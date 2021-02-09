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Общество

3-летнему Саше с СМА нужна коляска: «Сын верит, что вырастет и начнет ходить»

У Саши Проходского из Слуцкого района спинальная мышечная атрофия
Дарья ЛОМОНОВСКАЯДарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Саше диагностировали тяжелое генетическое заболевание, при котором постепенно слабеют мышцы всего тела.

Саше диагностировали тяжелое генетическое заболевание, при котором постепенно слабеют мышцы всего тела.

Саша второй и долгожданный ребенок в семье. Малыш рос и развивался, но в пять месяцев родители увидели, что их сыночек все время заваливается на бок - ему не хватает сил удержаться. Сначала малышу ставили ДЦП, а уже в год и 7 месяцев диагностировали спинальную мышечную атрофию (СМА). Это тяжелое генетическое заболевание, при котором постепенно слабеют мышцы всего тела. С развитием болезни слабость доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание.

Саше нужна удобная коляска.

Саше нужна удобная коляска.

Фото: из семейного архива

- Саша не ходит, но, как говорит логопед, для своего возраста он очень хорошо разговаривает. Сашенька веселый и любознательный мальчик, любит собирать машинки - от самых маленьких до самых больших. Говорит нам: "Я вырасту и пойду!", - рассказывает Дарья, мама Саши.

Детки со СМА нуждаются в специальном уходе. Не так давно семья мальчика, благодаря неравнодушным людям, смогла приобрести откашливатель. Сейчас родители Сашеньки открыли сбор на прогулочную коляску - она легкая и повторяет контуры тела ребенка.

- Коляска будет с поддержкой головы - детки со СМА не могут сами нормально сидеть. Я общалась с поставщиком колясок из России, и мне посоветовали ее. Стоимость коляски - 2760 долларов. Из этой суммы собрано около 2 тысяч белорусских рублей, - говорит Дарья. - Сбор на коляску идет медленно. В день поступают совсем небольшие суммы - 2-3 рубля. Поэтому мы будем рады любой денежной помощи!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в банке ОАО "АСБ Беларусбанк" OC ЦБУ 615 - г. Слуцк, улица Чехова,22 на имя Зеньчик Дарья Сергеевна. БИК: AKBBBY2X; УНП: 600286255.

Белорусские рубли: BY15 AKBB 3134 0000 0041 8007 0000 (транзитный счёт

BY88AKBB38193821000130000000).

Доллары: BY97 AKBB 3134 1000 0024 1007 0000 (транзитный счёт BY88AKBB38193821000130000000).

Российские рубли: BY66 AKBB 3134 3000 0019 1007 0000 (транзитный счёт BY88AKBB38193821000130000000).

Евро: BY63 AKBB 3134 2000 0021 4007 0000 (транзитный счёт BY88AKBB38193821000130000000).

Назначение платежа: на лечение и приобретение средств реабилитации для Проходского Александра Денисовича.

Осуществить благотворительный платеж можно как в учреждениях банка, так и посредством услуги «Произвольный платеж (платеж по реквизитам)» в инфокиосках, Интернет-банкинге и М-банкинге.

Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка: 6711 7700 1528 4446. Срок действия: до 12/23.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (+37529) 284-03-27.

Контакты:

Дарья, мама Саши: (+37525) 509-54-29

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Пишите ведущей рубрики Дарье Ломоновской по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».

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