30 миллионах рублей «за благоприятное решение вопросов», которые Виктор Бабарико и другие топ-менеджеры банка получали с 1 января 2004 года. Свою вину Виктор Бабарико не признает.

Мошенники выманили у пенсионерки более 62 000 рублей

По обкатанной схеме развели 67-летнюю жительницу Новополоцка.

Женщине позвонил на вайбер неизвестный и, представившись представителем банка, завел шарманку, что злоумышленники пытаются снять деньги с ее счета и предложил варианты, как избежать кражи. Разговор длился около часа, за это время женщину удалось уболтать.

Никому ни в коем случае нельзя называть данные вашей карточки. Особенно по вайберу.

Никому ни в коем случае нельзя называть данные вашей карточки. Особенно по вайберу.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В результате пенсионерка выполнила «инструкции» мошенников, они смогли войти в ее личный кабинет интернет-банкинга. После чего опустошили несколько карт женщины и ее депозитный валютный счет - всего на сумму более 62 тысяч рублей.

Новополоцкий ГОСК возбудил уголовное дело, злоумышленников ищут.

Наследники Марадоны поссорились из-за «брестского» кольца

Бывшая супруга покойной легенды футбола Диего Марадоны и его дочь поссорились из-за кольца, которое ему подарили в 2018-м, когда он начал сотрудничать с брестским «Динамо». Об этом сообщает таблоид The Sun.

Кольцо с большим синим камнем оценивается в $300 000. Когда оно исчезло, адвокат экс-супруги Марадоны Вероники Охеда обвинил дочь покойного футболиста и тренера Джанинну в том, что она присвоила себе драгоценность.

Перстень Марадоне подарили в Бресте.

Перстень Марадоне подарили в Бресте.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тем временем адвокат младшего сына Марадоны Диего Фернандо Марио Броди рассказал в эфире аргентинского ТВ: личный повар футболиста сообщил, что перстень сейчас у Джанинны.

Добавим, что Марадона умер в прошлом году от сердечного приступа в возрасте 60 лет, сейчас его родственники делят наследство.

Британский штамм наступает

Штамм COVID-19, который в полтора раза заразнее, появился в Великобритании, когда казалось, что страна победила очередную волну эпидемии. Причем он не только более заразный, но наверняка и более летальный. Так что ученые говорят об опасности третьей волны эпидемии, в которой британский штамм COVID-19 может стать преобладающим. Бороться с ним можно двумя способами: провести тотальную вакцинацию не переболевшего населения или уходить на карантин.

- На данный момент нет никаких доказательств, что уже имеющиеся вакцины будут менее эффективно защищать от данного штамма, - считает Всемирная организация здравоохранения.

Врачи считают, что мы сейчас находимся на волнообразном плато

Врачи считают, что мы сейчас находимся на волнообразном плато

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В тех 80 странах, где уже был выявлен британский штамм COVID-19, проводятся дополнительные эпидемиологические и вирусологические исследования. В Беларуси его пока не обнаружили. В Минздраве говорят, что мы находимся сейчас на «волнообразном плато».

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