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СВЧ-печь, кухонный комбайн, планшет и ковер: какие подарки раньше дарили делегатам Всебелорусского народного собрания - и что сейчас

На ВНС делегатами станут порядка 2500 человек. По традиции, собрания получит набор презентов. «Комсомолка» узнала, что подарят в этот раз, и вспомнила, что это было раньше
Геннадий МОЖЕЙКОГеннадий МОЖЕЙКО
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Такие подарки дарили делегатам Всебелорусского народного собрания в разные годы. Фото: au.by, mingorsovet.livejournal.com и Виктора ГИЛИЦКОГО.

Такие подарки дарили делегатам Всебелорусского народного собрания в разные годы. Фото: au.by, mingorsovet.livejournal.com и Виктора ГИЛИЦКОГО.

11-12 февраля во Дворце Республики пройдет уже шестое по счету Всебелорусское народное собрание (ВНС). Мероприятие проходит раз в пять лет накануне президентских выборов. В этом году его перенесли на более поздний срок.

Как и раньше, на ВНС делегатами станут порядка 2500 человек со всей страны – в основном это чиновники, номенклатура, представители партий и общественных объединений, госпредприятий. Официально заявляется, что собрание «станет местом обсуждения основополагающих положений программы социального и экономического развития страны на ближайшую пятилетку». Но, судя по предварительной программе, ВНС состоит из выступления Лукашенко, потом - некоторых делегатов и финального принятия итоговой резолюции.

По традиции, каждый делегат получит подарок. «Комсомолка» узнала, что дарят в этот раз, и вспомнила, что дарили раньше.

2001 год: кухонный комбайн и ковер

Редакция портала Media-polesye.by откопала в архивах пинскую газету «Правiнцыялка». В номере за 17 мая 2001 года на первой полосе была опубликована статья под названием «Делегатам дали по «комбайну». В статье сказано, что в тот год еще за четыре месяца до президентских выборов, делегатов второго Всебелорусского народного собрания от Пинска и Пинского района на инструктаж двумя автобусами возили в Брест. Там у них была встреча с тогдашним председателем Брестского облисполкома Василием Долголевым.

Первая полоса номера за 17 мая 2001 года пинской газеты «Правiнцыялка». Фото: media-polesye.by.

Первая полоса номера за 17 мая 2001 года пинской газеты «Правiнцыялка». Фото: media-polesye.by.

Домой делегаты возвращались с подарками, каждому подарили по кухонному комбайну «Берестье». В статье отмечается, что такая кухонная машинка тогда стоила 32 тысячи рублей. По официальному курсу на тот день – это 24 доллара. А по возвращению в Пинск их ждал и второй подарок – изделие Брестского коврового комбината.

Кухонный комбайн «Берестье» до сих пор служит некоторым белорусским (и не только) хозяйкам.

Кухонный комбайн «Берестье» до сих пор служит некоторым белорусским (и не только) хозяйкам.

2010 год: микроволновка и часы

В 2010 году, накануне четвертого Всебелорусского народного собрания, список подарков для каждого из 2500 делегатов в своем блоге озвучил Юрий Воскресенский - он тогда был депутат Мингорсовета и являлся одним из делегатов ВНС. Эта была СВЧ-печь «Горизонт», часы «Луч» с памятной гравировкой, кожаный портфель производства «Галантея», набор из двух ручек с гравировкой, органайзер с символикой, фотоальбом-двухтомник о Беларуси, набор из пяти брошюр по идеологии, два блокнотика и значок делегата.

Такой набор подарков получили делегаты четвертого Всебелорусского народного собрания в 2010 году. Фото: mingorsovet.livejournal.com.

Такой набор подарков получили делегаты четвертого Всебелорусского народного собрания в 2010 году. Фото: mingorsovet.livejournal.com.

Тем не менее, некоторые делегаты тогда отрицали, что среди подарков была микроволновка. Вот воспоминания одного из делегатов – тогдашнего главного редактора районной газеты «Заря над Бугом» Игоря Гетмана:

- Это собрание запомнилось тем, что интернет и скептики уж как-то очень болезненно муссировали тему подарков, якобы врученных делегатам, больше всего говорили о микроволновых печах, - цитирует Игоря Гетмана газета «Янаўскі край». - Никаких микроволновок нам не дарили, а если меня спрашивали о ней, то я отвечал вопросом на вопрос: неужели вы полагаете, что для таких участников собрания как министры или руководители регионов, это действительно шикарный подарок? Что действительно получили все делегаты – так это портфель с канцелярскими принадлежностями и документами касательно работы собрания.

2016 год: планшет Samsung

В тот раз каждому из 2700 делегатов подарили по планшету Samsung Galaxy Tab A 7.0. Это планшет начального уровня, тогда такие стоили около 200 долларов. Интересно, что тогда подарки по вкусу пришлись далеко не всем – сразу после Всебелорусского народного собрания интернет запестрил объявлениями о продаже таких планшетов.

В 2016 году делегатам ВНС подарили по планшету Samsung.

В 2016 году делегатам ВНС подарили по планшету Samsung.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

2021 год: портфель, блокноты с ручками и маски с антисептиком

В этот раз подарки гораздо скромнее – никаких планшетов. Это портфель из кожзама, блокнот-органайзер, обычный блокнот, брошюра с программой развития страны на ближайшую пятилетку, две металлические шариковые ручки, комплект медицинских масок и флакончик с антисептиком. Вполне в духе времени.

Портфель - самое ценное, что подарят делегатам ВНС в 2021 году.

Портфель - самое ценное, что подарят делегатам ВНС в 2021 году.

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