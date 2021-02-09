В 2021 году корзина валют прибавила в стоимости 0,41%: эксперт рассказал, что ждет белорусский рубль

Об обвальном падении говорить нельзя Фото: Виктор ПАЖИТОК

В январе и первой декаде февраля валютные рынки лихорадило. Особую прыть периодически показывает курс евро - в этом году уже дважды устанавливала исторические максимумы. Так, это случилось 28 января: за один евро тогда давали 3, 1711 белорусского рубля.

Вообще белорусский рубль то последовательно дешевеет относительно трех - доллар, евро, - российский рубль - валют корзины, то укрепляется по отношению к ним.

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 февраля белорусский рубль прибавил ко все валютам. Доллар потерял 0,0153 BYN (откат -0,59%) и был зафиксирован на уровне 2,5997 BYN. Подешевел на 0,0047 BYN (-0,15%) и евро, актуальный официальный курс - 3,1422 белорусского. На 0,0093 белорусского подешевел российский рубль. За сотню российских на торгах давали 3,5103 белорусского.

Еще больший сюрприз преподнес биткоин: стоимость виртуальной валюты впервые в истории преодолела отметку в 48 тысяч долларов.

Доллар с начала года прибавляет 0,81%, ровно на столько же - на 0,81% - снижается курс евро Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

ЭКСПЕРТ: «ОБ ОБВАЛЬНОМ ПАДЕНИИ ГОВОРИТЬ НЕЛЬЗЯ»

- Если рассматривать динамику валют с начала года, то первые три недели белорусский рубль укреплялся, своего максимума он достигал в последней декаде января (тогда в некоторые даты доллар показывал снижение к началу года на 1,62%, евро - на 2,78%, российский рубль – 2,15%). В итоге, сама корзина к этому моменту снижалась на 1,68%, - говорит старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб. - В последние две недели произошел разворот: корзина начала расти, если судить по итогам торгов 9 февраля, то доллар с начала года прибавляет 0,81%, ровно на столько же - на 0,81% - снижается курс евро, российский рубль прибавляет 0,67%. В результате корзина валют с начала года прибавила в стоимости 0,41%. Думается, что с учетом того, что с начала года прошло уже почти полтора месяца, этот показатель роста достаточное естественный и весьма скромный. Об обвальном падении говорить нельзя.

- На прошлой неделе был достаточно резкий рост курса доллара...

- Да. Его отчасти связывают, с одной стороны, с помощью, которая была оказана Белорусскому металлургическому заводу. Часть государственных банков и банков с российскими учредителями покупали, можно сказать, по разнарядке валютные облигации. Если у кого-то из них валюты не оказывалось в необходимом количестве, то они, видимо, были вынуждены покупать ее на рынке. Кроме того, на прошлой неделе доллар рост не только относительно белорусского рубля, но и ко многим мировым валютам. С первых чисел февраля доллар пошел вниз к белорусскому рублю - пропала названная локальная причина покупать валюту.

Что до прогнозов на будущее, то они сейчас из серии «а что будет если?..» Безусловно только одно: иностранная валюта может резко подорожать, если случится включение печатного станка и массированная эмиссия необеспеченных рублей, - отмечает Вадим Иосуб. - Пока, если исходить из текущих реалий, можно говорить: правительство оказывает помощь экономике не за счет его включения, а за счет ранее накопленных ресурсов, за счет ресурсов банков. Сейчас оснований для сильного девальвационного давления нет.

- А вот биткоин резко подорожал.

- Это отдельная история, он достаточно интенсивно растет, его подорожание до уровня выше 48 тысяч долларов связано со вчерашним сообщением о том, что Tesla купила биткоинов на $1,5 миллиарда долларов и планирует осуществлять торговлю именно за криптовалюту. Надо четко понимать: если мы говорим о валюте, то сам биткоин никакого влияния ни на мировые валюты, ни, тем более, на белорусский рубль, не оказывает.

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