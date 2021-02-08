СВЧ-печь, кухонный комбайн, планшет и ковер: какие подарки раньше дарили делегатам Всебелорусского народного собрания - и что сейчас

Такие подарки дарили делегатам Всебелорусского народного собрания в разные годы. Фото: au.by, mingorsovet.livejournal.com и Виктора ГИЛИЦКОГО.

11-12 февраля во Дворце Республики пройдет уже шестое по счету Всебелорусское народное собрание (ВНС). Мероприятие проходит раз в пять лет накануне президентских выборов. В этом году его перенесли на более поздний срок.

Как и раньше, на ВНС делегатами станут порядка 2500 человек со всей страны – в основном это чиновники, номенклатура, представители партий и общественных объединений, госпредприятий. Официально заявляется, что собрание «станет местом обсуждения основополагающих положений программы социального и экономического развития страны на ближайшую пятилетку». Но, судя по предварительной программе, ВНС состоит из выступления Лукашенко, потом - некоторых делегатов и финального принятия итоговой резолюции.

По традиции, каждый делегат получит подарок. «Комсомолка» узнала, что дарят в этот раз, и вспомнила, что дарили раньше.

2001 год: кухонный комбайн и ковер

Редакция портала Media-polesye.by откопала в архивах пинскую газету «Правiнцыялка». В номере за 17 мая 2001 года на первой полосе была опубликована статья под названием «Делегатам дали по «комбайну». В статье сказано, что в тот год еще за четыре месяца до президентских выборов, делегатов второго Всебелорусского народного собрания от Пинска и Пинского района на инструктаж двумя автобусами возили в Брест. Там у них была встреча с тогдашним председателем Брестского облисполкома Василием Долголевым.

Первая полоса номера за 17 мая 2001 года пинской газеты «Правiнцыялка». Фото: media-polesye.by.

Домой делегаты возвращались с подарками, каждому подарили по кухонному комбайну «Берестье». В статье отмечается, что такая кухонная машинка тогда стоила 32 тысячи рублей. По официальному курсу на тот день – это 24 доллара. А по возвращению в Пинск их ждал и второй подарок – изделие Брестского коврового комбината.

Кухонный комбайн «Берестье» до сих пор служит некоторым белорусским (и не только) хозяйкам.

2010 год: микроволновка и часы

В 2010 году, накануне четвертого Всебелорусского народного собрания, список подарков для каждого из 2500 делегатов в своем блоге озвучил Юрий Воскресенский - он тогда был депутат Мингорсовета и являлся одним из делегатов ВНС. Эта была СВЧ-печь «Горизонт», часы «Луч» с памятной гравировкой, кожаный портфель производства «Галантея», набор из двух ручек с гравировкой, органайзер с символикой, фотоальбом-двухтомник о Беларуси, набор из пяти брошюр по идеологии, два блокнотика и значок делегата.

Такой набор подарков получили делегаты четвертого Всебелорусского народного собрания в 2010 году. Фото: mingorsovet.livejournal.com.

Тем не менее, некоторые делегаты тогда отрицали, что среди подарков была микроволновка. Вот воспоминания одного из делегатов – тогдашнего главного редактора районной газеты «Заря над Бугом» Игоря Гетмана:

- Это собрание запомнилось тем, что интернет и скептики уж как-то очень болезненно муссировали тему подарков, якобы врученных делегатам, больше всего говорили о микроволновых печах, - цитирует Игоря Гетмана газета «Янаўскі край». - Никаких микроволновок нам не дарили, а если меня спрашивали о ней, то я отвечал вопросом на вопрос: неужели вы полагаете, что для таких участников собрания как министры или руководители регионов, это действительно шикарный подарок? Что действительно получили все делегаты – так это портфель с канцелярскими принадлежностями и документами касательно работы собрания.

2016 год: планшет Samsung

В тот раз каждому из 2700 делегатов подарили по планшету Samsung Galaxy Tab A 7.0. Это планшет начального уровня, тогда такие стоили около 200 долларов. Интересно, что тогда подарки по вкусу пришлись далеко не всем – сразу после Всебелорусского народного собрания интернет запестрил объявлениями о продаже таких планшетов.

В 2016 году делегатам ВНС подарили по планшету Samsung. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

2021 год: портфель, блокноты с ручками и маски с антисептиком

В этот раз подарки гораздо скромнее – никаких планшетов. Это портфель из кожзама, блокнот-органайзер, обычный блокнот, брошюра с программой развития страны на ближайшую пятилетку, две металлические шариковые ручки, комплект медицинских масок и флакончик с антисептиком. Вполне в духе времени.

Портфель - самое ценное, что подарят делегатам ВНС в 2021 году.

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