Транспорт встал или сломался: когда пробивать новый талон, а когда ехать на прокомпостированном

Если автобус, троллейбус или трамвай попали в аварию, то следующий общественный транспорт довезет вас бесплатно, но только один раз. Если придется пересесть - придется и заплатить Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зима, которая обрушилась на Беларусь, повлияла на движение общественного транспорта. Как оплачивает проезд пассажир, который вынужден покинуть салон автобуса, троллейбуса или трамвая, что попал в аварию или остановился из-за заторов?

С тремя наивными вопросами читателей «Комсомолка» обратились в «Минсктранс».

Вопрос первый

«Ехала в троллейбусе, снег, заносы, на остановке троллейбус въехал в автобус, стекла посыпались, люди вышли. Талончик у меня пробит. Чтобы добраться до нужной остановки, мне пришлось воспользоваться еще одним автобусом и одним троллейбусом. Талон я больше не пробивала. Ведь правильно?»

Как объяснили в «Минсктрансе», в случае технической неисправности (поломки) автобуса, троллейбуса, трамвая и невозможности дальнейшего следования по установленному маршруту, перевозчик обеспечивает доставку пассажиров до пункта назначения (нужной остановки) по тому же маршруту или направлению без дополнительной оплаты стоимости проезда и провоза багажа. Но речь о следующем за сошедшим с линии по неисправности автобусе, троллейбусе, трамвае. В нем пассажир может ехать по ранее оплаченному билету на одну поездку либо проездному документу на бесконтактной смарт-карте (БСК) с отметкой компостера либо валидатора соответственно.

По правилам, по ранее оплаченному талону можно проехать только в одном транспорте. Если нужно пересесть дважды, чтобы доехать, то во втором транспорте надо уже пробить новый талон.

Вопрос второй

«Как контролеры могут знать, что я именно с того «травмированного» троллейбуса, который встал и ехать больше не может?»

- Контролер имеет возможность связаться с Центром управления движением для подтверждения факта технической неисправности транспортного средства. У контролера есть техническая возможность проверить последнюю транзакцию на БСК. Он видит время оплаты, номер маршрута и госномер транспортного средства, - разъяснили в «Минсктрансе».

Аналогичным образом подтверждается оплата проезда по билету на одну поездку на бумажном носителе. Пассажир должен предъявить контролеру талон с отметкой компостера транспорта, сошедшего с линии по технеисправности.

Вопрос третий

«Если общественный транспорт прерывает свой маршрут не из-за своей аварии или поломки, а потому что впереди на дороге авария с другими транспортными средствами. Затор. Двери автобуса или троллейбуса открываются, люди выходят и, чтобы миновать место аварии, проходят пару остановок вперед. Нужно ли им компостировать новый талон или прикладывать БСК-карту к валидатору при посадке на другой подошедший общественный транспорт?»

- Да, в этом случае придется заново оплачивать проезд, - объяснили «Комсомолке» в «Минсктрансе».