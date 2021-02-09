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Общество

Детские фото Лукашенко, архивные кадры и виртуальный тур по Дворцу Независимости: посмотрели новый официальный сайт

Сайт доступен на трех языках - русском, белорусском и английском
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: president.gov.by

Фото: president.gov.by

Официальный интернет-портал пресс-служба Лукашенко представила 9 февраля. Как пишет БелТА, над сайтом работали белорусские IT-разработчики, используя международный опыт и современные технические решения в сфере веб-дизайна.

Содержание сайта в основном – это сообщения о встречах, визитах, совещаниях Лукашенко, подписанных документах и заявлениях. Также на сайте есть информация об иерархии и полномочиях государственных органов Республики Беларусь, о Конституции и государственных символах, о традициях и обо всех регионах.

Раздел «Биография» оформлен актуальной фотографией Лукашенко (в сравнении со старой версией сайта, где на пользователей смотрел заметно отретушированный и явно более молодой политик, чем он есть сейчас). Желающих познакомиться с биографией Александра Лукашенко встречает его цитата:

– Вся моя жизнь (думаю, и других президентов) – как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится - куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни. Ты уже к этому привык.

Кстати, другие его цитаты собраны в отдельном разделе. В тексте же биографии есть такие определения: «больше, чем политик», «признанный авторитет», «активный и бескомпромиссный».

Детское фото.

Детское фото.

И, наконец, то, чего не было на прошлом сайте – это разделы «президент без галстука» и «архив медиа». Там можно найти детские, семейные и неформальные фотографии Лукашенко.

На учебе.

На учебе.

День независимости-1994.

День независимости-1994.

Первая пресс-конференция в 1994 после президентских выборов.

Первая пресс-конференция в 1994 после президентских выборов.

Переговоры с президентом Украины Леонидом Кучмой, 1995

Переговоры с президентом Украины Леонидом Кучмой, 1995

В Солигорске.

В Солигорске.

Подписание Конституции, 1996.

Подписание Конституции, 1996.

Встреча с председателем правительства РФ Владимиром Путиным, 1999

Встреча с председателем правительства РФ Владимиром Путиным, 1999

Подписание союза России и Беларуси, апрель 1997

Подписание союза России и Беларуси, апрель 1997

День Независимости - 1998.

День Независимости - 1998.

Встреча с председателем правительства РФ Владимиром Путиным, 1999

Встреча с председателем правительства РФ Владимиром Путиным, 1999

Похороны актера, народного артиста СССР Николая Еременко (старшего), 2000

Похороны актера, народного артиста СССР Николая Еременко (старшего), 2000

Республиканский субботник, строительство Национальной библиотеки, 2003

Республиканский субботник, строительство Национальной библиотеки, 2003

На «Горизонте», 2004

На «Горизонте», 2004

С гребчихой Екатериной Карстен.

С гребчихой Екатериной Карстен.

С биатлонисткой Дарьей Домрачевой.

С биатлонисткой Дарьей Домрачевой.

Фото: president.gov.by

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