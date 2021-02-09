Детские фото Лукашенко, архивные кадры и виртуальный тур по Дворцу Независимости: посмотрели новый официальный сайт

Фото: president.gov.by

Официальный интернет-портал пресс-служба Лукашенко представила 9 февраля. Как пишет БелТА, над сайтом работали белорусские IT-разработчики, используя международный опыт и современные технические решения в сфере веб-дизайна.

Содержание сайта в основном – это сообщения о встречах, визитах, совещаниях Лукашенко, подписанных документах и заявлениях. Также на сайте есть информация об иерархии и полномочиях государственных органов Республики Беларусь, о Конституции и государственных символах, о традициях и обо всех регионах.

Раздел «Биография» оформлен актуальной фотографией Лукашенко (в сравнении со старой версией сайта, где на пользователей смотрел заметно отретушированный и явно более молодой политик, чем он есть сейчас). Желающих познакомиться с биографией Александра Лукашенко встречает его цитата:

– Вся моя жизнь (думаю, и других президентов) – как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится - куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни. Ты уже к этому привык.

Кстати, другие его цитаты собраны в отдельном разделе. В тексте же биографии есть такие определения: «больше, чем политик», «признанный авторитет», «активный и бескомпромиссный».

Детское фото.

И, наконец, то, чего не было на прошлом сайте – это разделы «президент без галстука» и «архив медиа». Там можно найти детские, семейные и неформальные фотографии Лукашенко.

На учебе.

День независимости-1994.

Первая пресс-конференция в 1994 после президентских выборов.

Переговоры с президентом Украины Леонидом Кучмой, 1995

В Солигорске.

Подписание Конституции, 1996.

Встреча с председателем правительства РФ Владимиром Путиным, 1999

Подписание союза России и Беларуси, апрель 1997

День Независимости - 1998.

Встреча с председателем правительства РФ Владимиром Путиным, 1999

Похороны актера, народного артиста СССР Николая Еременко (старшего), 2000

Республиканский субботник, строительство Национальной библиотеки, 2003

На «Горизонте», 2004

С гребчихой Екатериной Карстен.

С биатлонисткой Дарьей Домрачевой.

Фото: president.gov.by