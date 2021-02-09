Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 февраля 2021 года: спад новых случаев в Беларуси, наступление "британского" штамма и предвестники третьей волны в России

Беларусь и Россия возобновили пассажирское железнодорожное сообщение, которое прервали из-за пандемии коронавируса. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вторая волна пандемии коронавируса в мире пока не закончилась, но, похоже, начинает ослабевать. Так за 8 февраля 2021-го года было зафиксировано немногим более 376 тысяч новых случае инфицирования по всему миру. Страны с самым большим уровнем заболеваемости «ковидом» на данный момент - это США, Индия, Бразилия, Россия и Англия.

За все время пандемии по официальной статистике ВОЗ, которую аккумулирует ресурс worldometers.info, коронавирусом заразились более 106,8 миллиона человек, умерли более 2,3 миллиона пациентов.

В Беларуси на 8 февраля наблюдается резкий спад новых случаев инфицирования. В Минздраве сообщили, что за сутки «ковид» подтвердился у 808 человек, в то время как почти всю предыдущую неделю ежедневное число составляло +1700 инфицированных. Общее число заразившихся COVID-19 в Беларуси составило 259 тысячи 499 человек, умерли с начла пандемии 1 тысяча 792 пациента с положительным тестом на «ковид».

Также в ВОЗ заявили о высокой вероятности того, что «британский» штамм коронавируса может стать преобладающим «ковидом» в Европейском регионе на ближайшие недели 2021-го года. К таким выводам специалисты приходят, исходя из официальных данных, которые поступили уже из 30 государств Европы.

- На данный момент нет никаких доказательств того, что уж имеющиеся вакцины будут менее эффективно защищать от данного (мутировавшего - Ред.) штамма, - предупредили в ВОЗ.

К слову, в отношении вакцин от коронавируса у ВОЗ есть другая «головная боль». Так ТАСС сообщает, что главой ВОЗ выражена обеспокоенность насчет ситуации в ЮАР с вакциной AstraZeneca (Великобритания). В ЮАР приостановили использование британской вакцины, мотивируя это минимальным эффектом.

Тедрос Гебрейесус заметил, что исследование может быть не репрезентативным из-за «молодого возраста и более здорового профиля» участников исследования, а также «ограниченного объема, исследуемых биоматериалов».

При этом российских Минздрав все увереннее в вопросе лечения коронавируса. На днях в стране-соседке официально сократили список лекарств для лечения COVID-19. В перечне осталось всего 5 наименований препаратов. Надо уточнить, что лекарства для лечения коронавирусом исключаются не скопом, а постепенно, так из списка выбыл только один препарат - азитромицин.

На вероятном спаде второй волны «ковида» ученые, медики и вирусологи все чаще говорят о третьей волне, информирует ТАСС. Видимо, продолжения пандемии не миновать. По словам российского вирусолога Виктора Зуева, спровоцировать третью волну коронавируса могут игнорирование масочного режима и дистанцирования.

- Что такое волна? Это значит усиление заражаемости, - пояснил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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