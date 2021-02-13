4-летний Паша из Речицы борется с онкологией: «Во время болезни сын сильно повзрослел»

Паше нужно будет пройти курс MIBG-терапии в Москве. Фото: chance.by

Беда в семью Ковалевских из райцентра в Гомельской области пришла внезапно. Все началось летом прошлого года. Четырехлетнего Пашу сначала беспокоили ножки, спустя какое-то время сильно заболел животик. Врачи назначили мальчику лечение. Когда же поднялась температура, Пашины родители забили тревогу и вызвали скорую помощь. Уже из районной больницы мальчика направили в областную с подозрением на аппендицит.

- В Гомеле хирург осмотрел Пашу, назначил УЗИ и рентген-снимок, после чего он сообщил: обнаружена опухоль. Наш диагноз - нейробластома - подтвердился в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. С тех пор началось длительное лечение, которое продолжается до сих пор. Недавно сына прооперировали - удалили опухоль, - рассказывает мама мальчика Ангелина.

Паша, несмотря на свой юный возраст, серьезный мальчик. С болезнью он сильно повзрослел.

- Паша уже мыслит не по-детски. Кажется, что разговариваешь с ним, как со взрослым человеком. Первый блок химиотерапии нам дался очень тяжело. Сын и кушать перестал, и похудел на 2 килограмма за пару дней. Выпали и волосы, но он воспринял это спокойно. Даже обрадовался: "Голову мыть не надо". Паша не любит мыть волосы, - с улыбкой рассказывает Ангелина.

Сейчас мальчик продолжает лечение в Беларуси. Но после него ему нужно будет пройти курс MIBG-терапии в Москве - в Беларуси его не проводят из-за отсутствия необходимого оборудования. MIBG-терапия направлена на полное уничтожение оставшихся опухолевых клеток в организме, а также на снижение риска прогрессирования заболевания и возникновения рецидивов. Предварительная стоимость лечения - 12 422 евро. Из этой суммы осталось собрать 6 тысяч 937 евро (на 8 февраля).

РЕКВИЗИТЫ:

Помочь Паше Ковалевскому можно, совершив пожертвование на благотворительный счет фонда "Шанс":

- через систему ЕРИП → Благотворительность, общественные объединения → Помощь детям, взрослым → Фонд «Шанс» → Пожертвование Павлу Ковалевскому.

О других способах помочь Паше можно узнать на сайте фонда "Шанс": chance.by

Всю информацию о ребенке можно уточнить по тел.:

(+37517) 388-01-42.

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