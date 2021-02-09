«Мне пришлось сменить школу, закрыть соцсети и около 5 лет восстанавливаться»: 19-летняя жертва интернет-травли о своем опыте

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Приблизительно каждый пятый подросток сталкивается с интернет-травлей. От этого часто не спасает ни хорошее учебное заведение, ни лидерские качества.

- В школе меня травила группа одноклассников, потому что моя личная переписка стала достоянием чужих людей. Я знаю, что, к сожалению, эта ситуация известна миллионам девушек по всему миру, - делится 19-летняя Екатерина Некрашевич. - Это ситуация, в которой ты не знаешь, кому можешь доверять и куда обратиться.

В свой день рождения, продолжает рассказ Екатерина, вместо поздравлений она получала только оскорбительные сообщения.

- Ты вроде бы находишься дома, но не чувствуешь себя в безопасности. Вместо этого чувствуешь себя мишенью и виноватой в том, что с тобой это происходит, - делится она эмоциями.

Катерина говорит, что до тех событий была открытой и сильной по характеру, лучшей ученицей параллели.

- Да ты вообще себя видела? Ты ничего не добьешься, у тебя ничего не получится? – передает слова, которые звучали в ее адрес Екатерина. – Вам может показаться, что эти слова могут прозвучать только в адрес тихих застенчивых людей, которые могут показаться слабыми. Но на самом деле это не так. С травлей сталкиваются даже лидеры.

Катерина говорит, что ей повезло. Благодаря семье, самоанализу и близким людям, она смогла справиться с проблемой. Но вспоминая тот опыт, говорит «восстанавливала свою личность по частям».

- Мне пришлось сменить учебное заведение, какое-то время у меня были закрыты все соцсети. Я полностью ушла в учебу, а сейчас посещаю психотерапевта, - рассказывает девушка. - Травля в интернете – это не просто слова и никогда не может быть безобидной.

Катерина обращается к родителям детей и подростков.

- Пожалуйста, будьте внимательны к своим детям. Если вы замечаете какие-то изменения в поведения. Вдруг они стали более закрытыми и не хотят с вами о чем-то общаться. – Когда вы отдаете своего ребенка в хорошее учебное заведение, вам может показаться, что вы защитили своего ребенка от обидчиков и можете быть спокойны, но, к большому сожалению, это не так. Я училась в лучших заведениях своего города. И все равно оказалась в этой ситуации. Учителя не попытались разрулить ее.

Катерина объясняет, почему решила рассказать о своем опыте, хотя на это молодые люди соглашаются нечасто.

- Долгое время все, что со мной происходило, казалось мне абсолютной нормой. Я думала, что сама во всем виновата. Но нет. Мне понадобилось около пяти лет, чтобы восстановиться. И я все равно еще нахожусь в процессе. Одна из причин [такого долгого восстановления] в том, что я не слышала подобных историй. Мне казалось, что я одна и с этим никто не сталкивается.

Психолог: «Проблема интернет-травли часто замалчивается»

- Проблема интернет-травли действительно очень актуальна, - подтверждает психолог Илляна Матвиенко. - Когда сталкиваешься с какой-то проблемой в сети, именно в этот момент особенно ощущается беспомощность и одиночество. В этот момент важно говорить, что есть проблема. И подросткам, и свидетелям, и педагогам. Проблема интернет-травли зачастую связана с тем, что она замалчивается.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По результатам глобального исследования ЮНИСЕФ, в котором участвовали более миллиона молодых людей из 160 стран, более 70% интернет-пользователей от 15 до 24 лет были подвержены киберзапугиванию, преследованиям и другим опасностям в сети.

Фонд ЮНИСЕФ в партнерстве с Минобразования проводил масштабное исследование. Результаты следующие: около 9% школьников 5-7 классов подвергались каким-то формам насилия в интернете, среди 8-11 классов - около 18,2% ребят сталкивались с той или иной формой насилия со стороны людей, с которыми знакомы в интернете.

По мировой статистике, около 70% людей в возрасте 15-24 лет говорят, что сталкивались с той или иной формой насилия в интернете.

БУДЬ В КУРСЕ!

В рамках партнерства МТС и ЮНИСЕФ выпущены обучающие ролики и тест-тренажеры, которые помогут получить более подробную информацию о кибербуллинге и обучить детей безопасному поведению в интернете. Это реальные истории детей, переживших буллинг в интернете, и советы психологов.

- С 2019 года мы работаем совместно с МТС над тем, чтобы интернет стал более безопасным местом для детей. Партнерство с бизнесом открывает больше возможностей для решения многих проблем, ведь объединив усилия, можно достигать больших результатов и менять жизнь детей к лучшему. В условиях пандемии, когда большая часть коммуникаций происходит в онлайн-пространстве, актуальность этой темы возросла, а значит нужны качественные инструменты помощи для предотвращения таких проблем, как кибербуллинг, - отметила Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай.