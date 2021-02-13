Дмитрий Колдун: Никогда не жил столько времени с женой, как за 2020 год!

Дима Колдун собирается 13 марта дать в Минске акустический концерт Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы наивно надеялись, что за год пандемии появится множество прекрасных песен. Артисты не мотались по гастролям и могли сочинять себе в удовольствие. Но этого не случилось – альбомы выпустили старички AC/DC, Accept, да еще Земфира 6 февраля, спустя 8 лет молчания… А чем занимался ты весь год?

- Я не жалуюсь на 2020, хотя работы практически не было, но и желания что-то делать тоже. В начале года выпустил EP (мини-альбом) «Граффити», который на youtube, даже без видеоряда собрал два миллиона прослушиваний. Вышли два сингла, один из которых «Декаданс» попал в «Золотой граммофон» на Русском радио. Мы начали активно развивать интернет-площадки, и за этот год я приблизился к серебряной кнопке youtube – это сто тысяч подписчиков. Думаю, что она мне достанется уже через месяц. Сейчас вот готовлю акустическую программу, которую изначально задумывал как youtube-проект.

- А сколько у тебя выступлений за прошлый год было?

- Если в 2019 году по Беларуси было более 60 билетных концертов, то в прошлом году - два кассовых: сольник в концертном зале «Минск» и солдаут в спортзале в Калинковичах. Плюс, признаюсь, онлайн-концерт в день рождения одной девушки из средней полосы России. Я рано встал из-за разницы во времени, надел рубашку, запонки… Ну, в общем-то, и все, потому что в Zoom тебя все равно видно только до пояса. Наверное, очень глупо выглядел, когда пел в экран.

Дмитрий Колдун каждый год дает в Минске "отчетный" концерт. Не собирается отказываться от этой традиции и в этом году Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ну почему глупо, многие артисты в пандемию на этом зарабатывали!

- Да не особо заработаешь, если только ты не суперзнаменит, как Сильвестр Сталлоне.

Не верьте артистам, когда говорят, что они умирают от голода

- Ты болел коронавирусом?

- В июле была странная история. Мне сделали тест, который показал положительный результат. Положили в 6-ю больницу, но уже на следующий день тест не показывал болезни. Тем не менее меня продержали неделю. Сейчас антител у меня нет. Из-за пандемии стараюсь без необходимости не появляться в людных местах. Должны были снимать клип в Москве на песню «Декаданс», еще были новогодние выступления, но я решил отказаться от поездки. Не хотелось рисковать. Ну, ничего, еще снимем.

- За счет чего ты выживаешь? Мне Эдуард Ханок рассказывал, что ему платят неплохие авторские за счет того, что его песни покупают на рингтоны.

- И за счет этого тоже. В детстве и юности я не очень богато жил, так что умею экономить и, если надо, оставлять деньги про запас. Вот на накопления и живем. И думаю, что смогу прожить таким образом еще год. Как только началась эпидемия, я сказал, что буду браться за любую работу, пока не наступит изоляция. Так что, прежде чем осесть дома, еще помотался по России.

- Не вспоминаешь о том, что по специальности ты химик?

- Нет такой нужды. Если вы слышите от первого эшелона артистов, что им уже нечего есть, - не верьте. Просто они привыкли к другому уровню расходов. Я с голоду не умираю, как и люди, с которыми работаю. И не собираюсь останавливаться в творчестве, мы продолжаем активно работать, записывать песни.

С мамой Татьяной Борисовной. Фото: личный архив

- Ты говорил, что перевез свою студию из Москвы, она хранилась дома у мамы. Может, вы ее собрали за этот год?

- Да, у нее дома мы и репетировали (смеется). Приехали с музыкантами, жили некоторое время у нее, жарили шашлыки и играли. Переаранжировали старые песни, так что на акустическом концерте 13 марта в Минске они прозвучат в совершенно других стилях и размере. Планирую интересный состав музыкантов на сцене.

- Что тебя вдохновляло в этом году в музыке?

- Недавно меня девушка спрашивала – сколько я плачу за сведение песни. Я не мог взять в толк, что она имеет в виду. Выяснилось, что сейчас просто покупают бит (считай, готовую аранжировку), на который набрасывают текст и просят звукорежиссера, чтобы он все «склеил», наложил эффекты. Индустрия музыки сейчас такая, что и нот знать не нужно. Я озадачился и нашел массу специализированных сайтов, на которых провел несколько месяцев – не отставать же мне от молодежи. Результатом скоро поделюсь.

Дмитрий Колдун за время вынужденной изоляции переделал аранжировки своих старых песен. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Голова не пухнет от того, что сейчас слушает молодежь?

- То, что становится хитами, сделано как раз профессионально. Просто сейчас не стоит задача создать шедевр. Музыка стала как комиксы. У тебя всего месяц, чтобы раскрутить трек, завести в чарты и крутануть на Tik-Tok и YouTube. А потом его популярность сойдет на нет - и никто даже не вспомнит, что была такая песня. В общем, задача быстро заработать на песне и запускать новую. Посмотри, молодые артисты особо не заморачиваются над стилем - просто долбят треки один за другим. Не хочется терять свое лицо, но и прослыть олдовым я пока не собираюсь, поэтому слежу за новыми тенденциями. Результатом скоро поделюсь.

По поводу конфликта поколений вспомнилась смешная история. Мы как-то с одноклассником решили пойти в нашу школу проведать учителей, а заодно зашли в школьную столовку пообедать. Дети там, конечно, тоже были. Кто-то из взрослых меня узнал, подошли, потом дети подтянулись. И я понимаю, что надо уже уходить. И вот, я в двери - а мне прямо в голову кто-то бросает пучком квашеной капусты. Я стою такой с капустой в волосах и на спине и думаю: да, это не моя аудитория… Никакой обиды не было - знаешь, я даже, может, и сам так сделал бы в их возрасте.

- А что ты думаешь о группах, которые пытаются воскреснуть через много лет, как «Кино», например. Они приезжают 17 июня в «Минск-Арену» - без Цоя, но с его голосом в записи.

- Я никогда не был ярым поклонником «Кино». Но если бы даже и приехала одна из моих любимых групп без фронтмена, я бы вряд ли пошел. Ничего не имею против самой идеи концерта и, если люди купят билеты, значим, им это надо.

У меня нет желания быть в центре событий

- Музыканты за отсутствием концертов сейчас довольно часто участвуют в театральных проектах.

- Да? Меня никуда не приглашают, даже удивительно. Как-то все мимо меня проходит, я за это время только своей музыкой занимался.

- Может, ты сам по себе не социальный человек.

- Может, и так.

- Состоишь в дворовых чатах? Ведь в районе, где ты живешь, довольно большая активность, концерты и чаепития были осенью...

- Смотри (открывает Telegram на своем телефоне). Ни одного телеграм-канала у меня нет, только переписки по работе. Я вообще не замечаю какой-то активности у своего дома. Да и никогда у меня не было желания оказываться в центре событий. Я общаюсь в основном с братом и еще парой человек, и это все.

- Задержали Тиму Белорусских с гашишем. Ты слышал, наверное…

- Я читал про Тима и желаю ему, чтобы все обошлось, если эта новость правда, а не фейк, конечно. Лично я под наркотиками песни никогда не писал. Когда началась пандемия, купил гантели - вымещаю теперь всю нерастраченную энергию на них. А еще проложил маршрут около дома и каждый день хожу, как чумной пес, 4 - 5 километров. Вот такая зависимость у меня, от которой не собираюсь избавляться.

- На лыжах катаешься?

- У меня проблема с коленным суставом. А еще, когда занимался хоккеем, клюшкой выбили зуб. С тех пор не очень люблю зимние виды спорта, и зуб у меня ненастоящий.

Дмитрий говорит, что телепроекты, где он мог бы участвовать, не вышли из-за пандемии. Фото: личный архив

- Потому и в «Ледниковом периоде» не участвовал?

- Да, хотя меня и приглашали. И в проект «Звезды в цирке» не прошел кастинг, потому что, скорее всего, слишком высокий. Сказали, что им меня жалко. Были планы участия в этом году в других телешоу - но они не состоялись в основном из-за коронавируса. От меня это не зависело.

Почти 20 лет знаком с женой

- Сын же ходит в школу в Минске?

- Да. Оценки ему пока не ставят, но успевает неплохо. Пытаюсь научить его играть на гитаре, есть определенные подвижки. Но в целом, как я понял, чтобы ребенок развивался, его нужно заставлять. Пока я берегу наше общее здоровье, мы не ходим ни в какие секции. Хотя я бы и сам поплавал в бассейне или позанимался в спортивном клубе - но я этого не делаю. Надеюсь, что пандемия скоро закончится.

Дмитрий Колдун с сыном Яном не прочь повеселиться. Фото: личный архив

- А сам научился поздно играть на гитаре?

- Ну да. Меня Жора (брат Георгий Колдун. - Ред.) научил уже в старших классах.

- Грядет 14 февраля, а у тебя есть какие-то приятные ассоциации с этим праздником?

- Это какие-то гормональные истории, секретики еще из школы. Взрослые люди отмечают, как мне кажется, годовщину знакомства или свадьбы, день рождения любимого человека… А День влюбленных… Я уже не влюблен, это же такое совсем лайтовое чувство. У нас с женой давно другое. При этом я абсолютно не против 14 февраля. Хорошо, что подобный день есть. У нас вообще мало таких дней, чтобы дарить друг другу теплоту. Тем более многие артисты под эту марку считают нужным сделать концерт.

Дмитрий говорит, что Алиса оттопыривает нижнюю губу точь-в-точь, как он в детстве. Фото: личный архив

- Есть ли у вас с женой свои традиции празднования личных дат?

- Скорее нет, чем да. 17 марта у Вики день рождения, мой рядышком, и в эти дни у меня обычно всегда концерт в Минске. Разве что это традиция. Сейчас подумал, что еще никогда столько не жил с женой, как в 2020 году. Хотя мы знакомы уже почти 20 лет. Все время была кочевая жизнь у меня. Сейчас вот, правда, снова уезжаю в Москву на месяц, накопились дела личные и творческие. Я, как нефтяник, отправляюсь работать вахтовым методом (улыбается).

С женой Викой знакомы со школы. Фото: личный архив

- Есть у вас распределение обязанностей при воспитании детей?

- Я не люблю долго сидеть на одном месте. Так что если нужно читать и писать, этим Вика занимается. Зато если надо куда-то отвезти, то это ко мне. И даже в школу вожу, потому что Вика любит попозже поспать.

- Даешь детям послушать новые песни?

- Да. И если они напевают, значит, хорошо получилось, значит, и зрителю тоже зайдет. Сейчас чем проще - тем лучше, но нужно чувствовать грань, за которой слишком уж примитивно получится.

- Ну, и любимый вопрос как самому успешному нашему участнику «Евровидения»: есть шансы у Беларуси в этом году?

- Без понятия! Я не сильно вникал в эту историю и от других артистов не слышал никаких громких заявок в этом году. Мне кажется, сейчас такой фон, что особо не до творчества. Тем более что конкурс может не состояться снова. Посмотрим, кого выберут, и потом оценим шансы.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Дмитрий Колдун «Первый. Акустический». 13 марта,19.00 - ДК «МАЗ». Цена вопроса: 39 - 89 BYN. Тел: (17) 291-32-04.

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