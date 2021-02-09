Суд над журналистками "Белсата", последние новости на 9 февраля 2021 года: что происходит в Беларуси

Журналисток "Белсата" Катерину Андрееву и Дарью Чульцову судят за стрим с "Площади Перемен" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Значимое событие 9 февраля - суд над журналистками Белсата Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. Журналистки вели стрим с Площади Перемен 15 ноября и после этого были задержаны. Репортаж из суда можно прочитать здесь, он обновляется.

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