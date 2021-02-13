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Дмитрий Колдун: Никогда не жил столько времени с женой, как за 2020 год!

Узнали у певца, чем он занимался на самоизоляции, как проводит время в Минске, какие сейчас доходы у артистов и собирается ли Дима на «Евровидение-2021»
Сергей МАЛИНОВСКИЙСергей МАЛИНОВСКИЙ
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Дима Колдун собирается 13 марта дать в Минске акустический концерт

Дима Колдун собирается 13 марта дать в Минске акустический концерт

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы наивно надеялись, что за год пандемии появится множество прекрасных песен. Артисты не мотались по гастролям и могли сочинять себе в удовольствие. Но этого не случилось – альбомы выпустили старички AC/DC, Accept, да еще Земфира 6 февраля, спустя 8 лет молчания… А чем занимался ты весь год?

- Я не жалуюсь на 2020, хотя работы практически не было, но и желания что-то делать тоже. В начале года выпустил EP (мини-альбом) «Граффити», который на youtube, даже без видеоряда собрал два миллиона прослушиваний. Вышли два сингла, один из которых «Декаданс» попал в «Золотой граммофон» на Русском радио. Мы начали активно развивать интернет-площадки, и за этот год я приблизился к серебряной кнопке youtube – это сто тысяч подписчиков. Думаю, что она мне достанется уже через месяц. Сейчас вот готовлю акустическую программу, которую изначально задумывал как youtube-проект.

- А сколько у тебя выступлений за прошлый год было?

- Если в 2019 году по Беларуси было более 60 билетных концертов, то в прошлом году - два кассовых: сольник в концертном зале «Минск» и солдаут в спортзале в Калинковичах. Плюс, признаюсь, онлайн-концерт в день рождения одной девушки из средней полосы России. Я рано встал из-за разницы во времени, надел рубашку, запонки… Ну, в общем-то, и все, потому что в Zoom тебя все равно видно только до пояса. Наверное, очень глупо выглядел, когда пел в экран.

Дмитрий Колдун каждый год дает в Минске "отчетный" концерт. Не собирается отказываться от этой традиции и в этом году

Дмитрий Колдун каждый год дает в Минске "отчетный" концерт. Не собирается отказываться от этой традиции и в этом году

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ну почему глупо, многие артисты в пандемию на этом зарабатывали!

- Да не особо заработаешь, если только ты не суперзнаменит, как Сильвестр Сталлоне.

Не верьте артистам, когда говорят, что они умирают от голода

- Ты болел коронавирусом?

- В июле была странная история. Мне сделали тест, который показал положительный результат. Положили в 6-ю больницу, но уже на следующий день тест не показывал болезни. Тем не менее меня продержали неделю. Сейчас антител у меня нет. Из-за пандемии стараюсь без необходимости не появляться в людных местах. Должны были снимать клип в Москве на песню «Декаданс», еще были новогодние выступления, но я решил отказаться от поездки. Не хотелось рисковать. Ну, ничего, еще снимем.

- За счет чего ты выживаешь? Мне Эдуард Ханок рассказывал, что ему платят неплохие авторские за счет того, что его песни покупают на рингтоны.

- И за счет этого тоже. В детстве и юности я не очень богато жил, так что умею экономить и, если надо, оставлять деньги про запас. Вот на накопления и живем. И думаю, что смогу прожить таким образом еще год. Как только началась эпидемия, я сказал, что буду браться за любую работу, пока не наступит изоляция. Так что, прежде чем осесть дома, еще помотался по России.

- Не вспоминаешь о том, что по специальности ты химик?

- Нет такой нужды. Если вы слышите от первого эшелона артистов, что им уже нечего есть, - не верьте. Просто они привыкли к другому уровню расходов. Я с голоду не умираю, как и люди, с которыми работаю. И не собираюсь останавливаться в творчестве, мы продолжаем активно работать, записывать песни.

С мамой Татьяной Борисовной. Фото: личный архив

С мамой Татьяной Борисовной. Фото: личный архив

- Ты говорил, что перевез свою студию из Москвы, она хранилась дома у мамы. Может, вы ее собрали за этот год?

- Да, у нее дома мы и репетировали (смеется). Приехали с музыкантами, жили некоторое время у нее, жарили шашлыки и играли. Переаранжировали старые песни, так что на акустическом концерте 13 марта в Минске они прозвучат в совершенно других стилях и размере. Планирую интересный состав музыкантов на сцене.

- Что тебя вдохновляло в этом году в музыке?

- Недавно меня девушка спрашивала – сколько я плачу за сведение песни. Я не мог взять в толк, что она имеет в виду. Выяснилось, что сейчас просто покупают бит (считай, готовую аранжировку), на который набрасывают текст и просят звукорежиссера, чтобы он все «склеил», наложил эффекты. Индустрия музыки сейчас такая, что и нот знать не нужно. Я озадачился и нашел массу специализированных сайтов, на которых провел несколько месяцев – не отставать же мне от молодежи. Результатом скоро поделюсь.

Дмитрий Колдун за время вынужденной изоляции переделал аранжировки своих старых песен.

Дмитрий Колдун за время вынужденной изоляции переделал аранжировки своих старых песен.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Голова не пухнет от того, что сейчас слушает молодежь?

- То, что становится хитами, сделано как раз профессионально. Просто сейчас не стоит задача создать шедевр. Музыка стала как комиксы. У тебя всего месяц, чтобы раскрутить трек, завести в чарты и крутануть на Tik-Tok и YouTube. А потом его популярность сойдет на нет - и никто даже не вспомнит, что была такая песня. В общем, задача быстро заработать на песне и запускать новую. Посмотри, молодые артисты особо не заморачиваются над стилем - просто долбят треки один за другим. Не хочется терять свое лицо, но и прослыть олдовым я пока не собираюсь, поэтому слежу за новыми тенденциями. Результатом скоро поделюсь.

По поводу конфликта поколений вспомнилась смешная история. Мы как-то с одноклассником решили пойти в нашу школу проведать учителей, а заодно зашли в школьную столовку пообедать. Дети там, конечно, тоже были. Кто-то из взрослых меня узнал, подошли, потом дети подтянулись. И я понимаю, что надо уже уходить. И вот, я в двери - а мне прямо в голову кто-то бросает пучком квашеной капусты. Я стою такой с капустой в волосах и на спине и думаю: да, это не моя аудитория… Никакой обиды не было - знаешь, я даже, может, и сам так сделал бы в их возрасте.

- А что ты думаешь о группах, которые пытаются воскреснуть через много лет, как «Кино», например. Они приезжают 17 июня в «Минск-Арену» - без Цоя, но с его голосом в записи.

- Я никогда не был ярым поклонником «Кино». Но если бы даже и приехала одна из моих любимых групп без фронтмена, я бы вряд ли пошел. Ничего не имею против самой идеи концерта и, если люди купят билеты, значим, им это надо.

У меня нет желания быть в центре событий

- Музыканты за отсутствием концертов сейчас довольно часто участвуют в театральных проектах.

- Да? Меня никуда не приглашают, даже удивительно. Как-то все мимо меня проходит, я за это время только своей музыкой занимался.

- Может, ты сам по себе не социальный человек.

- Может, и так.

- Состоишь в дворовых чатах? Ведь в районе, где ты живешь, довольно большая активность, концерты и чаепития были осенью...

- Смотри (открывает Telegram на своем телефоне). Ни одного телеграм-канала у меня нет, только переписки по работе. Я вообще не замечаю какой-то активности у своего дома. Да и никогда у меня не было желания оказываться в центре событий. Я общаюсь в основном с братом и еще парой человек, и это все.

- Задержали Тиму Белорусских с гашишем. Ты слышал, наверное…

- Я читал про Тима и желаю ему, чтобы все обошлось, если эта новость правда, а не фейк, конечно. Лично я под наркотиками песни никогда не писал. Когда началась пандемия, купил гантели - вымещаю теперь всю нерастраченную энергию на них. А еще проложил маршрут около дома и каждый день хожу, как чумной пес, 4 - 5 километров. Вот такая зависимость у меня, от которой не собираюсь избавляться.

- На лыжах катаешься?

- У меня проблема с коленным суставом. А еще, когда занимался хоккеем, клюшкой выбили зуб. С тех пор не очень люблю зимние виды спорта, и зуб у меня ненастоящий.

Дмитрий говорит, что телепроекты, где он мог бы участвовать, не вышли из-за пандемии. Фото: личный архив

Дмитрий говорит, что телепроекты, где он мог бы участвовать, не вышли из-за пандемии. Фото: личный архив

- Потому и в «Ледниковом периоде» не участвовал?

- Да, хотя меня и приглашали. И в проект «Звезды в цирке» не прошел кастинг, потому что, скорее всего, слишком высокий. Сказали, что им меня жалко. Были планы участия в этом году в других телешоу - но они не состоялись в основном из-за коронавируса. От меня это не зависело.

Почти 20 лет знаком с женой

- Сын же ходит в школу в Минске?

- Да. Оценки ему пока не ставят, но успевает неплохо. Пытаюсь научить его играть на гитаре, есть определенные подвижки. Но в целом, как я понял, чтобы ребенок развивался, его нужно заставлять. Пока я берегу наше общее здоровье, мы не ходим ни в какие секции. Хотя я бы и сам поплавал в бассейне или позанимался в спортивном клубе - но я этого не делаю. Надеюсь, что пандемия скоро закончится.

Дмитрий Колдун с сыном Яном не прочь повеселиться. Фото: личный архив

Дмитрий Колдун с сыном Яном не прочь повеселиться. Фото: личный архив

- А сам научился поздно играть на гитаре?

- Ну да. Меня Жора (брат Георгий Колдун. - Ред.) научил уже в старших классах.

- Грядет 14 февраля, а у тебя есть какие-то приятные ассоциации с этим праздником?

- Это какие-то гормональные истории, секретики еще из школы. Взрослые люди отмечают, как мне кажется, годовщину знакомства или свадьбы, день рождения любимого человека… А День влюбленных… Я уже не влюблен, это же такое совсем лайтовое чувство. У нас с женой давно другое. При этом я абсолютно не против 14 февраля. Хорошо, что подобный день есть. У нас вообще мало таких дней, чтобы дарить друг другу теплоту. Тем более многие артисты под эту марку считают нужным сделать концерт.

Дмитрий говорит, что Алиса оттопыривает нижнюю губу точь-в-точь, как он в детстве. Фото: личный архив

Дмитрий говорит, что Алиса оттопыривает нижнюю губу точь-в-точь, как он в детстве. Фото: личный архив

- Есть ли у вас с женой свои традиции празднования личных дат?

- Скорее нет, чем да. 17 марта у Вики день рождения, мой рядышком, и в эти дни у меня обычно всегда концерт в Минске. Разве что это традиция. Сейчас подумал, что еще никогда столько не жил с женой, как в 2020 году. Хотя мы знакомы уже почти 20 лет. Все время была кочевая жизнь у меня. Сейчас вот, правда, снова уезжаю в Москву на месяц, накопились дела личные и творческие. Я, как нефтяник, отправляюсь работать вахтовым методом (улыбается).

С женой Викой знакомы со школы. Фото: личный архив

С женой Викой знакомы со школы. Фото: личный архив

- Есть у вас распределение обязанностей при воспитании детей?

- Я не люблю долго сидеть на одном месте. Так что если нужно читать и писать, этим Вика занимается. Зато если надо куда-то отвезти, то это ко мне. И даже в школу вожу, потому что Вика любит попозже поспать.

- Даешь детям послушать новые песни?

- Да. И если они напевают, значит, хорошо получилось, значит, и зрителю тоже зайдет. Сейчас чем проще - тем лучше, но нужно чувствовать грань, за которой слишком уж примитивно получится.

- Ну, и любимый вопрос как самому успешному нашему участнику «Евровидения»: есть шансы у Беларуси в этом году?

- Без понятия! Я не сильно вникал в эту историю и от других артистов не слышал никаких громких заявок в этом году. Мне кажется, сейчас такой фон, что особо не до творчества. Тем более что конкурс может не состояться снова. Посмотрим, кого выберут, и потом оценим шансы.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Дмитрий Колдун «Первый. Акустический». 13 марта,19.00 - ДК «МАЗ». Цена вопроса: 39 - 89 BYN. Тел: (17) 291-32-04.

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