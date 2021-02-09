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Суд над журналистками "Белсата", последние новости на 9 февраля 2021 года: что происходит в Беларуси

Следим за тем, что происходит в Беларуси 9 февраля
Источник:kp.by
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Журналисток "Белсата" Катерину Андрееву и Дарью Чульцову судят за стрим с "Площади Перемен"

Журналисток "Белсата" Катерину Андрееву и Дарью Чульцову судят за стрим с "Площади Перемен"

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Значимое событие 9 февраля - суд над журналистками Белсата Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. Журналистки вели стрим с Площади Перемен 15 ноября и после этого были задержаны. Репортаж из суда можно прочитать здесь, он обновляется.

В этой трансляции мы будем следить за тем, что еще происходит в Минске и других городах. Связаться с редакцией можно через бот в телеграме @kpbelbot. Если вы читаете трансляцию с мобильного телефона, она может загрузиться не сразу. Подождите, пожалуйста, несколько секунд.

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